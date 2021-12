4 phim tình cảm mùa Giáng Sinh cực ngọt trên FPT Play, không xem hơi phí!

Noel là thời điểm rất đặc biệt trong năm khi gu thưởng thức khán giả không chỉ tập trung vào những bộ phim mới mà còn có xu hướng tìm xem những bộ phim kinh điển. Đó là lý do vì sao đến nay những tựa phim gia đình như Home Alone, Elf hay The Family Stone… vẫn liên tục được tìm xem. Mùa đông năm nay, khán giả hãy thử "đổi vị" cùng danh sách 4 phim tình cảm Giáng Sinh xuất sắc nhất trên FPT Play dưới đây.



The Holiday

Đứng đầu danh sách này là The Holiday (Nơi Tình Yêu Bắt Đầu). Trong bàn tay của nữ đạo diễn Nancy Meyers, The Holiday trở thành bộ phim hài lãng mạn hiếm hoi của hãng Sony Pictures được khán giả tìm xem mỗi mùa Giáng Sinh trong suốt 15 năm qua.

Bộ phim xoay quanh hai người phụ nữ có số phận khác biệt, sống ở hai đất nước cách nhau hơn 9.500km: Iris (Kate Winslet) và Amanda (Cameron Diaz). Cả hai đều đang mất phương hướng và đuối sức với cuộc sống riêng. Họ quyết định đổi nhà cho nhau để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Theo đó, Iris chuyển đến nhà Amanda ở Los Angeles đầy nắng, còn cô sẽ đáp chuyến bay đến nghỉ lễ tại vùng quê lạnh lẽo của Iris ở Anh. Mùa Christmas đặc biệt này đã giúp cho họ thay đổi và tìm thấy được một nửa còn lại của đời mình. Bên cạnh "bông hồng nước Anh" Kate Winslet và minh tinh Cameron Diaz, bộ phim The Holiday còn có sự góp mặt của Jack Black và Jude Law.

Love Actually

Cũng nói về tình yêu, Love Actually (Yêu Thực Sự) trên HBO GO là bộ phim thứ hai đủ sức tạo ra sự lay động mạnh mẽ không thua kém gì The Holiday. Bộ phim của đạo diễn Richard Curtis được ghép nối từ tám câu chuyện tình với những sắc thái và rắc rối riêng.

Chỉ trong thời lượng 136 phút, Love Actually đã khắc họa tình yêu của hầu hết các lớp người trong xã hội, từ giới thượng lưu như nhân vật David - Thủ tướng Anh, đến nghệ sĩ (Billy Mack), người già (Harry), thậm chí cả diễn viên đóng thế cảnh sex (John và Judy)... Sau tất cả, họ đều được sưởi ấm bởi tình yêu trong đêm Giáng Sinh.

Chọn cách thể hiện song tuyến, những cung bậc cảm xúc của tám cặp đôi lần lượt được đan cài với nhịp điệu chậm rãi, khéo léo để không làm mạch phim xáo trộn. Khi kết nối với nhau, câu chuyện của họ không còn là những cuộc đời riêng lẻ mà quyện lại thành một nội dung duy nhất Love Actually muốn truyền tải: đó là tình yêu.

Love Actually quy tụ dàn cast tài năng hàng đầu của Anh như Rowan Atkinson (Mr. Bean), cố diễn viên Alan Rickman, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson cùng nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Hugh Grant, Kris Marshall, Martine McCutcheon và January Jones…

Last Christmas

Last Christmas (Mùa Giáng Sinh Trước) là bộ phim thứ 3 góp mặt trong danh sách này. Điều trùng hợp là "bà Karen" Emma Thompson trong phim Love Actually lại chính là biên kịch, kiêm vai bà mẹ khó chiều trong Last Christmas.

Lấy cảm hứng từ ca khúc huyền thoại của danh ca George Michael, bộ phim Last Christmas truyền tải trọn vẹn không khí mùa Giáng Sinh thông qua chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi đặc biệt: Kate (Emilia Clarke) và Tom (Henry Golding). Cả hai đều là dân nhập cư thế hệ thứ hai ở Anh, gia đình Kate là người Nam Tư, còn Tom là người gốc Á. Cả hai dần trở nên gắn bó khi Kate vào làm tại cửa hiệu bán đồ trang trí Giáng Sinh Covent Garden của bà Santa (Dương Tử Quỳnh) - mẹ của Tom.

Từ khi quen Tom, Kate dần thoát khỏi bóng ma tâm lý, bắt đầu tìm lại được sự tự tin và vui vẻ trong cuộc sống. Chuyện tình của cặp đôi nhẹ nhàng lướt qua nhiều cung bậc và len lỏi vào những góc tối nhất trong cuộc đời đối phương. Những giận hờn, buồn vui, tranh cãi… dần nảy sinh và kéo theo những sự kiện không ngờ tới. Kịch bản hấp dẫn khiến bộ phim của đạo diễn Paul Feig trên HBO GO được trang IMDb chấm 6.5/10 và đạt 81% sự yêu thích của khán giả trên Rotten Tomatoes.

A Storybook Christmas

Ở vị trí thứ 4 trong danh sách là A Storybook Christmas (Truyện Kể Đêm Giáng Sinh), một tựa phim Giáng Sinh lạ từ Canada. Dù chưa được biết đến nhiều nhưng A Storybook Christmas vẫn rất xứng đáng được khán giả thưởng thức mùa Noel năm nay vì chất lượng kịch bản và diễn xuất không hề thua kém ba siêu phẩm kể trên.

Nội dung phim xoay quanh tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần gay cấn giữa nữ chính Celeste Everette (Ali Liebert) và chàng bảo mẫu Taylor Haldway (Jake Epstein). Cô gái độc thân Celeste bất đắc dĩ trở thành người thân duy nhất của cháu gái Finley sau khi anh chị mình chẳng may qua đời.

Mong muốn Finley sẽ có một mùa Giáng Sinh trọn vẹn, cô đã quyết định thuê một bảo mẫu đến nhà giúp đỡ việc tổ chức. Celeste không ngờ được rằng "cô bảo mẫu" này lại là Taylor. Sự kiện oái ăm này đã giúp Celeste nhận ra người đàn ông đúng nghĩa của cuộc đời mình và người chăm sóc tốt nhất cho cháu gái Finley.

