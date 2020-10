4 phim hoạt hình mà người lớn xem cũng phải cười nắc nẻ

Đối diện với các sự việc trong cuộc sống, các nhân vật bất thường trong mỗi phim lại có cách xử lý "quái chiêu" khác nhau, mang đến cho khán giả những tràn cười sảng khoái, nhiều bài học về cuộc sống, tình bạn, ước mơ và nghị lực. Cùng điểm lại nội dung của 4 bộ phim hoạt hình hấp dẫn này nhé!

Go Astro Boy Go!

Chuyển thể từ bộ manga khoa học viễn tưởng "ăn khách" Astro Boy của tác giả Osamu Tezuka, Go Astro Boy Go! là bộ phim hoạt hình do Tezuka Productions sản xuất. Nhân vật cậu bé người máy Astro với sứ mệnh giữ cho Trái đất luôn xanh tươi là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất của văn hóa Nhật Bản. Người xem sẽ thu nạp được cho mình kha khá kiến thức khoa học về hiện tượng thiên nhiên, tập tính của các loài sinh vật khác nhau mà không hề nhàm chán qua từng cuộc phiêu lưu.

Được tạo ra bởi nhà bác học Umataro Tenma sau cái chết của con trai Tobio, cậu bé người máy Astro vừa có cảm xúc ấm áp như con người, vừa sở hữu nhiều khả năng phi thường như bay bằng máy bay phản lực, ánh sáng cường độ cao trong mắt, thính giác có thể điều chỉnh, một khẩu súng máy có thể thu vào trong, chỉ số IQ cao...

Astro có 2 người bạn thân là mèo máy "ngố" ham ăn Astro Kitty và cô bạn tóc cam tinh nghịch luôn sẵn sàng cùng cậu nhóc khám phá những điều kỳ thú trên trái đất. Đặc biệt là cùng nhau dùng thử nhiều phát minh độc đáo của các Giáo sư khoa học "lắm chiêu".

Ba người bạn nghĩ ra tuyệt chiêu rất khoa học để giúp đàn voi khi di trú không làm ảnh hưởng đến mùa màng của nông dân

Vòng Xoay Thần Tốc (Beyblade Burst)

Beyblade Burst tiếp tục là một anime được chuyển thể thành công từ bộ manga đình đám - Beyblade của tác giả người Nhật - Hiro Morita. Tại Việt Nam, anime Beyblade Burst có tên tiếng Việt là Vòng xoay thần tốc. Gồm có 3 phần, chuyện phim kể về cậu bé lớp 5 - Valt Aoi và niềm đam mê chinh phục trò chơi có tên Beyblade (một dạng trò chơi với "con quay").

Chứng kiến tinh thần quyết tâm bằng cả trái tim của Valt Aoi và các đối thủ khác qua từng cuộc thi đấu kịch tính, người xem sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, lạc quan. Ai cũng có điểm yếu, có nỗi sợ hãi nhưng quan trọng là cách mà mỗi người lựa chọn để đối diện với điều đó như thế nào, từ bỏ hay là chiến đấu? ngay thẳng hay gian lận?

Trong phần mới nhất - mùa 3, Vòng xoay thần tốc tiếp tục mang đến những trận đấu vô cùng kịch tính của những đấu thủ mới. Nổi bật trong số đó là Aiger Akabane, một cậu bé với tinh thần hoang dã lớn lên trong tự nhiên.Việc xuất hiện của Aiger Akabane cùng con quay đặc biệt Z Achilles có liên quan đến Valt Aoi.

Molang - My best friend

Molang là một bộ phim hoạt hình về tình bạn bất diệt giữa chú thỏ béo Molang và gà con Piu Piu. Đôi bạn được xem là biểu tượng về tình bạn, sự vui vẻ và lòng tốt đơn thuần trên khắp thế giới. Hình ảnh của Molang và Piu Piu đã được ứng dụng thành sticker, ảnh động, quà tặng…hay dễ thấy nhất các emoji đáng yêu trên nhiều nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay.

Không cần nói nhiều nhưng cả hai hiểu nhau hơn bất cứ ai, vui buồn cùng nhau, làm chuyện xàm xí cũng không thể thiếu nhau.

Ngộ nghĩnh như chính tạo hình mũm mĩm của các nhận vật và gam màu pastel ngọt ngào, phim cực kì ít thoại, nhưng chỉ cần nhìn cách đôi bạn xử lý các tình huống trong cuộc sống đã đủ làm người xem cười nghiêng ngả vì quá là hồn nhiên và không hề toan tính.

Đơn cử như khi thấy một người bạn xa lạ đẩy chiếc ô tô chết máy, Piu Piu đã rủ Molang chạy ra phụ bạn. Ai ngờ đâu, người bạn xa lạ hồn nhiên nhường luôn chiếc xe cho Piu Piu và Molang đẩy hụt hơi, còn mình đủng đỉnh đi phía sau. Ấy thế mà cả hai lại chẳng giận dỗi gì. Người bạn xa lạ chỉ nói một câu cảm ơn là cả hai liền vui vẻ, ôm chầm lấy bạn như chưa hề mệt mỏi.

Zo Zo Zombie

Zo Zo Zombie là một bộ anime dựa trên bộ truyện tranh cùng tên được đăng trên Tạp chí CoroCoro do Yasunari Nagatoshi sáng tác. Phim tập trung vào những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một đứa trẻ zombie, có tên đơn giản là Zombie.

Cậu bé sở hữu năng lực kì quặc của zombie đó là bất tử, có khả năng tách rời bất kỳ bộ phận cơ thể nào. Ngoại trừ bề ngòai và năng lực kì dị dễ khiến người khác rùng mình thì Zombie là cậu bé tinh nghịch, có tấm lòng tốt bụng đáng ngạc nhiên. Cuộc phiêu lưu vui nhộn của Zombie cùng bạn thân Isamu chắc chắn sẽ khiến mọi người cười bò vì bất ngờ.

