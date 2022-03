4 phim “đỉnh của chóp" dành riêng cho chị em dịp 8/3

Phái nữ luôn là đề tài được nền phim ảnh của nhiều quốc gia tập trung khai thác. Không chỉ trong cuộc sống lẫn công việc, mối quan hệ với người trong gia đình hay ngoài xã hội; hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong các bộ phim luôn được khắc họa một cách đầy tinh tế nhưng không kém phần chân thực. Đó cũng là lý do Galaxy Play đã dành riêng một không gian có tên "Dấu ấn phái đẹp qua điện ảnh" - bao gồm những tựa phim ấn tượng nhất về phái nữ trong suốt thời gian qua - như 1 món quà dành tặng riêng cho "một nửa thế giới" nhân ngày lễ 8/3.



Dưới đây sẽ là loạt phim về phái đẹp được giới chuyên môn và các mọt phim đánh giá là "đỉnh của chóp", không thể nào bỏ lỡ. Chờ gì mà ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 sắp tới, dân ghiền phim không xem luôn nhỉ! Tất cả đều sẵn sàng trên Galaxy Play, truy cập ngay "Dấu ấn phái đẹp qua điện ảnh" để thưởng thức nhé!

30 Chưa Phải Là Hết (Nothing But Thirty)

Là một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất làng Hoa ngữ trong năm 2020, 30 Chưa Phải Là Hết với cốt truyện mới lạ về những người phụ nữ hiện đại, đã gây bão ở xứ Trung và cả Việt Nam.

30 Chưa Phải Là Hết mang đến ba tuyến câu chuyện chính đan xen vào nhau, xoay quanh cuộc sống của ba nhân vật gồm Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), Cố Giai (Đồng Dao) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) đều sắp bước đến tuổi 30, phải gặp những sóng gió khác nhau trong cả sự nghiệp lẫn gia đình. Nhưng bằng cách này hay cách khác, họ đều mạnh mẽ vượt qua. Bộ phim là cuộc hành trình đầy chông gai, nghiệt ngã nhưng sau cùng cũng hái được quả ngọt, để qua đó, khán giả sẽ phải thừa nhận rằng phái nữ chẳng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn, họ luôn cố gắng hướng đến tương lai đầy hạnh phúc.

Chị Mẹ Học Yêu (Honey, We Need To Talk)

Lên sóng vào đúng ngày 8/3/2021, thì sang đến 2022, Chị Mẹ Học Yêu có sự tham gia diễn xuất của Ngọc Trinh, Mạc Văn Khoa, Huy Khánh… vẫn là một bộ phim cực kỳ hot hit mà phái đẹp nên xem ngay.

Nhân vật Băng Di do Ngọc Trinh thủ vai là một cô gái hiện đại, có cá tính cực kỳ mạnh mẽ với quan niệm tình cảm "Tây hoá" vô cùng phóng khoáng. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, đang tuổi ăn tuổi chơi, Băng Di đâu ngờ rằng bản thân phải nhận lấy trách nhiệm nuôi dạy cậu con trai 6 tuổi của mình. Từ những tình huống "lần đầu làm mẹ", "chị mẹ" Băng Di cùng cậu con trai và những mối quan hệ ngoài lề khác đã khiến người xem đi đến biết bao cung bậc cảm xúc, từ cười ra nước mắt đến trầm tư, suy nghĩ.

Nhịp Thở Của Mẹ (A Mouthful Of Air)

Nhịp Thở Của Mẹ kể về Julie Davis, nữ tác giả nổi tiếng chuyên viết sách dành cho trẻ em. Trong khi tác phẩm thành công nhất của cô có nội dung hướng dẫn con người giải quyết nỗi sợ hãi, thì chính cô vẫn chưa thể mở khóa được nỗi sợ hãi và bị mắc kẹt trong bí mật đen tối đã ám ảnh cuộc sống của chính mình. Đặc biệt là sau khi đứa con thứ hai của cô chào đời, mỗi ngày của Julie Davis đều giằng co như một trận chiến để bản thân được tồn tại. Chắc chắn rằng diễn biến tâm lý cùng cách hành xử của nhân vật trong từng thước phim sẽ khiến bạn cực kỳ bất ngờ đấy.

Đẳng cấp thượng lưu (High Class)

Sau khi bộ phim Cuộc chiến thượng lưu (Penhouse) đầy drama kết thúc thì High Class – Đẳng Cấp Thượng Lưu chắc chắn là một bộ drama về giới đại gia Hàn Quốc mà mọt phim như bạn không thể bỏ qua. Không chỉ tiếp tục khai thác đề tài "hot" về giới thượng lưu mà khán giả cực kỳ quan tâm, Đẳng Cấp Thượng Lưu còn nhấn mạnh vào cuộc sống đẳng cấp của những người phụ nữ quyền lực, những người vì danh tiếng của gia đình mà có thể làm tất cả, bất kể đúng sai.

