4 nhóm nhạc hàng đầu quốc tế sẽ đứng chung 1 sân khấu tại Việt Nam

Chiều 28/7 tại Hà Nội, Ban tổ chức HAY Glamping Music Festival 2022 - lễ hội âm nhạc quốc tế mùa hè 2022 đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện này. Theo đó, HAY Glamping Music Festival 2022 diễn ra vào ngày 6/8/2022 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

HAY Glamping Music Festival sẽ chính thức có sự đổ bộ của 17 nghệ sĩ/nhóm nhạc trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự kiện này sẽ đánh dấu màn hội ngộ chưa từng có tại Việt Nam của 4 nhóm nhạc huyền thoại quốc tế: The Moffatts, 911, A1 và Blue - những thần tượng của người hâm mộ Việt Nam lứa tuổi 8X, 9X. Những ca khúc "làm mưa làm gió" các bảng xếp hạng âm nhạc có thể kể đến như Blue với All rise; The Moffatts với If life is so short, Miss you like crazy, Girl of my dreams; 911 với I do và A1 với Every time, Take on me, Like a rose…

Ban nhạc A1

Ban nhạc 911

Bên cạnh đó, lễ hội âm nhạc này còn có sự hội ngộ của dàn nghệ sĩ Việt "hot" nhất hiện nay như: Da LAB, Hoàng Dũng, Ngọt Band, Chillies, Tiên Tiên, Trọng Hiếu, Gigi Hương Giang, ban nhạc Màu Nước..., bộ 3 DJ đến từ 1900 LE THÉ TRE. Sự kiện được cầm trịch bởi 2 MC nổi tiếng: Anh Tuấn và Phí Linh.



Da LAB

Hoàng Dũng

Tại buổi họp báo, ông Hoàng Linh, trưởng BTC - tổng đạo diễn chương trình cho biết, 4 nhóm nhạc sẽ biểu diễn những bản nhạc quen thuộc của họ để khán giả Việt Nam có thể thoải mái hát theo.

"Chủ đề năm nay là Thanh xuân rực rỡ và nhắc đến các boyband nổi tiếng với khán giả Việt Nam, hẳn trong đầu mọi người sẽ bật ra những cái tên như Westlife hay Backstreet Boys… Thú thực, chúng tôi đã nghĩ đến và có tham vọng lớn hơn rằng có thể mời được tất cả. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn rất khó để có thể khớp được lịch của các nghệ sĩ, tôi buộc phải tạm gác mong muốn của mình. Nhưng chắc chắn rằng, bên cạnh rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác mà chúng tôi đang làm việc thì họ cũng là những cái tên đã nằm trong kế hoạch của HAY vào năm tới!" - ông Hoàng Linh chia sẻ thêm.

Đại diện BTC chia sẻ tại buổi họp báo chiều 28/7

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện BTC tiết lộ rằng sẽ có nhiều tiết mục collab “độc nhất vô nhị” chưa từng có tiền lệ được thực hiện bởi các nghệ sĩ Việt Nam và boyband quốc tế. Đây chính là cơ hội để các nghệ sĩ có cơ hội đứng chung sân khấu, cùng nhau giao lưu học hỏi và quan trọng nhất là mang đến những màn trình diễn âm nhạc để đời cho khán giả.



HAY sẽ kết hợp với dự án cover Music Travel Love của 2 thành viên The Moffatts thực hiện 4 MV cover quay tại 4 điểm đến tuyệt đẹp tại Việt Nam.

Cũng trong buổi họp báo, Ban tổ chức còn hé lộ dự án video ca nhạc (MV) quảng bá du lịch Việt Nam của nhóm The Moffatts. Theo đó, nhóm nhạc này sẽ quay 4 MV tại 4 điểm du lịch tuyệt đẹp của Việt Nam.