Trần Tuệ Lâm

Trần Tuệ Lâm (sinh năm 1972) là một trong những ca sĩ nổi bật của Hong Kong (Trung Quốc) trong thập niên 90. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có với cha là doanh nhân trang sức nổi tiếng Trần Tông Vỹ, từng kiểm soát phần lớn thị trường trang sức tại Hong Kong (Trung Quốc) một thời. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ tạo điều kiện học nhiều môn nghệ thuật như vẽ, khiêu vũ và dương cầm.

Trần Tuệ Lâm từng du học tại Nhật Bản, Mỹ với ý định trở về làm việc cho công ty gia đình nhưng cơ duyên lại dẫn dắt cô vào showbiz. Nữ ca sĩ có sự nghiệp âm nhạc ấn tượng với hơn 20 triệu album được bán ra, thành công ở cả làng giải trí Hương cảng và Nhật Bản.

Suốt 20 năm hoạt động trong showbiz, Trần Tuệ Lâm chưa bao giờ dính đến các scandal tình ái hay những thị phi tai tiếng, kiên định với con đường không dùng chiêu trò để tạo sự chú ý. Nữ minh tinh kết hôn năm 2008 với một thiếu gia giàu có sau nhiều năm gắn bó. Cuộc sống hiện tại của Trần Tuệ Lâm được đánh giá là viên mãn khi hạnh phúc bên chồng con, U55 vẫn sở hữu vẻ đẹp “không tuổi”.

Hàn Tuyết

Diễn viên Hàn Tuyết (sinh năm 1983) được biết đến là mỹ nhân có gia thế “khủng”. Cha cô là Chủ tịch tập đoàn đa ngành lớn, mẹ làm trong ngành y, cha dượng giữ chức lãnh đạo tại Đài phát thanh Thượng Hải và 2 cô ruột là tiến sĩ ngoại giao. Năm 2024, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, để lại ấn tượng mạnh mẽ dù không giành chiến thắng chung cuộc.

Hàn Tuyết sinh ra trong nhung lụa, bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Từ năm 5 tuổi, cô đã được đi du lịch cùng gia đình trên chuyên cơ. Dù lớn lên trong một gia đình quyền lực, Hàn Tuyết không chọn con đường học thuật hay kinh doanh như kỳ vọng của dòng tộc mà bước chân vào showbiz.

Năm 2001, cô chính thức ra mắt với vai diễn đầu tay trong Phi Đao Tái Kiến Phi Đao, rồi nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua hàng loạt bộ phim. Vai Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký (2009) đã đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Dù rất kín tiếng, giới truyền thông vẫn không khỏi choáng ngợp mỗi lần thông tin về tài sản của Hàn Tuyết được hé lộ. Cô sống trong biệt thự rộng 5.000m2 tọa lạc tại khu vực đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải.

Về đời tư, giới truyền thông Trung Quốc nhiều lần đưa tin cô đã kết hôn với doanh nhân Vạn Sơn. Chồng hơn nữ diễn viên 18 tuổi, là cổ đông lớn và từng giữ chức Phó Chủ tịch một công ty Công nghệ. Cuộc hôn nhân viên mãn của Hàn Tuyết và ông xã được công chúng ca ngợi là ‘‘gió tầng nào gặp mây tầng đó’’.

Kiều Hân

Nữ diễn viên Kiều Hân (sinh năm 1993) thường xuyên trở thành chủ đề được thảo luận của cư dân mạng Trung Quốc xoay quanh gia thế và khối sản của cô. Kiều Hân không có sự nghiệp diễn xuất quá nổi bật, ít vai diễn gây tiếng vang nhưng lại được biết đến với cuộc sống giàu sang, BST hàng hiệu, những chuyến du lịch xa xỉ.

Cha mẹ Kiều Hân là doanh nhân có tiếng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, nhà hàng, khách sạn,... Chị gái Kiều Hân học tài chính ở Canada, sau đó về nước điều hành một công ty.

Từ khi còn học cấp 2, nữ diễn viên đã dùng túi Dior. BST túi hiệu Chanel, Hermès. LV… của Kiều Hân lên đến gần 40 chiếc, tổng giá trị hơn 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng). Mỹ nhân sở hữu 3 chiếc xe sang, thường xuyên lái chiếc Mercedes-Benz trị giá 1,5 triệu NDT (5 tỷ đồng) đến phim trường, ngoài ra còn có xe Lamborghini và Ferrari đắt đỏ.

Kiều Hân từng tiết lộ cô được bố tặng một biệt thự rộng 1.200 m2 trị giá 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) khi cô mới 20 tuổi. Biệt thự này có 3 phòng khách, 8 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi như rạp chiếu phim, bãi đáp trực thăng… nằm ở vị trí đắc địa trong khu nhà giàu tại thành phố Thượng Hải. Trong một chương trình truyền hình, Kiều Hân gây chú ý khi chia sẻ: "Bố tôi bảo sẽ nuôi tôi cho đến khi lấy chồng. Sau khi tôi kết hôn, bố nói sẵn sàng nuôi cả chồng của tôi nữa".

Đến tháng 9/2023, truyền thông Trung Quốc đưa tin Kiều Hân đã bí mật kết hôn với CEO của một tập đoàn bất động sản. Sau đó, nữ diễn viên gần như “ở ẩn”, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cuộc hôn nhân của Kiều Hân và chồng được đánh giá là “môn đăng hậu đối”, dù phía Kiều Hân từ chối phản hồi về các thông tin liên quan đến đời tư.

Thẩm Nguyệt

Nữ diễn viên Thẩm Nguyệt (sinh năm 2001) xuất thân trong gia đình bố mẹ đều thành công khi mẹ cô là minh tinh Khâu Thục Trinh, nổi danh từ các bộ phim đình đám của đài TVB còn bố Thẩm Gia Vỹ là CEO một tập đoàn thời trang nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc).

Thẩm Nguyệt có cuộc sống “trong mơ” với nhiều người khi được du học từ sớm, diện đồ hiệu, thường xuyên đi du lịch nước ngoài,... Cuối tháng 12/2019, cô là 1 trong 19 gương mặt trẻ được lựa chọn góp mặt tại dạ tiệc Le Bal Des Débutantes - sự kiện lớn diễn ra định kỳ hàng năm dành cho con của giới siêu giàu.

Thẩm Nguyệt ban đầu được gia đình định hướng theo con đường kinh doanh nhưng có niềm đam mê mạnh mẽ với thời trang. Cô theo học tiếng Nhật và Tâm lý học tại Đại học British Columbia (Canada). Sau đó, mỹ nhân trẻ gia nhập giới giải trí, hoạt động tích cực trong làng giải trí với vai trò người mẫu.

Cô từng tham dự các tuần lễ thời trang tại London và xuất hiện tại các sự kiện danh tiếng của làng mốt. Thẩm Nguyệt cũng nhận được nhiều lời mời từ các công ty quản lý nghệ sĩ danh tiếng, quảng cáo cho thương hiệu xa xỉ như Dior, Chaumet, Louis Vuitton…