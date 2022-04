4 mẹo chi tiêu thông minh cho mẹ bỉm sữa trong thời bão giá

Giữa thời bão giá, bài toán chi tiêu gia đình trở thành vấn đề cân não cho nhiều mẹ bỉm sữa. Chị Hồng Thanh (quận 6, TP.HCM) chia sẻ: "Lương hai vợ chồng thì không tăng, mà thịt cá muối đường cái gì cũng lên giá. Nhiều hôm đi một bữa chợ đã mất hơn triệu đồng mà chỉ đủ cho cả nhà ăn 3-4 ngày, tôi nhìn hóa đơn mà chóng cả mặt".



Đối diện bài toán chi tiêu, mẹ bỉm sữa truyền tai nhau mẹo chi tiêu hữu ích, dễ dàng chọn lựa những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất cho gia đình với chi phí hợp lý.

Lên danh sách những món cần thiết

Nếu không có một danh sách cụ thể những món cần mua, các mẹ dễ sa vào mua sắm linh tinh, khiến hóa đơn đi chợ đội lên nhiều lần. Chị Thanh kể: "Hồi trước cứ thấy món gì ngon, hay hay mình lại lấy một ít, đến lúc rút ví thanh toán thì giật mình vì xót tiền".

Lên kế hoạch, tính toán những khoản chi tiêu cần thiết giúp hội bỉm sữa kiểm soát các khoản phải chi trong gia đình.

Trước mỗi buổi mua sắm, mẹ bỉm nên lên sẵn thực đơn cho cả tuần và lập danh sách những món cần mua để tránh sa đà vào ma trận hàng giảm giá mà đôi khi không cần thiết dùng đến.

So sánh giá giữa nhiều nơi

Giữa thời bão giá, cùng một sản phẩm có thể được niêm yết với nhiều mức giá khác nhau. Do vậy, việc dành thời gian tìm hiểu, so sánh giá ở nhiều nơi là điều cần thiết giúp mẹ bỉm loại trừ nguy cơ mua "hớ" trước khi rút ví. Đôi khi, việc so sánh giá ở nhiều kênh khác nhau còn là cơ hội giúp mẹ bỉm tìm được nơi mua sản phẩm với mức giá tốt, nhận được quà tặng kèm có giá trị hấp dẫn và đặc biệt là miễn phí vận chuyển.

"Săn sale" thông minh

Trong thời đại số, việc "săn sale" không còn là khái niệm xa lạ với mọi người, bao gồm cả hội bỉm sữa. Với những tips săn sale thông minh, các chị em có thể chớp thời cơ mang về cho gia đình nhiều sản phẩm "ngon - bổ - rẻ". Mẹ nên để sẵn vật dụng cần mua trong giỏ hàng, đợi đến lúc mở sale thì nhanh tay vào "chốt đơn". Với cách này, các chị em vừa không bỏ sót những món đồ cần mua, thậm chí mua nhiều để tích trữ, vừa tiết kiệm khoản chi phí vì được hưởng giá khuyến mãi đậm.

Tận dụng tối đa ưu đãi từ ứng dụng

Không cần đợi các đợt sale "khủng", nhiều ứng dụng công nghệ thường xuyên tung hàng loạt ưu đãi, voucher đặc biệt cho người dùng. Đơn cử gần nhất có Siêu Sale 4.4 của Grab diễn ra từ nay đến ngày 09/4/2022, người dùng có thể tận dụng tối đa các dịch vụ và những "cơn mưa" voucher từ ứng dụng để tối ưu hóa cuộc sống gia đình một cách tiện lợi, nhanh chóng và hiện đại.

Tận dụng các nền tảng công nghệ giúp các chị em tiết kiệm chi tiêu nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống tiện lợi, thoải mái.

Nếu các mẹ bận rộn và ít thời gian chuẩn bị bữa tối cho gia đình, GrabFood chính là giải pháp tiện nghi mà mẹ có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Từ nay đến hết ngày 09/4/2022, GrabFood tặng người dùng mã FS44 miễn phí vận chuyển đến 44.000đ với đơn hàng có giá trị bất kì, hoặc mã BANTHAN44 ưu đãi 24.000đ trên tổng giá trị đơn hàng. Ngoài ra, hội chị em lần đầu đặt GrabFood cũng có thể nhập mã BANMOI44 để nhận được ưu đãi giảm 24.000đ cho mọi đơn hàng.

Bên cạnh đó, chị em có thể cân nhắc mua hàng trên các ứng dụng áp được "liên hoàn" mã giảm giá từ ứng dụng, giúp tiết kiệm hơn khi mua sắm trực tiếp. Chị Quế Vân (Bình Thạnh, TP.HCM) kể: "Giá xăng cao, trời thì quá nắng nóng nên tôi ngại ra đường hẳn. Lúc cần đi chợ thì "nhờ" GrabMart đi hộ, mình chọn sản phẩm rồi chỉ việc đợi shipper giao đến, chưa kể không lo hết hàng mà lại có giá tốt nhờ áp được mã giảm giá. Đơn mua hết 170.000đ mà áp "code" GM44, được giảm đến 44.000đ, còn chưa tới 130.000đ".

Mẹ bỉm tại Hà Nội và TP.HCM nhập mã GB44 để nhận ngay ưu đãi giảm 44% (tối đa 20.000đ) cho các chuyến xe GrabBike/ GrabBike Premium/ GrabBike Plus có cước phí từ 30.000đ, hoặc nhập mã GC44 để nhận ưu đãi giảm 44% (tối đa 25.000đ) cho các chuyến xe GrabCar/ GrabCar Protect/ GrabCar Economy/ GrabCar Plus có cước phí tối thiểu 35.000đ. Đặc biệt, khi sử dụng ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab để thanh toán, người dùng còn được hưởng thêm ưu đãi và điểm thưởng với mỗi giao dịch không tiền mặt trên 50.000đ.

Mẹ bỉm đừng bỏ qua các ưu đãi trên Grab để khéo chi, vun vén cho cả nhà

Ngoài ra, khi nhập mã GE44, các mẹ sẽ nhận ngay ưu đãi 44% (tối đa 20.000đ) cho các chuyến xe GrabExpress. Đối với người dùng lần đầu trải nghiệm ứng dụng, GrabExpress tặng ngay 4 ưu đãi đồng giá 1.000đ cho các chuyến xe có cước phí dưới hoặc bằng 28.000đ, hoặc giảm đến 27.000đ cho chuyến xe có cước phí từ 29.000đ.

Nhiều ưu đãi trên ứng dụng giúp các chị em thoải mái di chuyển, mua sắm, thanh toán, giao hàng hoá… hứa hẹn sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các mẹ bỉm tự tin vun vén chi tiêu của gia đình.

Từ nay đến hết ngày 9/4/2022, Grab triển khai chương trình Siêu Sale 4.4 với hàng loạt ưu đãi áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab: dịch vụ di chuyển (GrabBike/ GrabCar), giao nhận thức ăn (GrabFood), đi chợ hộ (GrabMart), giao nhận hàng hoá (GrabExpress). Ngoài ra, người dùng có cơ hội nhận thêm điểm thưởng GrabRewards và các ưu đãi khi thanh toán không tiền mặt và đổi ưu đãi trên ứng dụng. Chi tiết xem tại đây.



