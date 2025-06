4 loại hoa KHÔNG nên đặt trên bàn thờ ngày Rằm, mồng Một: Lộc tài đội nón ra đi lúc nào không hay

Đặt một bình hoa đẹp, tươi tắn trên bàn thờ không chỉ thể hiện sự thành kính mà còn giúp tăng vượng khí, thu hút tài lộc và may mắn. Tuy nhiên trong phong thủy, nếu chọn sai loại hoa, bạn vô tình có thể đẩy vận may ra khỏi nhà.

Dưới đây là 4 loại hoa tuyệt đối không nên đặt lên bàn thờ vào dịp mồng Một, ngày Rằm vì mang ý nghĩa phong thủy không tốt.

1. Hoa ly

Hoa ly mang vẻ đẹp sang trọng, mùi thơm nồng và được ưa chuộng khi trang trí nhà cửa. Thế nhưng trong phong thủy, tên gọi "ly" lại mang hàm ý chia ly, cách biệt. Việc đặt hoa ly lên bàn thờ vào những ngày đầu tháng âm lịch hoặc rằm không chỉ mang đến cảm giác không lành mà còn có thể tạo ra năng lượng âm, làm ảnh hưởng đến khí trường trong nhà. Gia chủ có thể gặp trục trặc trong công việc, chuyện gia đình dễ lục đục, đường tiền tài khó tụ.

2. Hoa phù dung

Hoa phù dung tuy có vẻ ngoài mềm mại, quyến rũ nhưng lại là một trong những loài hoa bị kiêng kỵ nhất khi dùng trong thờ cúng. Đặc tính sáng nở chiều tàn của hoa phù dung tượng trưng cho sự mong manh, ngắn ngủi, không vững bền nên hoàn toàn không phù hợp với ý nghĩa lâu dài, viên mãn trong văn hóa thờ cúng.

Hơn nữa theo quan niệm phong thủy, nếu đặt hoa phù dung lên bàn thờ trong dịp đầu tháng, tức thời điểm khởi đầu mới sẽ khiến mọi việc dang dở, gia chủ gặp khó khăn về tài chính, công việc hoặc mối quan hệ. Đặc biệt với những gia đình làm ăn, buôn bán, hoa phù dung được xem là điềm báo "tiền vào cửa trước, ra cửa sau".

3. Hoa nhài

Hoa nhài có hương thơm đặc trưng, trắng muốt và thanh khiết, tuy nhiên lại không phù hợp để dâng cúng trên bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Thần Tài Thổ Địa. Trong dân gian, hoa nhài thường gắn với hình ảnh vui chơi, giải trí và ít mang tính trang trọng, tôn nghiêm, những yếu tố cực kỳ quan trọng trong không gian thờ cúng.

Ngoài ra, mùi thơm nồng nàn của hoa nhài dễ lấn át hương nhang, gây mất cân bằng trong khí trường phong thủy. Đặt hoa nhài trên bàn thờ không những khiến giảm đi sự linh thiêng mà còn làm tiêu tán năng lượng tích cực, khó tụ vượng khí.

4. Hoa cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là loài hoa thường xuất hiện nhiều trong các dịp lễ Tết với ý nghĩa cầu mong trường thọ. Tuy nhiên, trong phong thủy thờ cúng thì loài hoa này lại không được đánh giá cao. Lý do là bởi tên gọi vạn thọ dễ gây hiểu nhầm, đồng âm với những ý nghĩa không tốt liên quan đến tang tóc, chia ly trong một số vùng miền. Thế nên vào những ngày đặc biệt như mồng Một, ngày Rằm, khi gia chủ cầu mong khởi đầu mới, may mắn và bình an thì hoa cúc vạn thọ càng nên tránh xa bàn thờ.

Vậy chọn hoa gì để thờ cúng ngày Rằm, mồng Một mới chuẩn phong thủy?

Những loại hoa được khuyến khích dùng để bày lên bàn thờ ngày Rằm, mồng Một là hoa mang ý nghĩa cát tường, tươi lâu, màu sắc nhẹ nhàng và mùi hương dịu nhẹ. Một số lựa chọn an toàn và phong thủy tốt có thể kể đến:

- Hoa sen: Biểu tượng của sự thanh cao, thuần khiết, đại diện cho Phật pháp.

- Hoa cúc vàng: Mang năng lượng dương, tượng trưng cho sự bền vững, trường thọ.

- Hoa lay ơn: Biểu trưng cho sự tôn kính, biết ơn và may mắn.

- Hoa huệ trắng: Thuần khiết, cao quý, thường được dùng trong các dịp tâm linh.

Ngày Rằm, mồng Một là dịp để mỗi gia đình dâng nén hương, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên và cầu mong tháng mới bình an, thuận lợi. Việc lựa chọn đúng loại hoa phù hợp không chỉ giúp không gian thờ cúng thêm trang trọng mà còn mang đến năng lượng tích cực, kích hoạt tài lộc, hanh thông đường công danh sự nghiệp. Bạn hãy tránh xa 4 loại hoa kể trên để không vô tình làm "lạc mất" vận may của gia đình.