3 nữ MC VTV đã đẹp lại còn giỏi kiếm tiền đến không thể đùa khi tự tậu nhà sang, xế xịn trước tuổi 30

Khánh Vy

Đã không còn là cái tên xa lạ, Khánh Vy từng nổi lên như một hiện tượng với khả năng nói 7 thứ tiếng và hiện tại đang là một nữ MC trẻ tuổi của VTV7. Cô nàng thường đảm nhiệm dẫn dắt những chương trình về học ngoại như như Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up và gây ấn tượng nhờ lối dẫn thông minh, nhí nhảnh cùng ngoại hình sáng, ưa nhìn.

Khánh Vy là gương mặt MC quen thuộc trên các chương trình của VTV7.

Cô nàng cực kỳ thông minh, xinh đẹp.

Được biết, ngay khi từ Nghệ An ra Hà Nội học tập, Khánh Vy đã bắt đầu đi làm nên hoàn toàn tự lo được cuộc sống cho riêng mình. Không chỉ có vậy, trong một chia sẻ trên kênh Youtube, Vy còn tiết lộ đã mua được cho bản thân một chiếc xe ô tô để đi lại. Thêm vào đó, Vy còn tậu thêm cho bố mẹ một mảnh đất nữa.

Với tất cả những điều tuyệt vời đó, cộng đồng mạng, nhất là những bậc phụ huynh có con gái đều tỏ ra thần tượng Khánh Vy và mong muốn con mình sau này sẽ được như cô ấy. Thành quả của Vy là sự nỗ lực miệt mài và cô nàng chính thức ghi tên mình vào danh sách những nữ MC thành công, trẻ tuổi nhất nhì đài VTV rồi đó.

Khánh Vy tậu xế hộp khi 20 tuổi.

Ngoài ra cô nàng cũng dùng hàng hiệu đấy, như chiếc túi Gucci kia chẳng hạn.

Trên trang cá nhân của mình, Khánh Vy còn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với cuộc sống vô cùng thú vị. Nhờ tính chất công việc, Vy được đi du lịch nhiều nơi, học hỏi nhiều thứ và làm quen với nhiều người. Nhìn Khánh Vy, hẳn ai cũng đang mơ ước tuổi trẻ quay lại để làm tất cả những gì mình yêu thích đúng không?

Những điều thú vị trong cuộc sống của Khánh Vy.

Mai Trang



Mai Trang được khán giả truyền hình nhớ đến với vai trò MC trong các chương trình như Cà phê sáng với VTV3, Muôn màu Showbiz, Điều ước thứ 7… Cô nàng có lối dẫn khá linh hoạt, năng động cộng với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp và rất có cá tính.

Nữ MC sinh năm 1992 ngoài ra còn luôn gây ấn tượng với profile siêu khủng của mình. Được biết, Mai Trang từng là học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và cũng là cựu sinh viên trường ĐH Ngoại thương.

Gương mặt MC nổi tiếng ở VTV cũng có cả Mai Trang nữa.

Cô nàng rất xinh đẹp, cá tính đúng không?

Gia đình Mai Trang không thuộc diện giàu có nhưng nữ MC lại là tuýp phụ nữ luôn nỗ lực làm việc để đạt được thành quả tốt nhất. Theo những thông tin được chia sẻ thì năm 24 tuổi, Mai Trang đã có thể tự mua được một ngôi nhà cho bố mẹ. Năm 26 tuổi, nữ MC tiếp tục mua một chiếc xe ô tô. Điều đặc biệt là bố mẹ không hề biết chuyện con gái mua xe cho đến khi cô lái chiếc xếp hộp đến đón cả hai đi ăn.

Mai Trang luôn nỗ lực hết mình trong công việc và đã nhận được thành quả như ý.

Ngoài ra, cuộc sống đời thường của Mai Trang cũng rất nhiều màu sắc với những trải nghiệm thú vị. Cô nàng thường xuyên đi du lịch, sắp xếp lịch tập gym để giữ vóc dáng cân đối đồng thời luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Mai Trang hiện đang độc thân và sống rất vui vẻ.

Thu Hoài

Thời gian này, MC Thu Hoài thường xuyên được nhắc đến trên mạng xã hội sau khi công khai bạn trai là một doanh nhân trong ngành golf. Cả hai thường xuyên có những hành động vô cùng lãng mạn dành cho nhau khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

Thu Hoài và câu chuyện tình yêu rất được cư dân mạng ủng hộ.

Trước đó, Thu Hoài được biết đến với nhiều vai trò như MC thể thao, mẫu ảnh, diễn viên… Sau gần 10 năm nổi tiếng, nữ MC sinh năm 1990 cũng đã thu về được một số tài sản cho riêng mình.

Ở ngưỡng 30 tuổi, Thu Hoài tiết lộ mình đã tự mua xe ô tô riêng. Thu nhập của cô chủ yếu đến từ việc kinh doanh và MC, tham gia sự kiện và nhận hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng. Ngoài ra, Thu Hoài còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình và nhận được cảm tình lớn từ người hâm mộ.

Thu Hoài cũng sớm tậu được xế hộp và nhà riêng.

Cuộc sống của Thu Hoài chính là niềm mơ ước của bất cứ cô gái nào. Hoài mạnh mẽ, tự tin và nhiều trải nghiệm. Đặc biệt, khuôn mặt xinh đẹp bất chấp thời gian của cô nàng cũng là điều mà ai cũng ghen tị.