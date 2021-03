3 nguyên tắc vàng giúp nàng "tút" dáng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

Chắc hẳn rất nhiều chị em phụ nữ đã không còn xa lạ gì với các bài tập như cardio, hiit hay các chế độ ăn giảm cân như low-carb, keto,... . Tuy nhiên nếu không thực sự thấu hiểu cơ thể mình đang cần gì và bỏ qua những nguyên tắc quan trọng dưới đây, các phương pháp ấy có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn mang tác dụng "ngược" ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

1. Lượng hấp thụ luôn phải ít hơn lượng tiêu hao

Ví dụ năng lượng trung bình mà cơ thể bạn tiêu hao trong một ngày là khoảng 2.000 calories. Nếu bạn nạp ít hơn 2.000 calories thì cơ thể bắt buộc phải tiêu hao năng lượng dự trữ trong người, tức là lượng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể bị bào mòn. Ngược lại nếu bạn vẫn vô tư nạp năng lượng vào cơ thể một cách không kiểm soát, phần dư thừa sẽ được tích tụ lại dưới dạng mỡ gây thừa cân béo phì.

2. Giảm cân tút dáng là một quá trình, không phải chỉ trong ngày một ngày hai

Nhiều người vì muốn có body đẹp nhanh chóng nên tìm đến các phương pháp xuất hiện tràn lan trên mạng dù chưa được kiểm chứng. Bạn nên nhớ rằng giảm béo không phải chuyện một hai ngày, đó là cả một con đường dài mà bạn cần phải nỗ lực tối đa mới đạt được kết quả.

Thực tế chỉ ra rằng, cơ địa mỗi người là khác nhau hoàn toàn, thế nên không có một thực đơn giảm cân nào là phù hợp cho tất cả mọi người. Muốn xây dựng cho mình một thực đơn giảm béo hiệu quả thì dù lựa chọn phương pháp nào, bạn phải luôn nắm chắc nguyên tắc bất biến chính là tổng lượng calories nạp vào luôn phải thấp hơn tổng lượng calories tiêu hao.

3. Chế độ ăn cũng cần kết hợp với vận động hợp lý

Việc kết hợp giữa ăn kiêng giúp bạn giảm bớt lượng calories nạp vào cơ thể và vận động giúp năng lượng dư thừa được tiêu thụ nhanh hơn sẽ giúp quá trình đánh bay mỡ thừa diễn ra hiệu quả hơn. Nếu không có thời gian đến phòng gym thì bạn có thể tập luyện các môn thể thao đơn giản tại nhà hoặc tận dụng các cơ hội trong cuộc sống hằng ngày để vận động, ví dụ như đi thang bộ thay vì thang máy hay dọn dẹp nhà cửa. Vận động không chỉ đốt mỡ hiệu quả, mà còn giúp tinh thần bạn được thư giãn, đầu óc tỉnh táo và gia tăng cảm xúc tích cực.

Theo các chuyên gia, tập gym không chỉ giúp đốt cháy mỡ thừa mà còn giúp tăng cơ, cải thiện vóc dáng. Ngoài ra, các bài tập đơn giản tại nhà như tư thế squat đơn giản, động tác tập plank, hay các bài tập về tim mạch cardio… đều đem lại hiệu quả đốt mỡ cao, giúp bạn nhanh chóng tìm lại vóc dáng thon đẹp hơn với các vòng đạt tiêu chuẩn.

Cuối cùng là cho dù bạn lựa chọn phương pháp nào thì cũng phải tìm hiểu kỹ, đừng vội vàng mà hại thân. Tập cho mình lối sống khoa học chính là phương pháp đánh bay mỡ thừa tút dáng thon gọn tốt nhất bạn nhé.

