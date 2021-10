Chọn gạo thơm dẻo ngon, an toàn cho bữa cơm gia đình

Một số sản phẩm gạo A An thuộc Tập đoàn Tân Long

Thận trọng với gạo thơm bị đấu trộn

Chỉ cần hỏi mua ST25 - từng gây sốt với giải thưởng "gạo ngon nhất thế giới", người mua sẽ được mời chào nhiều loại với nhiều bao bì, nhãn mác, giá cả khác nhau. Tất cả đều được giới thiệu là các loại gạo ngon chính gốc Sóc Trăng 100%. Thế nhưng có nơi bán gạo công ty với giá rất chênh lệch từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, có nơi bán hàng ngoài cân từng ký thì lại chỉ có giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg… Nhiều nơi, người mua chỉ biết đó là gạo gì, bán giá bao nhiêu. Tất cả thông tin chỉ được thể hiện thông qua một chiếc bảng mica cắm sơ sài trong các thùng gạo.

Việc phối trộn gạo hoặc dùng gạo không đúng nguồn gốc như quảng cáo để có được mức giá cạnh tranh khiến người mua khó lòng phân biệt đâu là gạo đã bị đấu trộn, đâu là gạo đúng với mức giá mà mình đang chi trả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp làm gạo tâm huyết cũng bị ảnh hưởng.

Gạo sạch an toàn từ cánh đồng

Gạo A An do Tập đoàn Tân Long sản xuất là một thương hiệu gạo nội địa được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, là sản phẩm của một chuỗi hoàn chỉnh được Tân Long xây dựng bài bản từ việc tổ chức hợp tác với nông dân trên cánh đồng; thu mua lúa đạt chất lượng đến xử lý - đóng gói tại nhà máy và phân phối đến tay người tiêu dùng.

Những cánh đồng lúa chín hoạt động vào mùa thu hoạch

Sản phẩm chính của gạo A An đều là các giống gạo thơm, có đặc tính dẻo, mềm cơm như Japonica, Jasmine, Gạo Nàng hoa, Đài thơm, đặc sản Sóc Trăng; được cam kết là sử dụng giống lúa xác nhận (giống xác nhận là hạt giống được nhân lên từ giống nguyên chủng; đạt độ thuần đến 99,7% ; độ sạch >99%) và 100% không đấu trộn.

Những loại gạo ngon nổi tiếng hiện đã được A An cung cấp:

Gạo thơm lài

Thơm lài hay còn gọi là gạo Jasmine, một loại gạo rất phổ biến với đa số người dân Việt Nam. Hạt gạo căng trắng, no tròn, thơm mùi lài tự nhiên, đặc tính cơm khi chín dẻo vừa và mềm cơm.

Gạo giống Nhật Japonica

Là giống gạo Nhật có hình dáng tròn, mẩy, kích thước đều nhau. Khi nấu thành cơm có vị ngọt thanh, dẻo nhiều, cơm để nguội vẫn mềm. Hiện nay, Tập đoàn Tân Long cũng là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo Japonica lớn nhất Việt Nam.

Gạo ST24

Nhóm gạo đặc sản Sóc Trăng nổi tiếng có ST21, ST24 và ST25. Trong đó, ST24 là loại gạo từng lọt top 3 gạo ngon nhất thế giới. Gạo có hạt dài, màu trắng trong, thơm mùi lá dứa tự nhiên. Cơm nấu chín rất dẻo và mềm, khi để nguội vẫn không bị cứng.

Gạo ST25

Năm 2019, gạo ST25 của nhóm tác giả Hồ Quang Cua được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới khi tham dự cuộc thi "World’s best rice", do The Rice Trader (TRT) tổ chức. Từ đó đến nay vẫn có rất đông người tiêu dùng tìm mua và dành sự yêu thích đặc biệt cho loại gạo đặc sản, nổi tiếng thơm dẻo và ngon này. Gạo có hình dáng thuôn dài, mùi thơm lá dứa tự nhiên rất đặc trưng. Vị cơm khi chín ngọt thanh dễ chịu, dẻo hơn so với một số loại gạo như Japonica hay thơm lài. ST25 cũng là giống gạo phù hợp với thổ nhưỡng vùng ĐBSCL nên ngoài đặc tính ngon thì cũng rất hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Gạo lúa tôm và gạo organic

Gạo lúa tôm và gạo organic được A An liên kết với nông dân trồng trên những cánh đồng luân canh một vụ lúa - một vụ tôm. Những sản phẩm gạo này hoàn toàn không sử dụng các loại phân bón hóa chất hay thuốc trừ sâu trong quá trình canh tác, cho ra hạt gạo sạch 100%, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và an toàn cho sức khỏe.

Những lưu ý về mọt gạo

Trong quá trình sinh trưởng của cây lúa luôn có sự xuất hiện của trứng mọt, đến khi ra thành phẩm gạo nếu gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ biến thành mọt gạo. Mọt thường ăn phần cám trên thân hạt gạo, không ảnh hưởng gì đến tính chất an toàn hay vệ sinh thực phẩm.

Để hạn chế mối mọt sinh trưởng trong gạo, khách hàng không nên mua trữ gạo quá nhiều dẫn đến việc không sử dụng kịp, lâu ngày sẽ sinh ra mọt; cần để gạo trong những hộp đựng gạo chuyên dụng, đặt ở nơi kín và hoàn toàn khô ráo. Khi phát hiện có mọt gạo, phương pháp an toàn nhất là sàng gạo.

Đánh giá mức độ sạch và nguồn gốc an toàn của gạo ngoài những yếu tố có thể quan sát như không ẩm mốc, hạt gạo đều, còn có nhiều yếu tố khác như không được chứa chất tạo mùi cấm, không chứa các chất độc hại và không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… Những yếu tố này không thể quan sát bằng mắt thường. Do đó, tìm chỗ mua gạo sạch tại những nơi uy tín và có chính sách bảo hành, truy suất rõ ràng là rất quan trọng để đảm bảo mua được gạo đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

