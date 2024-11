Kể từ khi rời bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh vào năm 2020, Vương tử Harry và Meghan Markle đã chuyển đến California sinh sống. Cặp đôi hiện đang sống trong một biệt thự trị giá khoảng 11 triệu bảng Anh với 9 phòng ngủ tại Montecito. Họ dường như đã hòa nhập tốt với cuộc sống ở khu phố mới cùng hai con là Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi).

Mặc dù có nhiều đồn đoán về việc cặp đôi này có thể quay trở lại Anh, nhất là khi Vương tử Harry đang vướng vào tranh cãi về thị thực Mỹ sau khi tiết lộ về quá khứ sử dụng ma túy trong cuốn hồi ký “Spare” năm ngoái, nhưng chuyên gia Jennie Bond tin rằng họ sẽ ở lại Montecito trong một thời gian dài.

Cựu phóng viên BBC Jennie Bond đã chia sẻ với tạp chí OK! ba lý do chính khiến Harry và Meghan khó lòng rời bỏ nước Mỹ. Thứ nhất, Hoàng tử Archie đã được ghi danh vào một trường học địa phương. Thứ hai, họ được hưởng nhiều tự do hơn ở Mỹ so với Anh. Thêm vào đó, Meghan rất thân thiết với mẹ Doria, người hiện đang sống gần họ.

Bà Bond nhận định: "Tôi không nghĩ họ có kế hoạch rời California. Họ dường như yêu cuộc sống ở đó... Ánh nắng, biển cả và sự tự do có rất nhiều điều thú vị. Meghan thích được sống gần mẹ, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ. Các con của họ đã ổn định cuộc sống và Harry từng nói rằng anh ấy coi Mỹ là nhà. Khi trở về Anh, anh ấy chỉ ở lại trong thời gian ngắn nhất có thể trước khi bay đi nơi khác".

Vương tử Harry (40 tuổi) đã trở về Anh một mình vào tháng 9 năm 2024 để tham dự lễ trao giải WellChild Awards. Vợ anh, Meghan (43 tuổi), được cho là đã ở lại Mỹ với hai con. Lần gần nhất Nữ công tước xứ Sussex đến Anh cùng chồng là vào tháng 9 năm 2022, khi bà tham dự tang lễ của Nữ vương Elizabeth II.

Theo Express