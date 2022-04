3 loại nước ép này chính là kẻ thù của nếp nhăn, uống hàng ngày thì trẻ đẹp từ trong ra ngoài!

Một vài công dụng của nước ép lựu mà có thể bạn chưa biết

1. "Vũ khí" chống lão hóa da

Nước ép lựu là một nguồn cung cấp vitamin C lý tưởng. 100gr hạt lựu chứa 20mg vitamin C, cung cấp gần 40% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Ngoài ra, nước ép lựu cũng có đặc tính chống lão hóa nhờ urolithin A (UA) mà nó chứa. Phân tử này kích thích sản xuất ti thể mới, "nhà máy sản xuất năng lượng" của tế bào.

Ngoài vitamin C và vitamin E, nước ép lựu là một nguồn cung cấp folate, kali và vitamin K. Vì vậy, loại quả giàu chất chống gốc tự do này giúp chống lại sự lão hóa của tế bào một cách hiệu quả khi sử dụng thường xuyên.

2. Hỗ trợ hoạt động tim mạch

Nước ép lựu cải thiện lưu lượng máu và giữ cho các động mạch không trở nên cứng và dày. Nó cũng có thể làm chậm sự phát triển của mảng bám và tích tụ cholesterol trong động mạch. Tuy nhiên, một số chất có trong lựu có thể gây tương tác với thuốc điều trị tăng huyết áp và cholesterol như statin. Vì vậy, bệnh nhân tim mạch đang được điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng nước ép lựu thường xuyên.