3 hình tượng nhà văn có “bệnh tâm thần” trên phim truyền hình Hàn Quốc

Truyền hình Hàn Quốc trong quá khứ đã không ít lần sử dụng các căn bệnh tâm lý như nguồn tư liệu quý báu để xây dựng các bộ phim đặc biệt. Và có vẻ các nhà biên kịch và sản xuất phim xứ kim chi đã dành sự "ưu ái" nhất định cho nghề viết khi có đến 3 bộ phim nổi tiếng xây dựng nhân vật chính là các nhà văn với các chứng bệnh tâm thần ít gặp.

Cây bút trầm cảm mắc chứng tâm thần phân liệt

"Chỉ Có Thể Là Yêu" (It’s Okay, That’s Love)(2014) là một trong những bộ K-drama đầu tiên chọn đề tài sức khỏe tâm thần để khắc họa câu chuyện tình yêu vượt qua nghịch cảnh. Khán giả sẽ bắt gặp rất nhiều các chứng bệnh được nhắc đến xuyên suốt bộ phim. Chỉ Có Thể Là Yêu là câu chuyện tình yêu đặc biệt giữa cây bút tiểu thuyết kiêm DJ đài phát thanh nổi danh Jae Yeol (Jo In Sung) và nữ bác sĩ tâm thần Hae Soo (Gong Hyo Jin).

Jae Yeol mắc kẹt trong quá khứ với những tưởng tượng và ảo giác về sự tồn tại của chính mình thời niên thiếu thông qua "người bạn thân" Kang Woo. Anh gần như lâm vào tình trạng trầm cảm và mắc chứng tâm thần phân liệt. Người mà anh yêu, bác sĩ tâm thần Hae Soo, cũng có vấn đề của riêng mình. Cô mắc chứng sợ quan hệ tình dục, một loại ám ảnh tâm lý hình thành từ những tổn thương nghiêm trọng trong quá khứ. Jae Yeol và Hae Soo đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tự chữa lành và đến bên nhau.

Nữ nhà văn rối loạn nhân cách, chống đối xã hội

Được chấp bút bởi biên kịch Jo Yong và thực hiện bởi đạo diễn Park Shin Woo, bộ phim "Điên Thì Có Sao" (Psycho But It’s Okay) kể về cuộc sống của chàng nhân viên y tế cộng đồng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) và nữ nhà văn viết truyện thiếu nhi mắc chứng rối loạn nhân cách, chống đối xã hội Go Moon Young (Seo Ye Ji). Bộ phim mang đến một cốt truyện đột phá, đầy bất ngờ, gây nên cơn sốt lớn trên toàn châu Á trong suốt những tuần lên sóng.

Thời thơ ấu, Moon Young lớn lên trong bàn tay của người mẹ hà khắc. Tuổi thơ bất hạnh, từng chứng kiến bố giết mẹ và không có bạn bè thân thiết đã khiến cô có nhìn nhận về cuộc đời rất bi quan và khốc liệt. Điều này khiến cho loạt tác phẩm ăn khách của Moon Young có nhiều tranh cãi. Vốn viết cho thiếu nhi, những truyện cổ tích của cô lại chìm trong bầu không khí u ám với nhiều nhân vật kỳ dị như cá mặt quỷ, cậu bé zombie…

Tính cách bất thường, sự bướng bỉnh, thích gì được nấy, cử chỉ hành vi bốc đồng, cách sống hời hợt và ích kỷ của Moon Young khiến mọi người xung quanh phải xoay xở rất nhiều để thích ứng với cô. Về sau, tình yêu của Kang Tae và sự giúp đỡ từ những người xung quanh khiến Moon Young dần vượt qua, biết lắng nghe, quan tâm và yêu thương người khác.

Tiểu thuyết gia có dấu hiệu loạn thần, ám ảnh chuyện ngoại tình

Được sản xuất bởi bàn tay đạo diễn Kim Hyoung Seok, "Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!" (Cheat On Me If You Can), sắp sửa được ra mắt, là bộ phim thuộc thể loại tâm lý có yếu tố hài hước. Đây là câu chuyện ly kỳ về một gia đình quái lạ gồm anh chồng luật sư Han Woo Sung (Go Joon), chuyên về các vụ ly hôn và cô vợ, nữ tiểu thuyết gia Jang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong).

Do khu nhỏ từng nếm trải cảm giác gia đình bị chia ly vì "tuesday", Yeo Joo lớn lên có ác cảm sâu sắc với chuyện ngoại tình. Không dừng lại là một cảm xúc tiêu cực đơn thuần, chuyện "phòng nhì" gần như trở thành một nỗi ám ảnh chi phối mọi suy nghĩ của cô. Yeo Joo say mê khai thác đề tài này, liên tục "sáng tạo" những cú trả thù tình tàn khốc nhất, gán cho những người đàn ông trăng hoa và mấy ả tiểu tam trong mỗi cuốn tiểu thuyết mình sáng tác.

Qua hé lộ của nhà sản xuất, dường như ở Yeo Joo đã xuất hiện những dấu hiệu của chứng hoang tưởng khi cô luôn bị ám ảnh bởi chuyện còn chưa chắc đã xảy ra trong thực tế thực tế. Cô say mê khai thác đề tài này và liên tục "sáng tạo" những cú trả thù tình tàn khốc nhất, gán chúng cho những người đàn ông trăng hoa và mấy ả tiểu tam trong mỗi cuốn tiểu thuyết mình sáng tác.

Quy tụ lớp diễn viên tài năng của xứ sở Kim Chi như Jo Yeo Jeong, Go Joon, Song Ok Sook, Kim Young Dae và Yeon Woo…, bộ phim được kỳ vọng sẽ càn quét màn ảnh nhỏ với những diễn biến tâm lý khó lường và góc khuất gay cấn của hôn nhân.

Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! và Chỉ Có Thể Là Yêu được phát sóng tại Việt Nam tại mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy với lựa chọn thuyết minh và phụ đề, từ ngày 02/12.