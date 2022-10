3 diễn viên thủ vai 'gã chồng tồi' trong 'Hành trình công lý': Đều là ngôi sao lớn, một người sự nghiệp lao đao vì bê bối tình dục

Thời điểm hiện tại, Hành trình công lý đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Nam chính của phim là Hoàng, một người đàn ông kiểu mẫu nhưng lại phản bội vợ mình dẫn đến tiêu tan sự nghiệp, sa cơ thất thế.



Ở phiên bản Việt, nhân vật này do Việt Anh thủ vai. Vậy còn ở nguyên tác The good wife của Mỹ và bản remake do Hàn Quốc thực hiện thì sao?

Chris Noth

Vai 'gã chồng tồi' ở nguyên tác The good wife do Chris Noth đảm nhận - nguồn: CBS.

Trong The good wife, vai 'gã chồng tồi' do ngôi sao gạo cội Chris Noth đảm nhận. Ngôi sao sinh năm 1954 là cái tên quen thuộc với các khán giả yêu thích những bộ phim truyền hình Mỹ khi góp mặt trong series đình đám Chuyện ấy là chuyện nhỏ (Sex and the city).

Nhờ Chuyện ấy là chuyện nhỏ, Chris Noth từng được đề cử cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình tại giải Quả Cầu Vàng năm 2000. 11 năm sau với The good wife, Chris Noth cũng nhận được vinh dự tương tự. Đáng tiếc là một lần nữa, nam diễn viên 67 tuổi lại lỡ hẹn với giải thưởng danh giá này.

Chris Noth từng góp phần tạo nên danh tiếng cho bộ phim Chuyện ấy là chuyện nhỏ - nguồn: HBO.

Trong sự nghiệp kéo dài tới 41 năm của mình, Chris Noth đã đảm nhận 73 vai diễn lớn nhỏ khác nhau, bao gồm 38 dự án truyền hình và 35 dự án điện ảnh. Trong những năm gần đây, Chris Noth vẫn hoạt động nghệ thuật một cách khá sung sức. Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra thuận lợi với nam diễn viên khi hồi cuối năm ngoái, anh bị tới 4 người phụ nữ cáo buộc từng có hành động tấn công tình dục.

Cụ thể, vào ngày 16/12/2021, 2 người phụ nữ lấy tên Zoe và Lily lên tiếng tố Chris Noth tấn công tình dục mình. Vào ngày 17/12/2021, nữ diễn viên kiêm biên kịch Zoe Lister-Jones cho biết Chris Noth có những hành vi không phù hợp khi hai người hợp tác trong một tập phim thuộc series Law & order: Criminal intent. Đến ngày 18/12/2021, Chris Noth tiếp tục bị một người phụ nữ khác tố cáo.

Việc bị cáo buộc tấn công tình dục hồi cuối năm ngoái khiến cho Chris Noth lao đao - nguồn: Getty Images.

Bởi loạt bê bối này, danh tiếng và sự nghiệp của Chris Noth bị tổn hại nặng nề. Anh bị loại khỏi loạt phim Thiện ác đối đầu (The equalizer), trong khi Entertainment Arts Research Inc. cũng hủy bỏ thương vụ mua lại thương hiệu rượu tequila trị giá 12 triệu đô của nam diễn viên.

Yoo Ji Tae

Ở phiên bản Hàn, vai nam chính được đảm nhận bởi sao nam nổi tiếng Yoo Ji Tae. Đây là cái tên đã quá đỗi quen thuộc khi anh thủ vai Giáo sư trong loạt phim đình đám Phi vụ triệu đô: Đặc khu kinh tế chung (Money Heist: Korea – Joint Economic Area).

Yoo Ji Tae từng góp mặt ở một số bộ phim truyền hình nổi tiếng và Người hùng của em là một trong số đó.

Ngoài ra, Yoo Ji Tae còn từng góp mặt trong một số dự án truyền hình được yêu thích khác như Người hùng của em (Healer), Người tình của ngôi sao (Star's lover), Chó điên (Mad dog) hay Khi hoa tình yêu nở (When My Love Blooms).

Ở địa hạt điện ảnh, Yoo Ji Tae cũng có những tác phẩm đáng chú ý, một trong số đó là Ditto - tác phẩm anh hợp tác cùng Ha Ji Won. Đây là bộ phim đã mang về cho nam tài tử 3 giải thưởng:

- Diễn viên mới xuất sắc tại Busan Film Critics Awards lần 1

- Diễn viên mới xuất sắc Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Chunsa lần 8

- Ngôi sao nổi tiếng tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần 21

Yoo Ji Tae bên cạnh bà xã Kim Hyo Jin - nguồn: Allkpop.

Về đời tư, Yoo Ji Tae có cuộc hôn nhân viên mãn kéo dài 11 năm với nữ diễn viên Kim Hyo Jin. Cả hai hiện có với nhau 2 người con.

Việt Anh

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Việt Anh, một diễn viên cực kỳ nổi tiếng trong nước.

Anh ghi dấu ấn đậm nét với khán giả nhờ bộ phim Chạy án. Những năm sau đó, Việt Anh tiếp tục có nhiều vai diễn ấn tượng.

Việt Anh trong vai Mai Hồng Vũ (phim Sinh tử) - nguồn: VFC.

Những năm gần đây, anh liên tiếp nhận được những lời khen nhờ các vai Mai Hồng Vũ trong Sinh tử, Hải 'khùng' trong Người phán xử, Hoàng trong Hướng dương ngược nắng hay Đặng Trung trong Hồ sơ cá sấu. Trong năm 2022, Việt Anh tiếp tục 'chiếm sóng truyền hình' khi tham gia 2 dự án phim Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ (mới kết thúc cách đây không lâu) và Hành trình công lý.

Việt Anh đang là ông chồng tồi nhất trên màn ảnh Việt 2022 khi vào Hoàng trong Hành trình công lý - nguồn: VFC.

Ở ngoài đời, trái ngược với nam chính Hành trình công lý bản Hàn, nam chính bản Việt không may mắn có được cuộc sống hôn nhân lâu bền, hạnh phúc. Việt Anh kết hôn lần đầu với người vợ đầu Thùy Linh vào năm 2007 khi mới chỉ 26 tuổi và ly hôn sau đó 3 năm. Anh tiếp tục bước vào mối quan hệ cùng cô nàng xinh đẹp Trần Hương, nhưng rồi mọi chuyện cũng đổ vỡ.

Đáng chú ý, trong suốt 7 năm ở cạnh Việt Anh, Trần Hương chưa một lần được khoác lên mình chiếc áo cưới mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Bởi thế khi cả hai chính thức đường ai nấy đi, nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm với cô nàng.