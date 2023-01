3 điểm cần nhớ khi mua cam Canh

Cam Canh là loại quả quen thuộc được nhiều chị em chọn bày trong mâm ngũ quả ngày Tết. Dịp Tết Nguyên đán, cam Canh chín rộ đổ về đầy chợ, nhưng không phải quả nào cũng ngon ngọt.

Cam Canh có vị ngọt, ngoại hình bắt mắt, màu sắc đẹp đẽ trồng nhiều ở vùng Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Tương truyền, đây là loại quả xưa kia được dâng cho vua chúa thưởng ngự nên để chăm sóc ra được những quả cam Canh ngon đẹp, người nông dân cũng rất vất vả.

Cam Canh ngoài việc mọng nước, ăn ngon, dễ bóc vỏ chúng còn tượng trưng cho điềm lành, mang lại may mắn. Màu sắc rực rỡ, tươi sáng của quả cam được bày biện trong năm mới nhằm thể hiện ước mong những điều tròn trịa, viên mãn sẽ đến với gia đình. Nhớ vài mẹo nhỏ sau đây, bạn sẽ chọn được những quả cam Canh ngon.

Cam Canh ngon có kích thước vừa phải

Không phải cứ quả càng to thì càng ngon, nhất là khi chọn cam Canh. Loại quả này to vừa bằng nắm tay. Những quả cam to đôi khi khô và nhiều xơ, không mọng nước và nhiều chất như quả nhỏ.

Cam Canh nhỏ, kích thước vừa phải thơm ngon và mọng nước hơn loại quả to.

Màu sắc cam Canh đỏ pha vàng, hơi rám một chút thì ngon

Khi mua cam Canh, nên chọn những quả cam có màu vỏ ngoài đồng nhất bởi không phải cứ rực rỡ thì cam sẽ ngon. Những thửa cam trồng lâu năm cũng phụ thuộc vào tay nghề chăm sóc của từng nhà và thổ nhưỡng sẽ cho ra chất lượng cam khác nhau.

Những người trồng cam lâu năm cho rằng, cam Canh ngon là quả có màu đỏ cam pha vàng. Ngoài ra, những quả bị rám nắng một chút cũng rất ngọt. Còn phần lớn những quả có màu đỏ cam rực rỡ thì được nhập từ Trung Quốc về nhiều hơn.

Phần dưới cam Canh hơi lõm và vỏ mỏng, hơi rám sẽ là quả cam ngon.

Nhìn phần vỏ ngoài cam Canh

Mẹo này giúp mua được những quả cam ngon khá dễ dàng. Cam Canh ngon có vỏ nhẵn, mỏng, phần dưới hơi lõm và ôm sát phần thịt nên hơi lộ những múi cam. Phần cuống chắc đầy và ít lõm.

Cam Canh hiện được trồng ở nhiều vùng trong cả nước nhưng có lẽ cam từ vùng Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội vẫn cho hương thơm và vị ngọt thanh nhất.

Cam Canh Trung Quốc đầy rẫy ngoài chợ, quả to bóng, màu sắc rực rỡ bắt mắt nhưng ăn không thơm và vị cam cũng nhạt hơn cam Canh chuẩn của ta.

Nhu cầu tìm mua cam Canh ngày Tết Nguyên đán tăng cao nên việc lựa chọn những sạp hàng, cửa hàng uy tín rất quan trọng. Bên cạnh đó, nắm vững những mẹo trên sẽ giúp bạn mua được những quả cam bày mâm ngũ quả, ăn thơm ngon.