3 con trai của Bằng Kiều đón Tết ở Mỹ, nói giọng "lơ lớ" để chúc Tết, hỏi mẹ đúng 1 câu mới thấy chuẩn trai Việt

Bằng Kiều là nam ca sĩ được khán giả yêu thích bởi giọng hát ấm áp, cao vút, các bài tình ca vào tay anh đều được xử lý một cách mượt mà, tinh tế. Anh cũng được công chúng ngưỡng mộ khi có 3 cậu nhóc tỳ cực đáng yêu là Beckam, Colin và Kenzin. Đây là trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa anh và bà xã Trizzie Phương Trinh dù sau đó cả hai đã ly hôn.

Hiện tại cả 3 con của Bằng Kiều đang sống với mẹ tại Mỹ và năm nay cả nhà lại cùng đón Tết xa quê hương. Được biết, dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng các con của cặp đôi năm này cũng đều được thưởng thức hương vị Tết đậm chất truyền thống. Năm nay, vì mùng 1 Tết rơi vào thứ ba trong tuần, không phải ngày nghỉ lễ tại Mỹ nên cả nhà đã đón Tết trễ hơn thường lệ để 2 con trai lớn đi học xa nhà có thể trở về.

Một chi tiết thú vị trong cách giáo dục con của Trizzie Phương Trinh là dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng chị vẫn cố gắng giúp các con được hiểu thêm về nét văn hóa, truyền thống của dân tộc. Chẳng hạn như dịp Tết, 3 chàng trai lại được dịp mặc áo dài, mỗi năm một kiểu khác nhau.

Nữ ca sĩ hải ngoại tâm sự trên trang cá nhân: "Gần đến Tết là các anh em thay phiên nhau hỏi mẹ: Mẹ ơi, năm nay mình mặc áo màu gì? Tưởng đâu năm nay không có áo dài mặc Tết nhưng cuối cùng nó cũng qua kịp ngay ngày giao thừa. Hên ơi là hên!".

Như vợ cũ Bằng Kiều đã chia sẻ, cả 3 con của cặp đôi đều có vốn tiếng Việt hạn chế, vẫn "lơ lớ" khi nói, không được sành sỏi cho lắm nhưng khi có cơ hội, chị đều cố gắng dạy con nói tiếng mẹ đẻ, chẳng hạn như dạy con chúc Tết. "Mấy anh nhà này tiếng Việt thì không rành nhưng chúc Tết thì làu làu, bởi vậy năm nào mấy ảnh cũng nhận được rất nhiều lì xì!", Trizze Phương Trinh kể.

Được biết, cả 3 anh em này đều có thành tích học tốt và có thiên hướng nghệ thuật như bố mẹ. Anh cả Beckam (tên tiếng Anh) - Bằng Phương từng theo học trường Fulton Middle School. Ở đây, anh chàng từng nhận được bằng khen và giải thưởng do Rotary Club trao tặng, giải thưởng cho 11 học sinh được đề cử từ 11 trường khác nhau trong số 6.300 học sinh ở Fountain Valley School District. Đến nay, Beckam đang học trường Huntington Beach Academy for the Performing Art ở California, Mỹ - ngôi trường từng đào tạo ra nhiều ngôi sao quốc tế.

Còn cậu con trai thứ hai Colin - Bằng Anh cũng có thành tích học rất tốt, đặc biệt anh chàng rất quấn và thương mẹ. Dù là con thứ hai nhưng anh chàng đã cao vượt mặt anh cả. Riêng em út Kenzi - Bằng Chương lại cực lém lỉnh và đáng yêu.