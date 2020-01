3 con giáp có tuổi trẻ như "lửa thử vàng", phải chịu nhiều gian khó, đến trung vận mới có được cuộc sống đầy đủ, sung túc

Tuổi Thân

Những tháng ngày niên thiếu, khi tuổi trẻ và sức mạnh còn tràn đầy, Tuổi Thân đã phải trải qua rất nhiều vất vả và gian khó. Nguyên nhân của những khó khăn ấy phần lớn cũng là do tuổi Thân làm việc quá mức vội vã, không suy xét kỹ càng mọi vấn đề. Hơn nữa khi còn trẻ người ta cũng thiếu đi sự nhẫn nại, chỉ chốc lát thôi đã chán ngán mệt mỏi rồi. Cũng may là khi năm tháng qua đi con người tuổi Thân dần dần khôn lớn. Họ làm việc có kế hoạch, tỉ mỉ cẩn thận hơn, lý trí và sắp xếp có trình tự. Tuổi Thân cũng ngày càng biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì và có thể làm được gì. Do đó mà đến tuổi trung niên phúc phận của tuổi Thân càng ngày càng nhiều, không cần lo ăn lo mặc, có điều kiện để tận hưởng những gì bao năm tháng qua mình vất vả gầy dựng.

Tuổi Dần

Là con giáp có năng lực mạnh mẽ luôn được mọi người công nhận, những người cầm tinh con hổ làm gì cũng xuất sắc hơn người cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc. Tuy nhiên chẳng có ai bẩm sinh đã là người tài giỏi, ai cũng cần phải trải qua một thời gian dài rèn giũa bản thân, tự trải qua gian khó như lửa thử vàng để có được một "cái tôi" tốt nhất. Điều hơn người ở tuổi Dần là họ có lòng tin mạnh mẽ, tin vào mục tiêu của chính mình và không dễ dàng bỏ cuộc. Họ không ngừng học hỏi và tiến bộ, nâng cao học thức và vốn sống để rồi khi đến tuổi trung niên, không chỉ có tiền tài tích lũy được trong suốt những năm tháng qua mà học thức và kinh nghiệm cũng có cả một kho tàng sẵn sàng sẻ chia với bất cứ ai ham học hỏi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt lại là người rất biết nói chuyện nên thường có mạng lưới quan hệ xã giao rộng khắp và khá ổn định. Người cầm tinh con mèo có một yếu điểm lớn là quá mức hư vinh, tính cách hiếu thắng và hơi khoa trương. Họ thích màu mè và ưa hình thức, nên dễ khiến người khác thấy chướng tai gai mắt. Điều đó thực ra là biểu hiện của sự tự ti, họ che giấu những gì không hay ho của mình và đành dùng cái khác che đậy nên thành "vụng chèo khéo chống". Theo thời gian tuổi tác dần lớn lên, họ trầm ổn và làm việc cũng cẩn thận chi li hơn, không còn vì những phút nhất thời mà nóng vội nữa nên có những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)