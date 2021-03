3 chung cư tại quận 9 có hệ sinh thái xanh và tiện ích đa dạng, giá bán từ 2-3 tỷ đồng dành cho các gia đình trẻ

Tại thị trường bất động sản Sài Gòn, phân khúc căn hộ vừa túi tiền, có mức giá dao động trên từ 2-3 tỷ đồng/căn, đáp ứng các tiêu chí về an ninh, đầy đủ tiện ích, giao thông thuận lợi, kiến trúc hiện đại… đang được người mua tìm kiếm mạnh.

1. Him Lam Phú An (Phước Long A): 2 tỷ

Chung cư và tiện ích tại Him Lam Phú An (Phước Long A).

Ưu điểm:

- Chung cư Him Lam Phú An nằm trong số ít các dự án có sản phẩm 2 tỷ đồng sở hữu vị trí tương đối đắc địa, nên có thanh khoản rất tốt và đa số cư dân đã dọn về khi công trình hoàn thành.

- Khả năng kết nối vô cùng linh hoạt đến khu trung tâm thành phố nhờ nằm gần với Xa Lộ Hà Nội (cách 400m) gần chân cầu Rạch Chiếc.

- Chỉ dưới 05 phút đi bộ qua, qua cầu vượt bộ hành là đến nhà ga tuyến Metro số 1. Loại phương tiện công cộng mới nhanh chóng, an toàn, cực kỳ tiện lợi.

- Với mức giá từ chỉ từ 2 tỷ cho một căn hộ 02 phòng ngủ (62 - 68 mét vuông) sẽ phù hợp cho các gia đình trẻ có tổng thu nhập trung bình tháng từ 40 triệu, thường xuyên di chuyển, làm việc tại khu trung tâm thành phố.

- Trong bán kính 05 km trở lại, có rất nhiều các tiện ích xung quanh. Từ trường học công lập, trường quốc tế, nhà hàng, café sang trọng, bệnh viện quốc tế,...

Nhược điểm:

- Trong thang máy chưa được lắp camera.

- Trạm trung chuyển rác gây ô nhiễm mùi do diện tích quá nhỏ.

- Block C, D view Tây Bắc chịu ảnh hưởng tiếng ồn khá nặng từ nhà máy giấy bên cạnh.

- Mặt khác, nhiều cư dân cho biết phí gửi xe là 150 ngàn đồng/tháng/xe máy, 1,5 triệu/tháng/ô tô là quá đắt. Phí gửi xe tuy cao nhưng dịch vụ lại kém, sự bất tiện mỗi sáng sớm khi đi làm phải chờ đợi lâu vì hệ thống quẹt thẻ xe chậm chạp.

2. Jamila Khang Điền (Phú Hữu): 2-3 tỷ

Jamila Khang Điền (Phú Hữu).

Ưu điểm:

- So với các căn hộ khác tại quận 9 thì cư dân tại đây dễ dàng kết nối đến trung tâm Quận 1, Quận 2, Quận 7 và vùng lân cận chỉ trong vài phút di chuyển. Đặc biệt, vị trí này giúp thuận tiện di chuyển đến đến các vùng tiện ích lân cận khác.

- Ý tưởng thiết kế căn hộ theo phong cách Singapore hiện đại, sang trọng, ngập tràn sắc xanh. Với việc mọi không gian trong căn phòng đều có view ra bên ngoài để đón gió và nắng tự nhiên.

- Phí quản lý căn hộ là 12.000 đồng/m2/tháng.

- Phí gửi xe áp dụng cho năm đầu tiên với xe máy là 110.000 đồng/chiếc/tháng (có VAT) và xe hơi là 1,1 triệu/chiếc/tháng (có VAT) và 1,5 triệu/chiếc/tháng đối với chiếc thứ 2. Mức giá khá rẻ so với các chung cư cùng loại.

- Mật độ căn hộ trên 1 tầng không quá cao, lượng thang máy đáp ứng nhu cầu di chuyển của cư dân.

Nhược điểm:

- Các block mặt tiền ít nhiều có bụi và tiếng ồn bởi xe container.

3. Saigon Gateway: 2 - 2,5 tỷ



Saigon Gateway. Ảnh minh họa.

Ưu điểm:

- Mật độ xây dựng rất thấp nếu so sánh với nhiều dự án khác hiện nay.

- Về mặt tiện ích nội khu, căn hộ Saigon Gateway sở hữu những tiện ích cơ bản như: bể bơi người lớn và trẻ em riêng biệt, khu vui chơi dành cho trẻ em, khu vực BBQ, công viên cây xanh, shophouse thương mại,..

- Về mặt tiện ích ngoại, trong bán kính từ 500m đến 3km, cư dân của dự án căn hộ Sài Gòn Gateway có thể kết nối với các tiện ích kế cận như: Vincom Thủ Đức, Vincom Mega mall, Co.op mart Quận 9, làng đại học quốc gia, bệnh viện quân dân y Miền Đông, khu du lịch Suối Tiên, bến xe Miền Đông mới,..

- Dự án cũng đảm bảo về an ninh cho dân cư với hệ thống an ninh 3 lớp gồm camera an ninh 24/24, hệ thống thẻ từ khi đi thang máy và chốt bảo vệ tuần tra liên tục.

- Phần lớn căn hộ của Saigon Gateway đều có view thông thoáng. đón được nhiều ánh sáng và gió tự nhiên. Đây là điểm cộng nhưng cũng là một lưu ý cần thiết cho gia chủ trong việc bố trí nội thất và có các thiết kế phù hợp như làm rèm cửa hai lớp dày để tránh nắng mạnh hay trồng thêm cây xanh để giúp đối lưu không khí, cân bằng nhiệt độ trong ngôi nhà của mình.

- Các ban công ở đây không có ban công mà được thay thế bằng loggia, vẫn đảm bảo được không gian cho việc bố trí máy giặt và phởi đồ.

- Một căn hộ Saigon Gateway điển hình có diện tích là 60m2, thiết kế gồm 2 phòng ngủ, 2 WC và 1 phòng khách có lô gia dài khoảng 4m. Với khu vực phòng bếp sẽ được trang bị sẵn một số nội thất cơ bản.

Nhược điểm:

- Vì vị trí gần kề với nhiều tuyến đường lớn nên mật độ phương tiện giao thông xung quanh dự án căn hộ Saigon Gateway khá dày, tình trạng tắc ngẽn giao thông xảy ra. Đây cũng là điểm lưu ý nếu bạn muốn mua nhà tại dự án này.