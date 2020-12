3 chị em đi học không trò chuyện với ai, sống khép kín đến nỗi nhà trường phải ra tay can thiệp mới biết sự thật nghiệt ngã về cuộc đời chúng

Năm 2017, 3 chị em sinh ba Kassidy, Haley và Sierra Yeckes là học sinh theo học tại trường Phổ thông Valley, Las Vegas, Mỹ. Thế nhưng, có vẻ như chúng không hề quan tâm đến chuyện học và thường tỏ thái độ phòng vệ trước giáo viên, nhân viên tư vấn... Chúng dính với nhau như sam, không thường xuyên đến trường và thành tích học tập khá tệ.

Khi đó, trường phổ thông Valley đã liên hệ với GEAR UP, một chương trình thuộc Đạo luật Giáo dục Đại học liên bang nhằm giúp học sinh có thu nhập thấp phát triển các kỹ năng, nhận được sự khuyến khích và chuẩn bị cho con đường học vấn sau khi tốt nghiệp. May mắn là nhân viên của GEAR UP đã giúp 3 chị em sinh đôi cảm thấy thoải mái và tình trạng của chúng ngày càng cải thiện. Lúc này, người ta mới biết được hoàn cảnh đáng thương dẫn đến hiện trạng cũng như thái độ của 3 đứa trẻ.

Từ năm lên 3 tuổi, Haley, Kassidy, và Sierra đã mất mẹ. Sau đó, 3 chị em đến nhà bà sinh sống và thường bị người nhà bỏ đói. Bà của Haley, Kassidy, và Sierra không có nhu cầu cho các cháu đi học nên mãi đến năm 8 tuổi, chúng mới được đến trường. Bố chúng bị bắt vào tù khi 3 chị em chỉ mới là những học sinh lớp 6.

Khi bố ra tù, 3 chị em Haley, Kassidy, và Sierra được đón về nhà nhưng người đàn ông này chẳng hề bận tâm chăm lo cho các con mà thường xuyên bỏ chúng ở nhà rồi rời đi trong suốt nhiều tuần.

Năm 3 chị em lên 14, 15 tuổi, chúng bị bố bỏ lại ở nhà và vào khoảng 5 giờ sáng, điều kinh khủng đã xảy ra. Một kẻ lạ mặt không hề quen biết gì với gia đình đã bắn vào nhà của họ 3 phát súng. May mắn là 3 chị em đều bảo toàn tính mạng, cơ quan chức năng cuối cùng quyết định tước quyền giám hộ đối với bố của Haley, Kassidy, và Sierra.

Haley, Kassidy, và Sierra trở về với vòng tay của ông bà rồi lại tiếp tục bị bỏ bê, không nhận được sự quan tâm, chăm sóc đúng mực. Chúng đã trải qua cuộc sống không khác gì người vô gia cư, không thức ăn, không quần áo và phương tiện đi lại.

Nhờ có sự giúp đỡ của chương trình GEAR UP, 3 đứa trẻ dần vượt qua sự thiếu thốn tình yêu thương gia đình trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Haley, Kassidy, và Sierra không hề mất niềm tin vào cuộc sống này, luôn nỗ lực tiến về phía trước. Chúng tập trung vào việc học ở trường rồi tốt nghiệp phổ thông. Lúc này, tờ Fox5 đã tìm đến 3 chị em với số tiền tài trợ một phần chi phí đại học cho chúng. Ngoài ra, Haley, Kassidy, và Sierra còn nhận được mỗi người một chiếc ô tô từ một đại lý xe Las Vegas.

(Nguồn: Scribol, Little Things)