Nhắc đến bộ phim truyền hình nổi tiếng Sex and the City, khán giả hâm mộ đều nhớ đến mối tình hợp tan, nhiều sóng gió và kết thúc không có hậu của nhân vật nữ chính Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker đóng) và Mr. Big (Chris Noth). Nhưng một người đàn ông khác cũng có ảnh hưởng và vị trí rất quan trọng trong cuộc đời, tình trường của Carrie là Aiden Shaw. Đây cũng là nam chính trong loạt phim hậu truyện của Sex and the City mang tên And Just Like That... với bối cảnh nhiều năm sau, khi các nhân vật từ thời tuổi trẻ sôi nổi, nồng nhiệt đã bước sang giai đoạn trung niên, đi tìm kiếm những giá trị bền vững hơn cho cuộc đời, cho tình yêu.

Chuyện tình yêu của nhân vật nữ chính có những diễn biến mới trong mùa 3 phim And Just Like That... (Ảnh: HBO)

Mùa 3 And Just Like That... mới lên sóng cuối tháng 5 vừa qua đã chứng kiến việc sau một thời gian thử thách, chờ đợi, cặp đôi chính đã nối lại mối quan hệ tình cảm. Nhà sáng tạo nội dung của phim Michael Patrick cho biết: "Những gì Carrie và Aidan đang trải qua có thể rất phức tạp, và điều hấp dẫn khi viết câu chuyện của họ là mê cung cảm xúc và cố gắng tìm ra khán giả sẽ đứng về phía nào. 27 năm trong quá trình phát triển của Carrie Bradshaw, việc chứng kiến cô ấy trưởng thành và thay đổi ra sao thật thú vị. Rất hiếm khi bạn được thấy một diễn viên đóng một nhân vật trong thời gian dài như vậy".

Mùa 3 And Just Like That lên sóng từ cuối tháng 5 (Ảnh HBO)

Về phía Sarah Jessica Parker, cô cũng chia sẻ nhiều cảm xúc khi sống, yêu cùng nhân vật suốt gần 3 thập kỷ: "Theo một số cách, điều đó giống như sống hai cuộc đời, bởi vì vai diễn Carrie Brashaw là một khoảng thời gian đáng kể và đã chiếm rất nhiều những năm tháng quan trọng trong cuộc đời tôi. Carrie là một người rất thú vị vì cô ấy có thể khó đoán, tình cảm, lãng mạn theo nhiều cách không hẳn có lợi cho cô ấy cũng như những người khác. Cuộc sống của Carrie có gì đó kỳ lạ nhưng đồng thời lại hấp dẫn".

Khi được hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ, nhất là những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt với phái nữ trong những năm tháng đồng hành cùng với phim Sex and the City, Sarah Jessica Parker hài hước cho rằng cô đã bị xóa sạch hết trí nhớ. Thậm chí nữ diễn viên còn tiết lộ cô không xem các tập phim Sex and the City cũng như And Just Like That...