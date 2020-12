20 mỹ nhân màn ảnh Hàn hot nhất thập kỷ: Nhan sắc đồng loạt "lão hóa ngược", diễn xuất cân hết đủ loại vai

11. Suzy Sở hữu vẻ ngoài tươi xinh, thần thái, Suzy là gương mặt được đông đảo khán giả quan tâm. "Tình đầu quốc dân" nổi danh qua nhiều dự án truyền hình khác nhau như Uncontrollably Fond (2016), While You Were Sleeping (2017), Vagabond (2019) và mới đây nhất là Start Up (2020). Năm 2020, cô nàng gây ấn tượng cực mạnh cùng Start Up.

12. Kim Yoo Jung

Nổi danh "Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung là nữ diễn viên tài năng ở cả hai mảng điện ảnh và truyền hình. Mây Họa Ánh Trăng (2016), Cô Tiên Dọn Dẹp (2018), Cửa Hàng Tiện Lợi (2020),... đều là những tựa phim làm nên thành công của cô nàng.

Năm 2020, cô nàng tái xuất ở Cửa Hàng Tiện Lợi, tuy bộ phim gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn có độ phủ sóng cực kỳ mạnh mẽ.

13. Kim Ji Won

Nổi danh từ vai diễn nữ quân nhân vạn người mê trong Hậu Duệ Mặt Trời năm 2016, Kim Ji Won vẫn luôn là cái tên được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp và diễn xuất linh hoạt. Hậu Duệ Mặt Trời (2016), Ẩn Danh (2015), Biên Niên Sử Arthdal (2019), Lovestruck In The City (2020),...

Dù chỉ đóng vai phụ ở Hậu Duệ Mặt Trời nhưng Kim Ji Won thậm chí còn được chú ý hơn cặp đôi chính.

Cô nàng hiện đang đóng chính ở Lovestruck In The City.

14. Seo Ye Ji

Nổi danh với vai diễn nữ nhà văn Moon Young ở Điên Thì Có Sao, Seo Ye Ji chính thức bước chân vào hàng ngũ nữ diễn viên thập kỷ. Trước đó, cô nàng từng gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng những vai diễn góc cạnh trong Ngôi Sao Khoai Tây (2013), Save Me, Luật Sư Vô Pháp (2018).

Năm 2020, Seo Ye Ji thực sự tỏa sáng ở Điên Thì Có Sao

15. Han Ji Min

Là một trong những mỹ nhân U40 trong làng giải trí xứ Hàn, Han Ji Min sớm trở thành ảnh hậu xứ Kim Chi vào năm 2018 nhờ vai nữ chính xuất sắc trong Miss Baek (2018). Bên cạnh đó Familiar Wife, Dazzling (2019),... cũng là loạt dự án tên tuổi khác làm nên Han Ji Min của hiện tại.

Han Ji Min có một màn diễn xuất được đánh giá cực kỳ cao ở Miss Baek.

Han Ji Min trong Josée, Nàng Thơ Của Tôi.

16. Gong Hyo Jin

Chăm chỉ nhận kịch bản, nên duyên với nhiều vai diễn đa dạng sắc màu, đòi hỏi nội tâm sâu sắc, Gong Hyo Jin dần khẳng định vị thế nữ hoàng dòng phim tình cảm, lãng mạn. It’s Okay, That’s Love (2014), Master’s Sun, Missing (2016) và gần đây nhất là When The Camellia Blooms.