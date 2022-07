"2 ngày 1 đêm" quay hình đến 3 giờ sáng, đàn em kể tính cách thật của Trường Giang

Ekip sản xuất show thực tế 2 ngày 1 đêm vừa tung ra đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh dàn cast gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Hieuthuhai làm việc đến 3 giờ sáng.

Lê Dương Bảo Lâm cho biết, anh và các đồng nghiệp đã quay hình đến 3 giờ sáng. Sau khi thực hiện hết các thử thách vào ban ngày thì thời điểm 3 giờ sáng là lúc mà dàn cast phải trả lời phỏng vấn.

Trường Giang là "Anh Cả" ở show 2 ngày 1 đêm.

Trong lúc quay phỏng vấn, Lê Dương Bảo Lâm sẵn tiện hỏi đàn em Hieuthuhai cảm nhận về Trường Giang. Lê Dương Bảo Lâm hỏi: "Em nghĩ thế nào về anh Trường Giang. Câu trả lời của em có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp gameshow sau này". Trước câu nói đùa của Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang đang uống nước cũng phải dừng lại. Sau đó anh đáp: "Tào lao quá".

Còn Hieuthuhai thì thật thà bày tỏ: "Anh Trường Giang là thần tượng số 1 của em trong chương trình này. Tại vì lúc nào anh Giang cũng quăng miếng để cho em lượm hết trơn đó. Anh ấy quăng miếng nào là em chụp miếng đó". Vì muốn chọc ghẹo Hieuthuhai nên Lê Dương Bảo Lâm - Cris Phan cố tình châm chọc: "Trời ơi dám nói anh Giang diễn hài rớt miếng luôn". Lập tức, Hieuthuhai đính chính và khẳng định sự yêu mến, quý trọng dành cho đàn anh.

Lê Dương Bảo Lâm và Hieuthuhai liên tục tung hứng gây cười cho khán giả.

Về phần Lê Dương Bảo Lâm, nam diễn viên gây cười không ngớt vì hé lộ bí mật ở hậu trường quay show. Lê Dương Bảo Lâm nói vì chương trình có quy định "tự do, tự lo" nên không được phép make up. Do cảm thấy không tự tin khi để mặt mộc trên sóng truyền hình nên Lê Dương Bảo Lâm đã lén trốn ekip để make up.

"Mặt anh bây giờ lão hóa rồi. Anh đã gần 40 tuổi rồi, đâu có bằng mấy bạn sinh năm 1999 đâu. Da anh hiện tại có nếp nhăn, vết chân chim và đồi mồi quá nhiều. Anh phải đánh phấn liên tục. Đầu anh thì có tóc bạc nhiều nữa, anh thua thiệt người ta nếu không được make up. Khi thua thì anh tự ái và anh còn khóc 1 mình nữa", Lê Dương Bảo Lâm hài hước kể.

Nghe Lê Dương Bảo Lâm nói, cả ekip sản xuất lẫn các thành viên còn lại đều phá ra cười. Lúc này, Lê Dương Bảo Lâm mới đính chính vì quay hình vào lúc 3 giờ sáng nên không biết đáng nói cái gì nữa, ai hỏi thì cứ nói thôi, chủ yếu là mang đến tiếng cười cho mọi người chứ không có hàm ý chọc ghẹo gì.

2 ngày 1 đêm đang là chương trình thực tế thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. 2 tập đầu tiên đều lọt Top Trending YouTube và được khán giả chia sẻ nhiệt tình.

