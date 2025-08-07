2 năm ngồi cạnh đồng nghiệp là “đại gia ngầm”, tôi dần hiểu vì sao họ giàu lại thêm giàu: Chỉ đúng 3 điều tạo nên sự khác biệt về số dư trong tài khoản

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Hạ Trung (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao

Trong môi trường công sở, bạn không khó để nhận ra người thích phô trương sự giàu có bằng những chiếc túi hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền hay câu chuyện khoe khoang về kỳ nghỉ xa xỉ. Song song với đó vẫn có những "đại gia ngầm" - người giàu thầm lặng, không ồn ào, không phô trương nhưng nhìn cách họ tiêu tiền và quản lý tài sản lại khiến bạn phải ngỡ ngàng.

Ngồi cạnh một đồng nghiệp như vậy trong hơn hai năm, tôi dần hiểu được những bí quyết giúp họ đã giàu lại thêm giàu.

Chi tiêu vì giá trị, không vì danh tiếng

Đồng nghiệp của tôi, Minh Tuấn, là một người giản dị đến mức khó tin. Anh thường mặc những bộ trang phục trơn màu, không logo, không nhãn mác nổi bật. Thoạt nhìn, tôi nghĩ anh chỉ mua đồ giá rẻ trên mạng. Song một lần tình cờ thấy mác áo anh mặc, tôi mới phát hiện đó là một thương hiệu “quiet luxury”. Minh Tuấn giải thích: “Tôi chọn đồ vì chất lượng, vì sự bền bỉ, không phải để người khác nhìn vào và trầm trồ”.

Cách chi tiêu của Minh Tuấn phản ánh nguyên tắc mà những người giàu lâu năm luôn áp dụng: phân biệt rõ giá trị và chi phí. Họ không chạy theo những món đồ hào nhoáng nhưng nhanh mất giá, mà đầu tư vào những thứ mang lại lợi ích lâu dài. Một chiếc áo sơ mi đắt tiền nhưng bền, thoải mái và không lỗi mốt sẽ luôn được ưu tiên hơn một món đồ thời thượng nhưng chỉ dùng được một mùa.

Đầu tư thông minh, không chạy theo xu hướng

Một lần, trong giờ nghỉ trưa, tôi vô tình nghe Minh Tuấn trò chuyện điện thoại về một khoản đầu tư. Anh nhắc đến các quỹ chỉ số, bất động sản và một danh mục đầu tư đa dạng đã xây dựng từ nhiều năm trước.

Điều khiến tôi ấn tượng là sự bình tĩnh của anh khi nói về tiền bạc – không hào hứng quá mức, cũng không lo lắng thái quá. Minh Tuấn chia sẻ rằng anh học cách đầu tư từ gia đình, nơi mà việc quản lý tài sản được xem như một môn học bắt buộc.

Khác với nhiều người, Minh Tuấn không bị cuốn vào những kênh đầu tư rủi ro cao chỉ để “ghi điểm” hay kiếm lời nhanh. Anh ưu tiên sự an toàn và bền vững, tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn. “Tiền cần thời gian để sinh sôi. Đừng vội vàng chạy theo những gì đang hot”, anh nói. Chính tư duy này đã giúp tài sản của anh không chỉ được giữ vững mà còn tăng trưởng đều đặn.

Giáo dục tài chính là nền tảng

Một lần, Minh Tuấn kể về việc anh dạy con trai 8 tuổi cách quản lý tiền tiêu vặt. Anh không chỉ cho con tiền mà còn hướng dẫn cậu bé lập bảng chi tiêu, phân biệt giữa “muốn” và “cần”. “Nếu tôi không dạy con từ sớm, lớn lên nó sẽ tiêu tiền như nước,” anh cười.

Tôi nhận ra rằng, với những người giàu thầm lặng như Minh Tuấn, giáo dục tài chính không chỉ là kỹ năng cá nhân mà còn là di sản truyền lại cho thế hệ sau.

Trong khi đó, nhiều người lại thường bỏ qua việc trau dồi kiến thức tài chính. Họ có thể kiếm được nhiều tiền. Nhưng nếu không biết cách quản lý, số tiền đó dễ dàng “bốc hơi” vì những quyết định chi tiêu bốc đồng hoặc đầu tư thiếu cân nhắc. Minh Tuấn khuyên tôi: “Nếu không được học về tài chính từ nhỏ, hãy tự học. Sách, podcast, hay các khóa học online đều là nguồn tài nguyên tuyệt vời.”

Ngồi cạnh người đồng nghiệp này một thời gian dài, tôi nhận ra rằng sự giàu có thực sự không nằm ở việc khoe khoang hay phô trương, mà ở cách một người quản lý và sử dụng tiền bạc.

Những người giàu thầm lặng như Minh Tuấn không chỉ giàu về tài sản, mà còn giàu về tư duy và tầm nhìn. Họ chi tiêu vì giá trị, đầu tư vì tương lai, coi trọng giáo dục tài chính và luôn có kế hoạch rõ ràng. Những nguyên tắc này không chỉ giúp họ giữ vững sự giàu có mà còn khiến nó ngày càng bền vững.

