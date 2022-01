2 loại đồ uống chống say xe cực tốt: Chị em ghim ngay nếu không muốn gặp "chị Huệ" trên đường về nhà đón Tết

Các triệu chứng say tàu xe xuất hiện khi hệ thần kinh trung ương nhận được các tín hiệu mâu thuẫn nhau từ các hệ thống cảm giác (bao gồm tai trong, mắt, các thụ thể áp lực da và các cơ quan cảm thụ khớp). Ví dụ: Nếu ngồi trên thuyền hoặc trong xe ô tô (mắt không nhìn ra ngoài cửa sổ), tai trong sẽ gửi tín hiệu rằng cơ thể đang cử động (lên, xuống, trái, phải), nhưng mắt lại chỉ thấy khung cảnh tĩnh bên trong phương tiện. Do đó, tình trạng say tàu xe xuất hiện do xung đột giữa các tín hiệu truyền đến hệ thần kinh gây ra.

Biểu hiện rõ nhất của việc bị say tàu xe chính là cảm giác buồn nôn. Có người sẽ nôn thốc nôn tháo từ lúc xe chuyển bánh đến khi xuống xe, cũng có người chỉ cảm thấy khó chịu trong người.