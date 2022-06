2 điểm đến đồ ngon, view đỉnh nhất Hà Nội cho trải nghiệm "đáng đồng tiền bát gạo": Ghé 1 lần là muốn thành khách ruột mãi luôn!

Bây giờ chúng ta ra ngoài ăn, đồ ăn ngon là tiêu chí hiển nhiên, không còn là một điểm cộng nữa. Yếu tố lớn nhất khiến chúng mình có động lực lên đồ, đặt xe tới quán thay vì ngồi nhà đặt đồ ăn giao đến tận cửa chính là không gian và view của quán.

Chúng tôi khá chắc phần lớn chị em đều đồng tình với quan điểm này. Chính vì thế trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn 2 điểm đến tại Hà Nội, cho trải nghiệm mĩ mãn từ vị đến view.

1. The Summit Bar

Chiếc view xứng đáng điểm 10 của The Summit Bar

Menu của The Summit Bar vượt xa khỏi những gì mà mọi người thường nghĩ về "Bar"

Ngoài cocktail và các loại rượu, bạn có thể order cả các set trà chiều và các món điểm tâm, món mặn. Nói chung là không thiếu món gì luôn nha!

Tọa lạc trên tầng 20 - tầng cao nhất của Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, The Summit Bar bao trọn khung cảnh đường Thanh Niên - con đường nên thơ nhất Hà Nội cùng hồ Trúc Bạch và hồ Tây.

Nếu muốn ngắm toàn cảnh đường Thanh Niên, hồ Tây và hồ Trúc Bạch, bạn hãy chọn khu vực ngoài ban công của The Summit. Đây cũng là không gian dành cho những nam thanh, nữ tú có đam mê "khói lửa". Với vị trí khá cao và được bao quanh bởi non nước, khu vực ngoài trời vẫn giữ được sự mát mẻ vào lúc hoàng hôn, ngay cả giữa mùa hè. Đương nhiên, nếu ngại nóng, ghét mùi thuốc lá và thích sự riêng tư thì bạn có thể lựa chọn không gian trong phòng yên tĩnh và sang trọng.

Không gian bên trong của The Summit Bar có phần trong lành và yên tĩnh hơn. Bạn cũng có thể ngắm thành phố từ trên cao qua khung cửa kính.

Menu đồ uống của quán khá đa dạng với các món Signature của Tập đoàn Pan Pacific nói chung và của The Summit Bar nói riêng. Ngoài cocktail, The Summit cũng phục vụ rượu vang, trà và cà phê.

Menu đồ ăn của The Summit cũng đa dạng không kém. Ngoài soups, các món khai vị và món Việt, quán phục vụ đồ Singapore/Thái Lan, mỳ Ý. Đặc biệt, The Summit còn có danh mục "Healthy Delight" dành cho những chị em đang ăn kiêng.

The Summit Bar: Tầng 20, Khách sạn Pan Pacific (Số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội) Mức giá trung bình (chưa bao gồm 8% VAT và 5% phí dịch vụ): 350.000đ /người

2. Con Vịt Say - The Drunken Duck

Chiếc view bao trọn khách sạn Intercontinental và một phần hồ Tây của Con Vịt Say

Không gian gần gũi với thiên nhiên cực kỳ, bước vào là thấy ưng

Nép mình ở 1 góc nhỏ trên phố Từ Hoa, Con Vịt say được bao quanh bởi khách sạn Intercontinental và hồ Tây nên không gian tại đây có một vẻ lãng đãng, yên tĩnh rất nên thơ.

Quán tên Con Vịt Say nhưng menu thì hoàn toàn không có các món liên quan đến Vịt... mà chủ yếu là các món nướng kiểu Âu. Điểm đặc biệt của Con Vịt Say chính là quán không có menu cố định. Ngoài các loại rượu vang và rượu neat, Con Vịt Say phục vụ đồ ăn cũng như cocktail theo yêu cầu của khách hàng.

Menu không cố định nhưng khá đa dạng lựa chọn nha

Theo trải nghiệm của chúng tôi, tủy bò nướng và sườn cừu nướng là 2 món "ghi điểm" trong lòng thực khách của Con Vịt Say. Rất đáng thử!

Steak tartare - Thịt bò sống thái mỏng trộn lòng đỏ trứng cũng là một món ăn đáng thử ở Con Vịt Say

Con Vịt Say - The Drunken Duck: Số 18 ngách 5/2, Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội

Mức giá trung bình (chưa bao gồm 8% VAT): 300.000đ /người

Trên đây là 2 điểm đến có view đẹp, đồ ăn thức uống ngon mà bạn có thể tham khảo để cùng hội chị em hoặc nửa kia "đổi gió" khi có thời gian. Nếu bạn muốn ngắm hoàng hôn bên hồ Tây thì đây là 2 lựa chọn cực đáng thử đó nha.

Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm ưng ý với 2 gợi ý nhà hàng view đẹp ở Hà Nội của chúng tôi nhé!

