2 ca COVID-19 nhập cảnh trái phép tại An Giang: 12 trường hợp F1 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Kiểm tra khu cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Đây là 2 ca bệnh được Bộ Y tế công bố chiều ngày 15/4: BN2746 - Bệnh nhân nam, 58 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. BN 2747 - Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 13/4, BN2746-2747 từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính với SARS-CoV-2.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang Phạm Thanh Tâm cho biết: Hiện tại, sức khỏe cả 2 đối tượng ổn định, không có các triệu chứng về hô hấp: ho, sốt hoặc khó thở. 2 trường hợp này đã được chuyển về Trung tâm y tế huyện An Phú cách ly và điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang, Đội Đáp ứng nhanh đã tiến hành thực hiện điều tra truy vết, đã kịp thời cách ly ngay theo đúng quy định các F1, F2 và thực hiện các phương án xử lý theo quy định, phun khử khuẩn xe chuyên chở đối tượng, đồn biên phòng, trạm kiểm dịch y tế và phòng ở của bệnh nhân.

Sáng ngày 16/4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, 12 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đã trực tiếp lên làm việc với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú. Đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát khu vực cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú để đảm bảo công tác điều trị và phòng dịch COVID19.