2 bóng hồng lọt thỏm giữa các "ông trùm" trong họp báo phim VTV nối sóng "Vui lên nào anh em ơi"

Chiều 27/8, bộ phim Độc đạo nối sóng Vui lên nào anh em ơi đã có buổi họp báo ra mắt tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo dàn diễn viên chính - phụ gồm nhiều tên tuổi như NSƯT Chí Trung, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, diễn viên Vĩnh Xương, Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Việt Hoa.

Lần đầu tiên một buổi họp báo phim của VFC quy tụ dàn diễn viên đông đảo đến vậy. Trong đó, Việt Hoa và NSƯT Nguyệt Hằng là hai bóng hồng "lọt thỏm" giữa rừng diễn viên nam. NSƯT Nguyệt Hằng còn bày tỏ chị đến họp báo vì "thương" Việt Hoa bởi nếu không, cô sẽ là bóng hồng duy nhất bị "áp đảo" bởi dàn diễn viên đình đám, trong đó có nhiều "ông trùm" xã hội đen cộm cán trong phim.

Dàn diễn viên đông kỷ lục tham gia họp báo phim "Độc đạo"

Độc đạo hứa hẹn là một bộ phim "bom tấn" trên sóng VTV thời gian tới. Phim thuộc series cảnh sát hình sự đã trở thành thương hiệu suốt nhiều năm qua. Tác phẩm này còn gây chú ý khi đánh dấu lần thứ 2 Doãn Quốc Đam thủ vai nam chính sau hàng loạt vai phụ ấn tượng trên màn ảnh. Trong phim, anh một lần nữa tái ngộ bạn diễn thân thuộc - nam diễn viên Duy Hưng.

Doãn Quốc Đam chia sẻ, ban đầu, anh được đạo diễn Khải Anh nhắm đến vai Khương của Duy Hưng. Tuy nhiên, đó là thời điểm Độc đạo được "thai nghén" từ 5 năm trước. Sau 5 năm, Doãn Quốc Đam cho rằng mình đã "qua tuổi" nên mới được nhận vai Hồng.

Lâu lắm rồi Doãn Quốc Đam mới đóng chính trong một dự án phim VTV

"Đầu tiên, phía ê kíp chỉ định mời Đam làm một vai phụ ngắn thôi, vì tôi cũng quá tuổi rồi, nhưng không hiểu sao sau suy nghĩ thế nào mà tôi lại được bốc lên vai chính. Còn nhớ thời điểm năm 2020, anh Khải Anh có nói rằng về tập luyện, ăn uống để tăng cân, vì vóc dáng của tôi đang hơi bé so với nhân vật. Nhưng cuối cùng phim bị delay, và thời điểm đó tôi đóng Hướng dương ngược nắng, diễn cảnh vào tù mà mọi người cứ thắc mắc sao ở trong trại mà béo thế.

Độc đạo bám theo câu chuyện của Hồng (Doãn Quốc Đam) - một thanh niên mang nỗi đau lớn, cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ và lạc mất đứa em trai là người thân duy nhất. Sau biến cố lớn, Hồng là đứa trẻ lang thang được bà Mộc (NSƯT Nguyệt Hằng) - vợ hai của ông trùm xã hội đen nay đã rửa tay gác kiếm Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải) đưa về nhà chăm sóc. Giữa Hồng và Khương (Duy Hưng) - con riêng của ông Lê Toàn có sự kết nối đặc biệt đã khiến ông Toàn quyết định nhận nuôi cậu bé này.

Sự tin tưởng của ông Toàn dành cho Hồng ngày càng được củng cố, ông Toàn đã chọn Hồng làm người điều hành sản nghiệp của họ Lê. Nhưng sự tin tưởng và dưỡng dục ấy không làm Hồng quên đi nỗi đau mất người thân năm xưa. Hồng lần theo những manh mối để tìm ra sự thật về cái chết của bố mẹ mình thì biết được mối quan hệ của người cha nuôi Lê Toàn và ba đàn em thân tín thời đó là Quân "già" (Vĩnh Xương), Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung) và Dương "cơ bắp" (NSƯT Hồ Phong). Ngoài Lê Toàn đã quy ẩn thì 3 người còn lại hiện đều là những tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia khét tiếng có tụ điểm ở Bản Mây, và bất kể ai trong đó cũng đều có thể là người mang lại bi kịch cho gia đình Hồng.

NSƯT Hoàng Hải

NSƯT Chí Trung

NSƯT Hồ Phong

... và diễn viên Vĩnh Xương là 4 "ông trùm" cộm cán trong phim

Việt Hoa và NSƯT Nguyệt Hằng là 2 bóng hồng hiếm hoi tham gia họp báo

Trong khi Hồng theo dõi những ông trùm để tìm ra câu trả lời, anh không biết rằng mọi hành động của anh cũng như nhóm tội phạm đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Trung tá Long (Hà Việt Dũng) - trưởng phòng điều tra ma túy, được điều từ tỉnh về, làm phó cho Phùng (Bảo Anh) - trưởng công an huyện, đồng thời cũng là người bạn lâu năm của Long. Nhiệm vụ của Long vô cùng nặng nề bởi anh không chỉ phải đấu tranh với nhóm tội phạm do Quân "già" cầm đầu mà còn phải tìm cho ra kẻ chống lưng cho hắn nằm ngay trong lực lượng công an.



Sau nhiều vai diễn giang hồ cộm cán, Hà Việt Dũng trở lại phe chính diện với vai công an, trong khi Bảo Anh cũng tiếp tục "kết nạp" một nhân vật công an nữa vào gia tài các vai diễn công an của mình.

Bộ đôi Đỗ Duy Nam - Trung Ruồi cũng gây tò mò với vai diễn thú vị trong phim. Trung Ruồi thủ vai Lý "toét", nhân vật làm mắt xích trong đường dây buôn ma túy của Quân "già", chuyên bán tin cho các bên. Hắn là người bần tiện, khôn vặt, chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt.

Trong khi đó, Đỗ Duy Nam một lần nữa thủ vai con trai ông trùm. Anh vào vai Tân "thái tử", con trai của Hưng "khẹc", là kẻ ngốc nghếch nhưng lại tưởng mình thông minh, thích phô trương khoe mẽ trên mạng. Đỗ Duy Nam chia sẻ so với các diễn viên khác, anh là người được quay với du thuyền, siêu xe nhiều hơn cả, tuy nhiên cũng thường xuyên bị đánh đập nên cũng chẳng thể gọi là sung sướng.

Việt Hoa vào vai Diễm, cô gái xinh đẹp, khéo léo nên trở thành công cụ ngoại giao của ông trùm Quân "già". Tuy nhiên trong sâu thẳm, cô căm thù và ghê tởm Quân. Diễm luôn cố gắng tìm một con đường lui tốt nhất cho mình.

Độc đạo sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21h40 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 2/9/2024 .