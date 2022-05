2 bà mẹ Do Thái trò chuyện, tiết lộ cách ĐÁNH THỨC trí thông minh của con từ khi 1 tháng tuổi cho tới lúc trưởng thành: Cha mẹ nào cũng nên học!

Trong một cuộc gặp gỡ giữa các bà mẹ Do Thái, chia sẻ về cách giáo dục con từ khi mới lọt lòng, nhiều điều thú vị đã được tiết lộ. Họ rất cởi mở vấn đề này, cho rằng, nếu có một phương pháp giáo dục tốt, cần lan toả cho cho người khác. Vì họ cho rằng, dạy con tốt là trách nhiệm của mỗi bà mẹ Do Thái. Họ cũng coi việc nuôi dạy con cái chính là thể hiện sự gánh vác trách nhiệm của mình đối với dân tộc. Cuộc trò chuyện như sau:

Một người mẹ Do Thái chia sẻ: "Con tôi sinh ra chưa được 6 tuần tôi đã chủ trương cho nó xem những thứ có màu sắc, chẳng hạn màu bình sữa tôi cho bé bú khác nhau. Tôi nhận thấy cho trẻ bú sữa bằng những bình sữa có màu sắc khác nhau là một việc làm rất có ý nghĩa. Bởi vì như thế trẻ sẽ thích một màu nào đó, khi cho bé bú bình sữa có màu mà bé thích, bé luôn thể hiện rất thèm ăn. Đôi tay nhỏ mềm mại cứ muốn ôm lấy bình sữa đó. Đương nhiên, khi cho bé bú bằng bình sữa có màu mà bé không thích thì bé sẽ không vui và cứ ngọ nguậy suốt, miệng tránh bình sữa hoặc ói ra, đôi khi còn thể hiện sự phản kháng bằng cách nhăn mày.

Ngoài bình sữa, tôi còn mua cho bé cái trống con màu đỏ, dùng sợi dây gắn buộc trống lên cánh tay bé, khi tay đưa lên đưa xuống, cái trống sẽ tạo ra âm thanh. Bé rất thích. Để giúp trẻ nhớ và phân biệt được những màu sắc này, mỗi tuần tôi thay cho bé một cái trống có màu khác nhau. Bằng cách này trong khoảng một thời gian, bé đã nhớ được màu xanh, màu đỏ, màu vàng… về hình dạng thì đã biết phân biệt hình tròn, hình vuông".

Ngay từ sơ sinh các mẹ Do Thái đã cho trẻ được tiếp xúc với màu sắc, kích thích cầm nắm vì thế trẻ thường phát triển từ rất sớm.

Một bà mẹ Do Thái khác nói: "Có rất nhiều cách dạy trẻ, có thể cho trẻ cầm những tờ giấy có dán giấy nhám và các vật trơn nhẵn khác để dạy trẻ các tính từ thô ráp và nhẵn nhụi. Đương nhiên khi trẻ cầm những thứ này thường thích đưa lên miệng, phụ huynh phải chú ý, đừng để trẻ có thói quen này. Hãy để trẻ nhớ rằng, những thứ người lớn không cho phép thì không được đưa lên miệng".

Đây là phương pháp mà các bà mẹ Do Thái dạy trẻ phân biệt màu sắc, cách học các tính từ. Phương pháp này nhanh chóng được các bà mẹ khác tiếp nhận và áp dụng. Bởi vì người Do Thái có một thói quen rất tốt là để giáo dục con mình, họ luôn tìm cách dạy dỗ.



Người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới, họ dường như được sinh ra là để làm chủ thế giới này. Dù họ không phải là một chủng tộc lớn, chỉ có hơn 7 triệu người nhưng không một nhóm chủng tộc nào có thể sánh được với người Do Thái về khả năng và thành tích vượt trội. Khi nói về người Do Thái thì ai trong chúng ta cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ và khâm phục.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ lại có trí tuệ phi thường như vậy? Tại sao họ lại được sinh ra với quá nhiều ưu việt như thế? Có phải tất cả đều là tự nhiên? Hoàn toàn có thể nếu các bậc cha mẹ quan tâm và tìm ra phương pháp giáo dục con ngay từ khi trẻ còn nhỏ.