13 tuổi thành tân sinh viên học 2 ngành, cô bé này là ai mà khiến truyền thông New Zealand phải bái phục, gọi là "Thần đồng đến từ Việt Nam"?

Những ngày gần đây, truyền thông ở xứ sở Kiwi New Zealand đang hướng sự chú ý về cô bé gốc Việt tên Vicky Ngo (tên tiếng Việt là Ngô Ngọc Châu), năm nay 13 tuổi, vừa trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất của Viện Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology). Em học cùng lúc 2 chuyên ngành Toán Ứng Dụng và Tài Chính.

Trò chuyện với phóng viên tờ New Zealand Herald, Vicky Ngo cho biết ước muốn lớn nhất của em hiện tại là được đại diện New Zealand trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2020, điều kiện yêu cầu người tham gia phải là công dân của New Zealand. Thế nhưng Cơ quan Di trú New Zealand đã nói với gia đình rằng ở độ tuổi 13, em không có cách nào để nhập tịch.

Giáo viên của Vicky Ngo nói rằng cô bé có bộ não phân tích tốt và nắm bắt được các khái niệm toán học.

Mẹ nuôi của Vicky (người không muốn được nêu tên) cho biết cô bé đã rất buồn trước tin này, nhưng em vẫn quyết tâm chứng minh bản thân và hy vọng sẽ thay đổi được quy định của Chính phủ New Zealand.

Vicky xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ nuôi của cô bé đã nhìn ra được tố chất trong con người của đứa trẻ nên quyết định đưa em sang New Zealand học tập.

Khi còn ở Việt Nam, Vicky đã chứng minh được năng khiếu nổi bật của mình ở lĩnh vực toán học nên mẹ nuôi của em tin rằng nếu đưa cô bé sang New Zealand, em sẽ có cơ hội phát triển bản thân tốt hơn.

"Tôi hỏi Vicky có muốn đến New Zealand không thì con bé đồng ý vì ở đó có chim cánh cụt", mẹ nuôi của cô bé chia sẻ. "Vicky rất yêu thích chim cánh cụt nên sau khi chúng tôi đến New Zealand, ngay ngày hôm sau tôi đã đưa con bé đến Kelly Tarltons".

Chân dung tân sinh viên 13 tuổi của Viện Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology).

Vicky chuyển đến New Zealand vào năm 2018, theo học tại trường St Thomas và hoàn thành chương trình lớp 7 với thành tích nổi trội khiến giáo viên cũng phải kinh ngạc. Sau đó, em chuyển sang trường Selwyn College sau khi được học hết trung học cơ sở và hoàn thành chương trình lớp 12 rồi thi đại học trong cùng một năm.

Graeme Holden, một giáo viên ngành Toán học và Kinh tế cho biết Vicky đạt điểm xuất sắc trong tất cả các môn học và những gì em biết đều vượt ra khỏi những kiến thức cần thiết của một học sinh.

"Vicky hoàn toàn xứng đáng trở thành sinh viên đại học. Bất chấp tuổi tác, cô bé là một sinh viên toán học trưởng thành và tiến bộ. Cô bé có bộ não phân tích rất tốt và nắm bắt được tất cả các khái niệm toán học được dạy", ông Holden nói.

Còn Hiệu trưởng trường Cao đẳng Selwyn, ông Sheryll Ofner, nói trong thư giới thiệu với Viện đại học Công nghệ Auckland rằng: "Vicky có khả năng tập trung vào các môn học của mình hơn bất cứ điều gì khác. Động lực học tập phi thường này cùng với trí tuệ đang giúp cô bé đạt được trình độ cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa".

Hiện Vicky đang theo học 2 chuyên ngành là Toán Ứng Dụng và Tài Chính tại Viện đại học Công nghệ Auckland và dự kiến em sẽ tốt nghiệp trong năm 2021.

(Nguồn: New Zealand Herald)