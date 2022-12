13 năm làm nghề và những ca nâng mũi ấn tượng của bác sĩ CKI. Nguyễn Hoàng Nam

Khách hàng Tây Ninh sống trong mặc cảm vì mũi hỏng



Chị C.T.B. là khách hàng trung niên có hành trình làm đẹp khá gian nan. 5 năm trước, sau 2 lần nâng mũi nhân tạo ở nơi khác, mũi chị bị lộ sụn và phải rút phần sóng nhân tạo. Tuy nhiên, do không được xử lý đúng cách, nên hiện tại đầu mũi đã co rút nhiều và có vết lõm sâu. Chị xúc động: "Giờ đi đâu người ta cũng chê cái mũi, nên tui buồn, rồi thiếu tự tin dữ lắm. Nhờ có con cái ủng hộ nên mới ráng thêm lần nữa…".

Sau khi thăm khám và kiểm tra cấu trúc mũi qua hình CT 3D, bác sĩ đã phân tích cho chị về tình trạng hiện tại như sau:

- Vách ngăn hơi cong nhẹ nhưng không quá ảnh hưởng đến dáng mũi.

- Sườn dốc hai bên mũi khác nhau nên nhìn 2 bên khuôn mặt sẽ có sự khác biệt.

- Vết lõm đầu mũi sẽ được cải thiện nhiều nhất có thể, không thể hết hoàn toàn được.

Đầu mũi của chị C.T.B. được kéo dài sau khi nâng mũi cấu trúc sụn tai

Với phương pháp nâng mũi cấu trúc - sử dụng sụn tai để dựng trụ và tạo hình đầu mũi, dáng mũi của chị đã được kéo dài tương đối, phù hợp với tình trạng da đầu mũi để đảm bảo độ bền theo thời gian.



"Tái khám cho chị C.T.B. sau 15 ngày phẫu thuật, bác rất mừng khi thấy khuyết điểm của chị đã được cải thiện và vết thương tiến triển tốt. Vì chị khá lớn tuổi, quá trình tái tạo da cần nhiều thời gian hơn nên bác sĩ có khuyên chị sau khi cắt chỉ, trong 1 tháng đầu, hãy đến Phòng khám thường xuyên hơn (2-3 lần/tuần) để được chăm sóc vết thương kỹ lưỡng", bác sĩ Hoàng Nam chia sẻ.

Nam sinh "dị tật mũi môi" bẩm sinh và hành trình đầy nghị lực

Vì một khuyết điểm bẩm sinh nhỏ trên khuôn mặt, từ bé, H.H đã phải nghe những lời trêu chọc của bạn bè và trải qua nhiều đợt phẫu thuật để phục hồi chức năng ở mũi và miệng. Tuy vậy, H.H vẫn lạc quan và mạnh mẽ vì luôn có mẹ và gia đình bên cạnh hỗ trợ và động viên.

Tháng 6 vừa qua, để cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh, H.H đã cùng mẹ đi từ Tây Ninh đến AZ NOSE để tư vấn cùng bác sĩ Hoàng Nam. "Với trường hợp này, bác thực hiện nâng mũi cấu trúc kết hợp mài xương phải, cuộn cánh mũi trái và chỉnh vách ngăn, giúp bạn có dáng mũi thẳng và cân đối hơn", Bác sĩ chia sẻ thêm.

Giờ đây H.H. đã có thể tự tin giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh

Quay lại tái khám cùng bác sĩ Hoàng Nam sau 2 tháng phẫu thuật, H.H chia sẻ: "Em đã mạnh dạn hơn rất nhiều khi gặp gỡ bạn bè. Mấy bạn có rủ chụp hình em cũng không còn tránh né nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi em đã thấy hạnh phúc lắm rồi!"



Chuyến bay "định mệnh" giúp nam ca sĩ tìm được bác sĩ "chân ái"

Với anh H.S. (198X), tìm đến với bác sĩ Hoàng Nam lại là một cơ duyên vô dùng đặc biệt khác. 3 năm trước, sau 2 lần phẫu thuật ở nơi khác, mũi anh không may bị nhiễm trùng nên buộc phải tháo sóng. Sau đó đầu mũi bắt đầu bị co rút, ngắn dần theo thời gian do không được xử lý đúng cách. Là một ca sĩ, anh hoàn toàn mất tự tin khi xuất hiện trên sân khấu và phải tạm ngừng công việc một thời gian.

Trên chuyến bay về Việt Nam để tìm lại sự tự tin, anh vô tình ngồi canh một khách hàng đã từng được tái tạo dáng mũi thành công bởi Bác sĩ Hoàng Nam. Nhờ vậy, anh đã biết, tìm hiểu và lựa chọn AZ NOSE để thực hiện ca phẫu thuật cho mình.

Sau khi thăm khám trực tiếp cũng như tham khảo hình chụp CT3D của anh S., Bác sĩ Hoàng Nam tư vấn anh thực hiện nâng mũi cấu trúc kết hợp vật liệu siêu cứng và mài gồ trái, dự kiến sẽ cải thiện phần sẹo ở trụ mũi được 50% và kéo dài đầu mũi khoảng 80%.

Anh H.S. rất hài lòng với kết quả sau 1 tháng phẫu thuật bởi Bác sĩ Hoàng Nam.

Bác Nam cho biết: "Để tạo hình giống hệt dáng mũi đầu tiên của bạn thì gần như không thể vì da đầu mũi không còn nhiều. Bác có trao đổi trước với bạn là đừng quá kỳ vọng, bác sẽ cố gắng hết khả năng nhưng có thể chỉ cải thiện được 70% thôi. Thế nhưng không ngờ sau ca phẫu thuật, bạn rất mừng và khen đẹp hơn cả dáng mũi lúc trước."



Sau 1 tháng tái tạo dáng mũi, anh H.S. chia sẻ, mọi người xung quanh từ gia đình, bạn bè, hàng xóm, ai cũng khen mũi rất đẹp và tự nhiên. Anh sẽ sớm quay trở lại Mỹ và thực hiện những dự án âm nhạc mình đã ấp ủ trong thời gian qua.

Đối với bác sĩ Hoàng Nam, niềm hạnh phúc của một bác sĩ thẩm mỹ chính là nhìn thấy khách hàng của mình không những xinh đẹp hơn mà còn sống tích cực và hạnh phúc hơn. AZ NOSE hy vọng những câu chuyện trên sẽ giúp bạn có thêm động lực để "tạm biệt" khuyết điểm của mình ngay hôm nay và trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình!