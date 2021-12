1,000 gian hàng hy vọng" hỗ trợ tiểu thương có mùa Tết kinh doanh khởi sắc của Mondelez Kinh Đô

Qua đó, các shop sẽ thu hút được thêm nhiều người mua hàng hơn, người tiêu dùng cũng có cơ hội tiếp cận được các cửa hàng mà người tiêu dùng cần, để những ngày Tết nhờ thế sẽ càng thêm trọn vẹn. Được biết, các hoạt động hỗ trợ của Mondelez Kinh Đô sẽ hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh, các shop hoạt động theo mô hìntruyền thống chuyên về các sản phẩm phục vụ Tết (cửa hàng phục vụ hàng hóa Tết, trang phục Tết, hoa, vật phẩm trang trí...).



Sử dụng nền tảng số hóa cùng những sáng tạo về công nghệ tiếp cận qua địa điểm cũng như hành vi, nhu cầu của người dùng, banner số hóa theo thông điệp cá nhân của từng cửa hàng sẽ được tiếp cận tới người dùng đúng thời điểm trong hành trình đón Tết. Kinh Đô tự hào là cầu nối giữa các cửa hàng và người tiêu dùng, mang lại cái Tết hy vọng tới tất cả mọi người. Thông qua chiến dịch này, dự kiến sẽ có hơn 1000 shop kinh doanh được hỗ trợ và tiếp cận hơn 20 triệu khách hàng tiềm năng trên toàn quốc.

Tất cả sản phẩm Tết của Mondelez Kinh Đô hiện đã có mặt tại các kênh mua sắm trực tuyến và hệ thống siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc.

Ông Hemant Rupani, Tổng Giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Ngay khi vừa kết thúc mùa Bánh trung thu năm nay, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tăng cường sản xuất mùa Tết do nhu cầu rất cao từ các nhà phân phối đối với các sản phẩm của Mondelez Kinh Đô. Năm nay, Mondelez Kinh Đô sẽ phục vụ người tiêu dùng 40 dòng sản phẩm mới tại hơn 200.000 điểm bán hàng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, cũng như tại các kênh mua sắm trực tuyến lớn như Tiki, Shopee, Lazada và Grab.

Thấu hiểu những tác động của Covid - 19 ảnh hưởng đến kinh tế của người tiêu dùng, chúng tôi đã xây dựng danh mục sản phẩm Tết với nhiều mức giá đa dạng để mang đến hy vọng và đồng hành cùng người tiêu dùng vượt qua thời điểm khó khăn này. Chúng tôi cũng sẽ tích cực hỗ trợ các đối tác bán lẻ phát triển kinh doanh thông qua sự hỗ trợ trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại của Mondelez Kinh Đô".



Đáng chú ý, giữ vững cam kết tác động tích cực đến môi trường, Mondelez Kinh Đô tiếp tục sử dụng chất liệu đóng gói thân thiện với môi trường. Theo đó, tất cả bao bì sản phẩm Tết của Mondelez Kinh Đô đều có thể tái chế và tái sử dụng như hộp thiếc, giấy kraft. Đây là sự khẳng định cho cam kết sử dụng bao bì thân thiện môi trường của Mondelez Kinh Đô trong chiến lược phát bền vững của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năm nay, Mondelez Kinh Đô phục vụ người tiêu dùng 40 dòng sản phẩm đa dạng chủng loại và giá thành.

Với chất lượng thơm ngon cùng sự phong phú về quy cách, mẫu mã, các dòng bánh kẹo Tết đặc biệt của Mondelez Kinh Đô cho dịp Xuân Nhâm Dần 2022 mang đến nhiều lựa chọn để người tiêu dùng thưởng thức, đãi khách hay biếu tặng dịp Tết: Bánh quy Cosy với thông điệp "Thấy Cosy, thấy Tết trọn vị" mang đến những khoảnh khắc sum họp gia đình hay đón tiếp bạn bè rộn ràng với những chiếc bánh quy nướng thơm lừng.

Bánh quy giòn AFC với thông điệp "Thấy AFC, thấy Tết khỏe re" mang đến sự lựa chọn quà Tết giàu dinh dưỡng làm từ nguyên liệu chất lượng cao, ngon khoẻ, cùng thiết kế hộp quà Tết sang trọng vui tươi, hứa hẹn là món quà an lành đi kèm với lời chúc sức khoẻ, an khang cho cả gia đình. Bánh bông lan Solite với thông điệp "Thấy Solite, thấy Tết mềm dịu" mang đến người tiêu dùng những chiếc bánh mềm dịu và dinh dưỡng cao, có thiết kế bao bì và chất liệu cải tiến vượt bậc với sắc vàng rực rỡ đặc trưng ngày Tết.

Bộ sưu tập quà Tết Kinh Đô "An Khang Thịnh Vượng" với 9 sản phẩm các loại, bao gồm cả những sản phẩm mới nhất và được ưa chuộng nhất. Bánh quy LU, "Món quà hoàn mỹ từ 1846", là dòng sản phẩm bánh quy chất lượng cao cấp được nhập khẩu từ Pháp. Hộp quà "Vui tươi, May mắn" từ nhãn hàng bánh quy số 1 thế giới Oreo có thiết kế xuất sắc với biểu tượng đặc trưng Bánh Quy Oreo trong sắc đỏ mang đậm không khí vui tươi và hình ảnh cá chép may mắn.

Các dòng bánh kẹo đặc biệt của Mondelez Kinh Đô cho dịp Xuân Nhâm Dần 2022 mang đến nhiều lựa chọn để người tiêu dùng thưởng thức, đãi khách hay biếu tặng dịp Tết.

Các nhãn hàng nhập khẩu của Mondelez Kinh Đô gồm có: Thương hiệu sôcôla đến từ Vương quốc Anh Cadbury Dairy Milk, sôcôla cao cấp Toblerone, kẹo the Halls mang đến mùa Tết năm nay những sản phẩm phiên bản đặc biệt dành cho biếu tặng với bao bì trang nhã, mang biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn cho năm mới.