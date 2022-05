10 'siêu thực phẩm' giúp cải thiện kích thước vòng 1 cực kỳ hiệu quả

Một số loại thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng kích thước vòng một bằng cách tăng nồng độ estrogen trong cơ thể. Danh sách bao gồm các loại trái cây và rau quả có hàm lượng estrogen cao, các loại hạt, trái cây khô, các sản phẩm từ sữa, hải sản...

1. Điều gì quyết định kích thước ngực?

Kích thước của ngực khác nhau ở mỗi người và được quyết định bởi nhiều yếu tố khác nhau như di truyền, chế độ ăn uống, lối sống và nội tiết tố trong cơ thể. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất đến kích thước của bộ ngực là di truyền. Cấu trúc xương và khối lượng vú là những đặc điểm di truyền, thể chất có thể thừa hưởng từ gia đình.

Kích thước vòng 1 là sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ.

Các yếu tố sau đây xác định kích thước ngực:

1.1 Cân nặng và tuổi tác

Sự phát triển của vòng 1 là một quá trình liên tục từ khi mới sinh ra. Trong giai đoạn dậy thì, cơ thể trải qua những thay đổi lớn về nội tiết tố, dẫn đến sự phát triển của các mô vú. Đối với một số người, ngực sẽ tăng kích thước và ngược lại, với một số người ngực sẽ giảm kích thước so với lúc mới trưởng thành. Tuy nhiên, ngực có nhiều khả năng bị chảy xệ khi tuổi tác tăng cao. Tăng hoặc giảm cân có thể ảnh hưởng nặng nề đến kích thước vòng một và chu vi thân mình. Do đó, kích thước áo ngực của bạn sẽ tăng hoặc giảm tương ứng nếu bạn tăng hoặc giảm cân.

1.2 Nội tiết tố và chu kỳ sinh sản

Cơ thể của mỗi người khác nhau, và các hormone cũng như chu kỳ sinh sản có thể đóng một vai trò nào đó đối với kích thước ngực của chúng ta. Trong tuổi dậy thì, buồng trứng bắt đầu sản xuất estrogen. Điều này dẫn đến sự gia tăng chất béo trong ngực, khiến chúng trở nên to hơn.

Đôi khi vú có thể trở nên lớn hơn trước khi bắt đầu có kinh nguyệt. Điều này là do estrogen và progesterone làm việc cùng nhau để mở rộng các ống dẫn sữa và tuyến sữa. Nếu đang mang thai, thay đổi đầu tiên người phụ nữ sẽ cảm thấy là ngực của mình to hơn. Điều này là do estrogen, progesterone và prolactin đang hoạt động để kích thích nở ngực và sản xuất sữa. Ngực sẽ tiếp tục tăng kích thước khi chúng chuẩn bị cho quá trình tiết sữa trong thai kỳ. Tuy nhiên, khi đang trải qua thời kỳ mãn kinh, bạn sẽ nhận thấy sự giảm sút của estrogen dẫn đến sự mất độ đàn hồi của ngực, khiến chúng bị teo đi.

2. Estrogen giúp phát triển ngực như thế nào?

Estrogen là nội tiết tố nữ giúp cơ thể phụ nữ tròn hơn và ngực to hơn. Hormone này đóng một vai trò rất lớn trong việc biến đổi cơ thể của một cô gái trẻ thành của một vị thành niên và kích hoạt chu kỳ kinh nguyệt. Do đó, sẽ thay đổi hình dạng cơ thể và tăng kích thước ngực của bạn.

Trong độ tuổi từ 12 đến 16, lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ tăng cao khiến cơ thể trải qua nhiều thay đổi khác nhau. Sau khi kết thúc tuổi dậy thì, nồng độ estrogen giảm xuống, khiến cho kích thước ngực không thay đổi. Do đó, để tăng kích thước vòng ngực sau tuổi dậy thì, cần tăng cân hoặc ăn các thực phẩm giàu estrogen để ngực phát triển.

3. Những siêu thực phẩm giúp tăng kích thước vòng 1

3.1 Hạt thì là

Hạt thì là hỗ trợ tăng kích thước vòng 1.

Thì là là một loại thảo mộc có nguồn gốc từ các nước giáp bờ biển Địa Trung Hải. Lá, thân và củ của cây thì là đều có thể ăn được. Thì là được sử dụng làm gia vị quen thuộc trong các bữa ăn gia đình.

Theo BS. Liên Hương, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, hạt thì là rất giàu phytoestrogen, một thành phần giống như estrogen và hoạt động trong cơ thể cũng giống như estrogen để tăng kích thước vòng 1. Chúng cũng chứa các hormone thực vật tự nhiên, flavonoid và các phân tử thơm như estragole, anethole và fenchone, giúp phát triển các mô vú và tăng tiết sữa. Việc sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa đã được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và đến nay nhiều bà mẹ vẫn dùng các loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để tăng tiết sữa.

3.2 Sữa

Tất cả các sản phẩm từ sữa đều chứa các hormone sinh sản tương tự như các hormone trong cơ thể chúng ta. Sữa bò chứa các hormone estrogen, prolactin và progesterone để hỗ trợ sản xuất sữa. Vì sữa có chứa estrogen, nên khi sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa và sữa chua hàng ngày nó giúp tăng kích thước của ngực. Có thể uống một cốc sữa vào mỗi buổi sáng và tối sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tăng kích thước "núi đôi".

3.3 Bưởi

Bưởi giàu vitamin C và chất ô xy hóa.

Bưởi là một loại quả quen thuộc chứa nhiều chất chống ôxy hóa và có hàm lượng vitamin C cao giúp tăng kích thước vòng một. Ngoài ra, bưởi chứa hàm lượng năng lượng thấp giúp hỗ trợ giảm cân cực tốt nhưng không làm giảm lượng mỡ vùng ngực.

Kết hợp nước ép bưởi, táo sẽ là một lựa chọn lý tưởng để tăng kích cỡ vòng một. Cho một vài múi bưởi, nửa quả táo ép lấy nước uống, cho thêm đường hoặc mật ong để tăng thêm hương vị. Nước ép bưởi bổ dưỡng, thanh mát, tốt cho sức khỏe.

3.4 Củ dền và củ cải đường

Củ dền và củ cải đường đều có hàm lượng estrogen cao. Hơn nữa, hai loại thực phẩm này chứa boron, một khoáng chất tự nhiên giúp tổng hợp estrogen trong cơ thể. Vì vậy, bổ sung hai loại thực phẩm này vào chế độ ăn giúp bổ sung estrogen một cách tự nhiên cho cơ thể và thúc đẩy sự phát triển của ngực.

3.5 Cà rốt

Cà rốt có thể giúp tăng kích thước ngực vì chúng có chứa tiền chất estrogen . Cà rốt cũng chứa nhiều chất xơ khó tiêu giúp loại bỏ lượng estrogen dư thừa ra khỏi cơ thể. Điều này rất quan trọng vì nồng độ estrogen cao có thể gây sưng và đau ở vú và thậm chí có thể có các cục u xơ ở vú. Ngoài ra, cà rốt còn giàu beta-carotene, chất chống ôxy hóa, các khoáng chất và vitamin quan trọng khác.

3.6 Quả hạch

Một số loại hạt như óc chó, hạt điều, đậu phộng, hồ đào… rất giàu hàm lượng estrogen hoặc phytoestrogen. Hạt dẻ cười có hàm lượng phytoestrogen nhiều nhất trong số các loại hạt được khuyên dùng. Tuy nhiên, hạnh nhân, hạt điều và quả óc chó cũng có hàm lượng phytoestrogen cao. Liều bổ sung estrogen này sẽ có lợi cho sự phát triển của vú.

3.7 Ngũ cốc nguyên hạt

Hạt lanh, hạt vừng, hạt hướng dương và hạt bí ngô có hàm lượng estrogen cao. Đây là thực phẩm rất lý tưởng cho sự phát triển của bộ ngực. Hạt lanh là một trong những thực phẩm nâng cao ngực tự nhiên tốt nhất giúp thúc đẩy sự phát triển của các mô vú. Các loại hạt khác như vừng, bí đỏ và hạt hướng dương cũng có thể tăng cường lượng estrogen, khuyến khích sự phát triển của ngực.

3.8 Trái cây

Trái cây là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời cho sự phát triển của ngực vì chúng giúp tăng cường sản xuất estrogen trong cơ thể một cách tự nhiên. Các loại trái cây tốt nhất cho sự phát triển của ngực bao gồm anh đào, chuối, lựu, táo, dưa hấu… Chúng cũng làm giảm mức testosterone, mang lại cho bạn bộ ngực săn chắc và đầy đặn. Trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và nên luôn là một phần trong chế độ ăn uống của bạn.

Trong đó, bơ là loại quả được đưa vào danh sách cho những người muốn giảm cân. Có đến 25 loại vitamin cùng các khoáng chất tự nhiên và acid béo trong bơ sẽ kích thích các mô mỡ ở ngực hình thành và phát triển, đồng thời bơ giúp ngăn chặn quá trình lão hóa ở ngực cực kỳ hiệu quả. Vòng 1 sẽ tránh được tình trạng ngực chảy xệ và giúp cho vùng da vòng 1 luôn căng mịn, rạng rỡ. Vì thế tăng vòng 1 bằng bơ luôn đứng đầu những bí quyết được mọi người ưa chuộng nhất hiện nay.

Bơ giúp ngăn chặn quá trình lão hóa ở ngực cực kỳ hiệu quả.

3.9 Hải sản

Hải sản không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có thể cải thiện kích thước vòng một. Chính vì vậy, có thể bổ sung các loại hải sản như tôm, hàu và động vật có vỏ vào chế độ ăn uống của mình. Tất cả những thứ này đều có hàm lượng mangan cao giúp kích hoạt hormone giới tính trong cơ thể. Điều này góp phần làm tăng kích thước của bộ ngực.

3.10 Thịt gà

Thịt gà cũng là thực phẩm chăm sóc vòng một rất tốt bởi hàm lượng chất dinh dưỡng có trong đó. Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Quốc gia, thịt gà đứng vị trí thứ ba với thành phần chủ yếu là protein, lipit, sắt… Có thể nói, đây đều là các dưỡng chất cấu tạo nên tế bào bầu ngực để giúp làm nở ngực và làm săn ngực tự nhiên dành cho bạn. Ngoài ra, trong thịt gà cũng chứa hàm lượng các vitamin A, B, C, E… rất tốt cho việc cải thiện làn da ở ngực thêm mịn màng và trắng sáng hơn.

Không có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy vòng 1 có thể tăng kích thước ngực một cách tự nhiên mà không tăng cân. Nhiều người chọn phẫu thuật, tuy nhiên, nếu đó không phải là một lựa chọn cho bạn, bạn có thể thử các biện pháp tự nhiên dễ dàng.

Bên cạnh các loại thực phẩm giúp tăng kích thước ngực, có thể thử các loại hoạt động thể chất khác nhau như các bài tập phát triển ngực, yoga. Đây là tất cả các phương pháp tự nhiên tuyệt vời để nâng cao vẻ ngoài của bộ ngực của bạn.