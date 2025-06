Có những bộ phim Hàn từng tạo nên địa chấn phòng vé hoặc cơn sốt truyền hình với phần đầu tiên quá xuất sắc, nhưng rồi khi phần 2 (và hơn thế nữa) ra mắt, mọi thứ dường như tan vỡ. Từ kỳ vọng cao chót vót rơi thẳng xuống thất vọng ê chề, nhiều khán giả chỉ muốn hét lên: “Giá mà dừng lại ở phần 1 thì đã thành huyền thoại!”

1. Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu)

Từng là “con cưng” của truyền hình Hàn Quốc năm 2020 - 2021, Penthouse mở đầu quá đỗi bùng nổ với cuộc chiến quyền lực, âm mưu và những cú twist khiến khán giả nghẹt thở. Nhưng rồi càng về sau, phim càng sa đà vào drama hóa vô lý, đặc biệt là phần 3. Các nhân vật chính chết rồi lại sống, sống rồi lại… ra đi lần nữa. Phản diện như Joo Dan Tae thì trơ như đá, ác đến phi lý. Phe chính diện như Shim Su Ryeon hay Oh Yoon Hee bị xử lý bất công, biên kịch không ngần ngại xử đẹp từng người một, như thể cố tình khiến người xem ức chế. Khán giả ngán đến mức mong mỗi tập trôi qua nhanh để còn dừng hẳn. Phần 1 lẽ ra nên là hồi kết.

2. Squid Game (Trò Chơi Con Mực)

Là hiện tượng toàn cầu năm 2021, Squid Game từng đưa Hàn Quốc lên bản đồ thế giới của dòng phim sinh tồn. Phần 1 hội tụ đầy đủ yếu tố hấp dẫn: ý tưởng mới lạ, trò chơi tàn khốc, nhân vật có chiều sâu và ẩn dụ xã hội sắc bén. Nhưng đến phần 2 và cả 3 ra mắt gần đây, mọi thứ bắt đầu rối loạn.

Lee Jung Jae trở lại trong vai Gi Hun nhưng… gần như chẳng làm gì, chỉ xuất hiện lẻ tẻ với gương mặt cau có và vai trò mờ nhạt cùng tham vọng làm "anh hùng" nhưng không có quyền lực và kế hoạch. Các vòng chơi được mong đợi thì lại quá ít, yếu tố sinh tồn bị đẩy sang chính trị - triết lý khô khan. Khán giả toàn cầu đồng loạt chê bai trên mạng xã hội, cho rằng phần 2 vừa nhạt, vừa thừa.

3. The Uncanny Counter (Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì)

Mùa 1 ra mắt trong làn sóng phim siêu nhiên và tạo cú hit lớn nhờ nội dung kết hợp giữa hành động, yếu tố tâm linh và cảm xúc gia đình. Nhưng mùa 2 lên sóng sau tận 3 năm lại thất bại trong việc giữ lửa. Dù được nâng cấp về kỹ xảo, mùa 2 lại bị đánh giá là thiếu cảm xúc, các trận đánh sử dụng quá nhiều CGI và mất đi sự chân thật vốn có. Nhân vật chính như So Mun trở nên khô khan, trong khi các nhân vật mới lại không đủ sức thay thế. Khán giả phàn nàn phim giống siêu nhân thiếu nhi hơn là truyện trừ tà, quá hài hước, phi logic và khó cảm.

4. Sweet Home (Thế Giới Ma Quái)

Phần đầu tiên là cú nổ lớn của Netflix Hàn, tạo dựng vũ trụ kinh dị độc lạ, xây dựng tâm lý nhân vật tốt và có chiều sâu ẩn dụ. Nhưng phần 2 và đặc biệt là phần 3 lại khiến series đi thẳng xuống dốc. Phần 3 không còn giữ được tinh thần sinh tồn, chuyển sang quá nhiều mạch truyện, nhân vật phụ chen chúc, kịch bản thì rối ren như mê cung. Nhiều người xem thừa nhận phải... xem recap mới hiểu được ai đang làm gì và vì sao lại ở đó. Cái kết bị đánh giá là hời hợt, không đủ chiều sâu và phá tan toàn bộ kỳ vọng mà phần đầu từng gây dựng.

5. Love Alarm (Cảnh Báo Tình Yêu)

Một thời là cú nổ rom-com tuổi teen đình đám với ứng dụng “cảnh báo người đang thích bạn”, Love Alarm có khởi đầu ngọt ngào và nhiều cảm xúc. Nhưng phần 2 lên sóng sau thời gian dài chờ đợi lại… gây phẫn nộ.

Nữ chính Jo Jo (Kim So Hyun) không chọn nam phụ như mong đợi của phần lớn fan (Sun Oh - Song Kang), mà chọn Hye Yeong, khiến tuyến tình cảm bị đánh giá là gượng gạo, thiếu chemistry. Fan Sun Oh khủng hoảng trên mọi diễn đàn, còn phần lớn người xem gọi phần 2 là “sự phản bội” và lẽ ra bộ phim nên kết thúc đẹp ở mùa 1. Nội dung phần 2 cũng bị chê nhạt, không có điểm nhấn, khiến lượng xem giảm rõ rệt.

6. Arthdal Chronicles (Biên Niên Sử Arthdal)

Từng được gọi là “Game of Thrones phiên bản Hàn”, phần 1 của Arthdal Chronicles là bước đột phá với thế giới thần thoại, cổ trang hoành tráng. Tuy nhiên, phần 2 sau 4 năm chờ đợi lại khiến tất cả thất vọng.

Sự vắng mặt của Song Joong Ki và Kim Ji Won là một mất mát lớn. Dù Lee Jun Ki và Shin Se Kyung thiếu sự ăn ý, nhân vật không truyền được năng lượng mạnh như phần trước. Mạch truyện phần 2 cũng bị chê là lê thê, nhiều phân cảnh đậm chất sáo rỗng và thiếu máu lửa. Phim mất luôn vị thế “bom tấn”, trở thành "cổ tích ru ngủ".

7. Money Heist: Korea - Joint Economic Area

Bản Hàn của siêu phẩm cướp ngân hàng đến từ Tây Ban Nha đã gây tò mò ban đầu vì dàn cast khủng (Yoo Ji Tae, Park Hae Soo, Jeon Jong Seo…). Nhưng từ phần 2 trở đi, Money Heist Korea cho thấy rõ rệt sự đuối kịch bản và cạn sức sáng tạo.

Các tình tiết được xử lý vội vàng, thiếu kịch tính và logic. Mâu thuẫn nội bộ không còn hấp dẫn mà chuyển sang “drama nội bộ” vô lý. Cả tổ chức cướp ngân hàng trở nên yếu ớt, rời rạc và không còn cái khí chất trí tuệ lắt léo như bản gốc. Nhiều fan quốc tế gọi phần 2 là “fanfic đắt tiền của Netflix Hàn”.

8. Gyeongseong Creature (Sinh Vật Gyeongseong)

Phần 1 khép lại bằng cú twist mạnh tay khiến khán giả kỳ vọng phần 2 sẽ “bung nóc”. Nhưng tất cả những gì họ nhận được là… một bộ phim khác hoàn toàn.

Phần 2 nhảy thời gian lên hiện đại, khiến khán giả mất kết nối với tuyến nhân vật cổ trang vốn là linh hồn phần đầu. Nữ chính phiên bản hiện đại bị đánh giá là mờ nhạt, không có chiều sâu dù vẫn là do Han So Hee thể hiện. Kịch bản không liền mạch, tuyến quái vật thiếu đầu tư, bối cảnh Nhật chiếm Hàn biến mất hoàn toàn khiến phim như một series khác, không liên quan gì đến chính mình.

9. D.P. 2 (Truy Bắt Lính Đào Ngũ)

D.P. từng gây tiếng vang lớn vì phơi bày mặt tối quân đội Hàn Quốc. Jung Hae In và Goo Kyo Hwan trở thành bộ đôi bắt lính đào ngũ được yêu thích nhất năm 2021. Nhưng phần 2 lại không giữ được nhịp.

Thay vì tiếp tục khai thác nỗi đau cá nhân, phần 2 lại bị cuốn vào yếu tố chính trị, điều tra và tình huống quá kịch tính khiến câu chuyện trở nên nặng nề, xa rời tinh thần nhân văn vốn có. Ngoài ra, tuyến phụ nhiều nhưng xử lý sơ sài, khiến mạch phim phân tán, không tạo được cảm xúc như phần đầu.

10. Believer 2 (Kẻ Tin 2)

Phần 1 là phim điện ảnh gây tiếng vang cực lớn với câu chuyện phức tạp và dàn diễn viên gạo cội. Nhưng phần 2 lại thất bại hoàn toàn trong việc kế thừa không khí căng thẳng đó. Dù tiếp tục chủ đề truy đuổi tội phạm ma túy, nhưng Believer 2 lại bị chê vì nội dung rời rạc, các nút thắt thiếu cao trào, nhân vật mới thì nhạt nhòa, còn nhân vật cũ như biến mất. Tông phim không rõ ràng, kỹ thuật tốt nhưng cảm xúc trống rỗng, khiến khán giả chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.