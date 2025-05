10 năm “vịt hoá thiên nga” của cô gái “vừa ăn vừa hát": Nhan sắc thăng hạng không nhận ra, sự nghiệp vẫn lận đận

Cô gái “vừa ăn vừa hát” lột xác bất ngờ

Phượng Vũ - cô gái “vừa ăn vừa hát” viral cõi mạng 10 năm trước giờ nay đã lột xác ngoạn mục, ngoại hình bốc lửa và nhan sắc trẻ trung xinh đẹp như idol dù từng bị chê kém sắc lúc mới vào nghề.

Ngoại hình lột xác ngoạn mục sau 10 năm của Phượng Vũ khiến nhiều người trầm trồ

Năm 2015, video cô gái “vừa ăn vừa hát” bản hit của Lệ Quyên - Nếu Em Được Lựa Chọn bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Với giọng hát nội lực, truyền cảm không kém gì bản gốc, Phượng Vũ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng. Cũng nhờ bước đệm này mà Phượng Vũ đã tham gia chương trình The Voice 2015 và thành công về đội của 1 HLV.

Đoạn video làm nên tên tuổi của Phượng Vũ

Xuất phát điểm là một nhân viên văn phòng và không được đào tạo bài bản về nghệ thuật, Phượng Vũ bước vào con đường ca hát như một “tay ngang” nên không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Dù được đánh giá là thí sinh tiềm năng trong đội, cô vẫn phải dừng chân ở Top 4, chưa thể tiến sâu hơn vào các vòng trong của cuộc thi.

The Voice 2015 là bước đệm đầu tiên của Phượng Vũ

Trong thời gian tham gia The Voice 2015 , ngoại hình của Phượng Vũ từng bị đánh giá là chưa nổi bật, thậm chí có phần lép vế so với mặt bằng thí sinh chung của chương trình. Nhiều lần bị nhắc nhở ngoại hình trở thành động lực để Phượng Vũ thay đổi bản thân: cô bắt đầu chú ý hơn đến chế độ ăn uống, chăm chỉ tập luyện để cải thiện vóc dáng. Sự thay đổi ngoạn mục của cô lần đầu được công chúng ghi nhận khi xuất hiện tại một sự kiện trong năm 2016, nơi mà nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì gần như không nhận ra cô gái từng bước ra từ The Voice năm nào.

Phượng Vũ xuất hiện trong một sự kiện năm 2016, khiến nhiều người bất ngờ về ngoại hình khác lạ của cô

Dù từng gây ấn tượng mạnh tại The Voice 2015 và nhận được sự hậu thuẫn từ huấn luyện viên, nhưng con đường nghệ thuật của Phượng Vũ sau đó lại không “thuận buồm xuôi gió” như nhiều người kỳ vọng. Sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng lợi thế được dẫn dắt bởi một tên tuổi lớn trong làng giải trí, tưởng rằng cô sẽ nhanh chóng bật lên thành ngôi sao.

Dù có tài năng nhưng Phượng Vũ vẫn mãi không bật lên

Thế nhưng, thực tế lại khác: cái tên Phượng Vũ vẫn mãi loay hoay, chưa thể bứt phá. Suốt 7 năm làm nghề, cô đã nỗ lực không ngừng, giành được hai ngôi vị quán quân tại Đấu Trường Ngôi Sao 2018 và The Cover Show , thế nhưng Phượng Vũ vẫn chưa thể thực sự ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Phượng Vũ từng nhận được danh hiệu cao của nhiều chương trình âm nhạc

Tuy chưa thực sự bật lên thành ngôi sao lớn, nhưng mỗi lần Phượng Vũ xuất hiện trước công chúng đều khiến khán giả bất ngờ. Không chỉ gây ấn tượng với giọng hát ngày càng được trau dồi về kỹ thuật và cảm xúc, cô còn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự “lột xác” rõ rệt về ngoại hình. Phượng Vũ ngày càng chăm chút hình ảnh cá nhân, chủ động lựa chọn những trang phục quyến rũ, nữ tính hơn để tôn lên vẻ đẹp ngày một rạng rỡ, cuốn hút.

Nhan sắc ngày càng lên hương của Phượng Vũ

Hoạt động 10 năm vẫn chật vật, thi show thực tế cũng chưa thể bứt phá

Năm 2023, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Phượng Vũ khi cô tham gia chương trình The Masked Singer mùa 2 và được nhiều người hâm mộ biết đến với tên gọi Sứa Thuỷ Tinh. Tại sân chơi này, cô đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua loạt tiết mục giàu cảm xúc như Chạm Đáy Nỗi Đau, Lửng Lơ, Những Kẻ Mộng Mơ,... Nhờ chương trình, tài năng ca hát của Phượng Vũ được công chúng nhìn nhận rõ ràng hơn, giúp tên tuổi cô dần được biết đến rộng rãi sau nhiều năm miệt mài hoạt động.

The Masked Singer khiến tên tuổi của Phượng Vũ được nhiều người biết đến hơn

Tận dụng cú hích từ The Masked Singer , đầu năm 2024, Phượng Vũ chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Error 204 gồm 9 ca khúc, tượng trưng cho hành trình 9 năm làm nghề. Album như một cuốn nhật ký âm nhạc, kể lại chuyện tình đầy cảm xúc giữa cô và một chàng trai người Pháp. Bước sang năm 2025, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật, Phượng Vũ tiếp tục mang đến bất ngờ với EP Debug , một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ trong phong cách âm nhạc và cá tính nghệ sĩ của cô.

Nhan sắc xinh đẹp của Phượng Vũ với sản phẩm Error 204

Nếu Phượng Vũ của những sản phẩm trước quen mặt với khán giả bởi những bài ballad thì Phượng Vũ với EP Debug sẽ mang màu sắc Latinh tươi vui sôi động, ca từ và giai điệu trẻ trung phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay với các ca khúc Bông hồng là em, Con tim băng giá và Sau đêm nay .

Phượng Vũ đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật với EP Debug

Không chỉ gây ấn tượng với màu sắc âm nhạc mới mẻ, màn tái xuất lần này của Phượng Vũ còn khiến khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi rõ nét về ngoại hình. Khác xa hình ảnh có phần mờ nhạt thuở mới vào nghề tại The Voice 2015 , Phượng Vũ của hiện tại toát lên vẻ rạng rỡ, quyến rũ và đầy tự tin, minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân cả về giọng hát lẫn diện mạo. Tuy nhiên, dấu ấn âm nhạc của Phượng Vũ vẫn chưa đủ đặc sắc. Hơn 10 năm hoạt động cùng nhiều show thực tế, Phượng Vũ vẫn mờ nhạt, không có bản hit nào ấn tượng. Khán giả tiếc cho 1 ca sĩ có cả tài lẫn sắc nhưng chưa thể bật lên trong sự nghiệp.

Nhan sắc của Phượng Vũ ngày càng xinh đẹp, nhiều người bất ngờ vì khác xa so với lúc cô còn thi The Voice 2015