Trong khi nhiều ngôi sao Hoa ngữ từng ghi điểm nhờ một cảnh rơi lệ đầy ám ảnh, thì không ít mỹ nhân lại tụt điểm thê thảm vì biểu cảm gồng cứng, nước mắt ép mãi không rơi làm khán giả lại phải bật cười. Dưới đây là 10 cái tên tiêu biểu bị gọi là “thảm họa cảnh khóc” của màn ảnh Hoa ngữ.

1. Trần Đô Linh

Sở hữu vẻ ngoài cổ điển, thanh thuần, nhưng Trần Đô Linh nhiều lần khiến khán giả đứng hình vì cảnh khóc chẳng biết là đang đau khổ, giận dữ, hay… vui mừng. Trong Thiếu Nữ Đại Nhân và Lương Ngôn Tả Ý, biểu cảm khóc của cô bị nhận xét là “méo mó”, “ngũ quan bay tán loạn”, không thể hiện đúng cảm xúc nhân vật. Đặc biệt, cảnh khóc trong Thiếu Nữ Đại Nhân từng bị cắt ra làm meme vì… quá lạ.

2. Lưu Diệc Phi

Là “thần tiên tỷ tỷ” với vẻ đẹp khó ai sánh bằng, nhưng Lưu Diệc Phi lại thường xuyên gây tranh cãi ở những cảnh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Trong Tình Yêu Thứ Ba, Tam Sinh Tam Thế hay Mộng Hoa Lục, khán giả cho rằng cô khóc như đang ăn vạ, nước mắt không thật, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm mệt mỏi. Có người còn bình luận rằng: “Khóc kiểu này thì nhân vật chính buồn, còn khán giả thì cạn lời.”

3. Kiều Hân

Cảnh khóc của Kiều Hân trong Tiểu Phong Bạo từng gây sốt trên mạng vì một lý do… không mong muốn: không ai biết cô đang khóc hay đang cười. Biểu cảm của cô bị cho là quá gượng, phần miệng hơi nhếch lên tạo cảm giác “giả trân”, khiến người xem bị mất cảm xúc hoàn toàn. Dù từng có nhiều vai diễn đáng yêu, nhưng chỉ một cảnh khóc dở cũng đủ để Kiều Hân mất điểm nặng.

4. Cúc Tịnh Y

Nhiều người nói Cúc Tịnh Y diễn gì cũng giống nhau, và điều đó đúng đặc biệt ở… cảnh khóc. Trong Hoa Gian Lệnh, Gia Nam Truyện, hay Như Ý Phương Phi, mỹ nhân 4000 năm”này bị cho là quá ám ảnh hình ảnh bản thân đến mức không dám khóc xấu. Dù là cảnh đau khổ, bị phản bội hay tang tóc, cô vẫn giữ gương mặt sạch đẹp, mắt long lanh kiểu “diễn nước mắt”, nhưng hoàn toàn thiếu chiều sâu nội tâm.

5. Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư là gương mặt quen thuộc với dòng phim ngôn tình cổ trang và thanh xuân học đường, nhưng diễn cảnh khóc lại là điểm yếu rõ rệt. Trong Tinh Hán Xán Lạn và Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, nhiều người chê cô “khóc như rặn”, biểu cảm gồng cứng, ánh mắt không có chút đau đớn nào. Một cảnh cảm động lại khiến khán giả… phì cười vì sự gượng gạo.

6. Angela Baby

Dù luôn giữ vị trí “nữ thần nhan sắc”, nhưng Angela Baby lại khiến khán giả thất vọng vì gần như không biết khóc. Trong Thời Đại Lập Nghiệp hay Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bản điện ảnh, cô bị cho là có gương mặt “bất động”, biểu cảm một màu, cố gắng méo mó mặt mày chứ không thực sự đang khóc. Dù là vai chính, Baby vẫn thường bị chê là gánh không nổi cảm xúc phim.

7. Điền Hi Vi

Cảnh khóc của Điền Hi Vi trong Bán Thục Nam Nữ từng gây bão mạng với hàng triệu lượt xem, không phải vì xúc động, mà vì… quá dở. Gương mặt cô nhăn lại, mắt nhắm tịt, miệng mở to, nhưng không hề có nước mắt. Nhiều khán giả nói đùa rằng, nếu phim là bi kịch thì phân cảnh của Điền Hi Vi lại đậm chất hài kịch vì biểu cảm khó đỡ.

8. Địch Lệ Nhiệt Ba

Trường Ca Hành là một trong những vai diễn nặng tâm lý nhất của Nhiệt Ba, nhưng cô lại không được đánh giá cao ở các cảnh bi. Nhân vật của cô mất người thân, trải qua đau thương, nhưng cách cô thể hiện lại quá đơ, ánh mắt mờ nhạt, biểu cảm lặp lại, thiếu cảm giác thật. Nhiều người cho rằng Nhiệt Ba đẹp nhưng khóc thì giả trân, không khiến người xem đồng cảm.

9. Ngô Cẩn Ngôn

Sau thành công bất ngờ với Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, các cảnh khóc của cô lại bị chê dữ dội. Trong Hạo Lan Truyện, cô gào khóc, trợn mắt, nhăn nhó nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Cảm xúc nhân vật trở nên lạc lõng, khiến khán giả cảm thấy khó chịu hơn là xúc động.

10. Thẩm Nguyệt

Trong Thất Nguyệt và An Sinh, vai diễn An Sinh của Thẩm Nguyệt từng khiến fan nguyên tác dậy sóng. Cảnh khóc bi thương bị nhận xét là “trợn ngược mắt”, méo miệng, diễn xuất quá đà. Dù nội dung phim đầy cảm xúc, nhưng phần thể hiện của Thẩm Nguyệt khiến người xem… mất luôn cảm giác bi kịch.