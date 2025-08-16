Disney từng tạo nên cả một vũ trụ nhân vật lộng lẫy, nhưng những nàng công chúa luôn giữ vị trí đặc biệt nhất trong lòng người hâm mộ. Có nàng đẹp mong manh tựa đóa hoa, có nàng sắc sảo cuốn hút, cũng có nàng mang nét độc đáo không thể trộn lẫn. Dưới đây là top 10 nàng công chúa Disney đẹp nhất theo công bố từ trang Toynk. Hạng 1 chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ và sự vắng bóng của những cái tên kinh điển như Bạch Tuyến, Elsa, Anna cũng bất ngờ không kém.

1. Mulan

Thật bất ngờ khi Mulan - nàng công chúa nổi tiếng vì lòng dũng cảm hơn là nhan sắc lại vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này. Không sở hữu nét đẹp búp bê kiểu cổ tích, Mulan cuốn hút ở khí chất thanh tú, gương mặt hài hòa đậm chất Á Đông và ánh mắt sắc sảo đầy tự tin. Khi khoác giáp ra trận, nàng mạnh mẽ, kiêu hãnh; khi ở đời thường, nàng lại mang vẻ dịu dàng và tinh tế. Sự kết hợp giữa nét đẹp mộc mạc và thần thái quyết đoán đã giúp Mulan ghi điểm, khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa gật gù thừa nhận nét đẹp rất riêng và rất hút của nhân vật này.

2. Belle (Người Đẹp Và Quái Vật)

Belle từ lâu đã là biểu tượng của cái tên “Người đẹp” và quả thật xứng đáng với cái tên của mình. Làn da trắng hồng, đôi môi mềm và ánh mắt màu hổ phách long lanh khiến bất cứ ai cũng bị hút hồn. Belle mang nét đẹp cổ điển kiểu Pháp, vừa lãng mạn vừa tinh tế, lại càng nổi bật khi khoác bộ váy vàng huyền thoại bước xuống cầu thang. Vẻ đẹp của Belle không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở thần thái thông minh, dịu dàng, khiến người xem càng nhìn càng mê.

3. Tiana (Công Chúa Và Chàng Ếch)

Tiana ghi dấu ấn với làn da nâu và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Trong chiếc váy xanh lá lấy cảm hứng từ đóa hoa sen, nàng toát lên khí chất sang trọng nhưng vẫn đầy sức sống. Đôi mắt to sáng và đường nét gương mặt hài hòa giúp Tiana vừa quyến rũ vừa thân thiện, kiểu đẹp khiến người đối diện muốn tiến lại gần trò chuyện. Đây là vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin và hiện đại, cực kỳ hiếm trong thế giới Disney.

4. Rapunzel (Công Chúa Tóc Mây)

Nhắc đến Rapunzel là nhắc đến mái tóc dài óng ả như dát vàng, thứ khiến mọi ánh nhìn phải ngoái lại. Làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng và nụ cười ngọt ngào biến nàng thành hiện thân của sự tươi trẻ và mộng mơ. Rapunzel có nét đẹp trong veo, thuần khiết như ánh nắng ban mai, nhưng khi bên Flynn Rider, đôi mắt nàng lại ánh lên vẻ tinh nghịch, khiến sức hút càng tăng gấp bội.

5. Ariel (Nàng Tiên Cá)

Ariel mang vẻ đẹp rực rỡ như chính thế giới đại dương mà nàng sinh ra. Mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi mắt xanh thẳm và làn da trắng mịn như vỏ sò khiến nàng vừa quyến rũ vừa bí ẩn. Mỗi khi Ariel hát, nét đẹp của nàng công chúa này lại tăng lên gấp bội. Đây là kiểu đẹp khiến người ta nhớ mãi không quên, một nàng tiên cá vừa đáng yêu vừa mê hoặc mà khó có bản live-action nào tái hiện nổi.

6. Jasmine (Aladdin)

Jasmine sở hữu đôi mắt to viền kẻ đậm, sống mũi cao thanh tú và mái tóc đen óng buộc cao gọn gàng, tất cả tạo nên vẻ đẹp Ả Rập vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ. Trong bộ trang phục xanh ngọc, nàng như một viên ngọc quý giữa hoàng cung. Cái liếc mắt nhẹ của Jasmine cũng đủ khiến trái tim Aladdin (và cả khán giả) loạn nhịp. Đây là kiểu đẹp sắc sảo, quyền lực nhưng không kém phần ngọt ngào.

7. Merida (Brave)

Merida khác biệt hoàn toàn với mái tóc đỏ xoăn rối phóng khoáng và đôi má tàn nhang duyên dáng. Nét đẹp của nàng không bóng bẩy kiểu cổ tích mà lại mạnh mẽ, tự nhiên và hoang dã như chính vùng đất Scotland quê hương. Khi giương cung, Merida vừa toát lên sự tự tin vừa quyến rũ theo cách không ai bắt chước được.

8. Pocahontas (Pocahontas)

Pocahontas gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên với mái tóc đen dài tung bay trong gió và đôi mắt sâu cuốn hút. Nét đẹp của nàng là sự hòa quyện giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng, giữa hoang sơ và cao quý. Trên nền trời xanh, hình ảnh Pocahontas đứng nhìn về phía chân trời trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Disney.

9. Cinderella (Lọ Lem)

Cinderella mang nét đẹp dịu dàng, mong manh tựa sương mai. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt xanh hiền hậu và nụ cười ngọt ngào khiến nàng toát lên vẻ yêu kiều khó cưỡng. Cảnh nàng bước vào dạ hội trong chiếc váy xanh bạc lấp lánh vẫn luôn là biểu tượng nhan sắc kinh điển của Disney. Việc nàng đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng có vẻ hơi bất công bởi với nhan sắc của mình, Lọ Lem xứng đáng ở thứ hạng cao hơn.

10. Aurora (Công Chúa Ngủ Trong Rừng)

Aurora đẹp như một bức tranh cổ điển với mái tóc vàng óng, làn da trắng hồng và đường nét mềm mại. Dù phần lớn thời gian là “ngủ say”, nàng vẫn khiến khán giả mê mẩn bởi vẻ đẹp thanh khiết, yêu kiều. Khi được đánh thức bởi nụ hôn của Hoàng tử Phillip, Aurora thực sự tỏa sáng như như một đoá hoa mới nở.