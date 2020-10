10 câu nói tưởng là đùa vui nhưng lại khiến các anh trở thành kẻ nông cạn, vô duyên trước mọi cô gái

Lời nói là một thứ vũ khí đáng sợ, có sức sát thương vô cùng lớn. Bởi đôi khi, vết thương ngoài da thì có thể lành, nhưng những tổn thương do lời nói gây ra sẽ in hằn mãi. Chỉ 1 câu vô tình, một lời trêu chọc vô tâm, 1 câu nhận xét không chủ đích... lại khiến người nghe đau khổ, day dứt, hoặc ám ảnh tâm lý.

Mới đây, một topic có tựa đề "Những câu đùa mà phái nữ ghét nhất" đã thống kê một loạt lời nói tuyệt đối không nên thốt ra khi giao tiếp với con gái. Bởi nó sẽ khiến bạn rơi tõm từ đỉnh được yêu quý xuống vực bị ghét bỏ.

Cùng xem những câu nói đó là gì để tránh nhé!

1. Thấy con gái đầu gối thâm là nghĩ ngay đến "chuyện ấy"

Khi thấy 1 cô gái có phần đầu gối không được trắng là trong đầu của nhiều anh chàng xuất hiện ngay suy nghĩ đen tối: Do quan hệ nhiều nên mới thế!

Tuy nhiên, đây chuyện không hiếm thấy ở các cô nàng. Ngoài bẩm sinh thì cũng có khá nhiều những lý do khác khiến đầu gối họ bị thâm. Có thể là do cô gái đó thường xuyên mặc đồ bó khiến phần đầu gối bị ma sát nhiều, hoặc do cô gái hay mặc quần rách gối,...

Việc chăm chăm nhìn vào đôi chân của 1 cô gái để nhận xét sẽ khiến bạn bị ghét. Bởi chẳng ai có thể thích nổi một người đàn ông chỉ săm soi khuyết điểm của người khác rồi chê bai, áp đặt ý nghĩ đen tối, bậy bạ cả. Chính vì vậy những anh chàng nào thốt ra lời kết luận vô căn cứ khi thấy con gái đầu gối thâm là người vô duyên, bị ghét là đúng!

2. Dáng đi hai hàng chắc chắn là không còn... "zin"

Cũng giống như cách nhìn nhận trên, câu nói "dáng đi hai hàng chắc chắn không còn trinh" cũng là 1 suy nghĩ vừa thiển cận, vừa kém duyên.

Về y học, đó là quan niệm sai lầm. Bởi cấu tạo của cơ thể của mỗi người đều khác nhau, cho nên không thể nói được điều gì. Không phải ai đi hai hàng, háng rộng, mông chảy xệ đều đã mất "cái ngàn vàng". Ngược lại, những cô gái mông săn chắc, đi đứng khép nép chưa chắc đã còn trinh.

(Ảnh minh họa)

3. Như mày thì chó nó yêu!

"Như mày thì có chó nó yêu" là câu nói cực kỳ thân thuộc luôn có trong "từ điển" của các bà mẹ và hội những đứa bạn thân.

Khi vui vẻ nói với nhau câu này thì không sao, chứ lúc người ta cũng đang buồn phiền vì "hai mấy mùa lá rụng vẫn chưa được cầm tay ai" thì rất là vô duyên đó nhé. Bởi ai chả muốn được yêu thương. Mà nói thế khác gì ẩn ý người yêu của cô gái là... động vật. Câu nói xúc phạm, kém duyên vô cùng.



4. "Hai lưng" như mày ai thèm sàm sỡ chứ?

Là con gái, ai chả thích mình có 1 body chuẩn, dáng nuột nà, vòng nào ra vòng nấy. Nhưng chẳng may, cô gái lại sở hữu cơ thể không mong muốn, không có vòng 1 đầy đặn thì bạn chớ vội "body shaming" người ta.

Bởi có nhiều cô gái dù có vòng 1 khiêm tốn nhưng họ vẫn có nét duyên riêng khiến nhiều anh chàng "say như điều đổ". Cặp bồng đào không được như ý cũng không phải lỗi của họ nên đừng nhìn chằm chằm vào mỗi khu vực nhạy cảm đó để đánh giá cả con người nhé.

Nếu chẳng may lỡ lời trêu đối phương, mà nhận được được lời đáp: "Ừ, kệ tao. Không cần mày quan tâm" là người ta đang rất giận rồi nhé, phải tém tém lại ngay. Đừng đùa dai là mất bạn như chơi!

(Ảnh minh họa)

5. Trang điểm cả tạ phấn không thấy nặng mặt à?

Câu nói trên cũng tương tự câu: "Tẩy trang xong đi ra đường khéo chẳng ai nhận ra... nhỉ"... Là con gái ai cũng thích đẹp, ai cũng muốn chỉn chu nhất trong mắt người khác. Chính vì vậy họ "làm đỏm" một chút thì có sao?

Nếu cô gái có trang điểm quá đậm, trông "nhừ" hơn tuổi thật thì bạn cũng nên lựa chọn những câu nói tế nhị hơn. Tránh ngay câu nói cà khịa này nhé!

6. Trêu đùa, hú hét, chòng ghẹo không thấy người ta trả lời thì nói "trông xinh vậy mà điếc" rồi cười ha ha

Đây là hình ảnh thường thấy của những anh chàng "trẻ trâu" chính hiệu: Không đội mũ bảo hiểm khi đang điều khiển xe máy, thậm chí là 3-4 người ngồi trên yên xe, tóc nhuộm màu sặc sỡ, vừa đi vừa đánh võng...

Các chàng trai đó cứ nghĩ mình "ngầu", nhưng không biết rằng đây chính là kiểu con trai tính trẻ con mà mọi cô gái đều không ưa. Bởi việc vừa đi đường vừa lạng lách đánh võng, bông đùa rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn giao thông. Và đặc biệt không có cô nàng nào thích mình bị đem ra làm trò cười cho người khác cả.

7. Em xinh thế chắc có nhiều người yêu lắm nhỉ?

Chẳng cô gái nào thích công khai chuyện riêng tư của mình cho người khác biết hết, nhất là người lạ. Chính vì vậy khi chưa đủ thân thiết thì các anh chàng đừng nên dùng câu nói trên để hỏi bạn gái mình đang tán tỉnh.

Cô gái sẽ dễ quy chụp rằng bạn có ý nói họ lẳng lơ, "qua tay" nhiều chàng trai... Nếu đã thích và muốn tiến xa hơn với họ, đừng nên bận tâm quá nhiều về quá khứ của cô ấy.

(Ảnh minh họa)

8. Nhìn em khác với trên mạng xã hội?

Khi đăng ảnh cá nhân lên mạng xã hội để bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng thì ai cũng sẽ đắn đo 1 hồi để lựa chọn bức hình đẹp nhất. Chính vì vậy, ảnh trên mạng có lung linh hơn người thật cũng là điều đương nhiên.

Trong buổi hẹn hò đầu tiên mà anh chàng nào thốt ra câu nói như trên hoặc đại loại thế, thì xin chúc mừng anh đã quay vào ô "bị ghét". Bởi con gái "yêu bằng tai" nên chắc chắn sẽ không thích lời nhận xét như "bát nước hất thẳng mặt" như vậy đâu.

9. Đã béo còn hốc lắm!

Nếu được bình chọn, các nàng sẽ chọn đó là câu nói... vô duyên nhất. Bởi kẻ thù số 1 của con gái chính là béo phì đấy.

Dẫu bạn gái có phần mũm mĩm 1 chút thì cũng đừng nên sổ toẹt vào mặt họ như vậy. Hơn nữa, việc ăn uống của mỗi người là điều tế nhị, đừng nên nhận xét 1 cách sỗ sàng!

(Ảnh minh họa)

10. Con gái là chúa nhiều chuyện...

Đừng vội "quơ đũa cả nắm" như thế, đâu phải nàng nào cũng đều là "bà Tám" cả. Mà không chỉ có con gái, cánh mày râu cũng có nhiều anh chàng là "ông Tám" đấy thôi. Nhất là khi ngồi "bàn tròn", chén chú chén anh, các anh sẽ nghĩ ra đủ mọi thứ chuyện về đàm tiếu. Và hầu như trong câu chuyện đó, sẽ có nhận xét về 1 cô gái nào đó. Nào là cô này có xinh không, dáng người có đẹp không,...

Vì thế đừng quy cái tội nhiều chuyện cho riêng phe kẹp tóc nữa nhé!

Kết: Người xưa có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Câu nói này vẫn áp dụng rất chuẩn chỉnh ở thời nay. Ai cũng muốn được nghe những lời nói "êm tai", chẳng riêng gì con gái. Khi bị người khác săm soi các khuyết điểm của mình đều giễu cợt thì chẳng có ai giữ được thái độ vui vẻ cả.

Vậy nên các chàng hãy lưu ý để tránh làm cô gái của mình phật ý nhé. Con gái mà giận thì cũng đáng sợ và đau đầu lắm đó!