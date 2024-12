1 nam rapper gây sốc vì diện mạo tàn tạ bên bạn gái xinh đẹp

Mới đây, nam ca sĩ, rapper Đạt G xuất hiện cùng Cindy Lư trong một sự kiện lễ trao giải golf tại TP.HCM. Cặp đôi được nhiều camera hướng đến, ngay khi tay trong tay xuất hiện tại sự kiện. Song, bên cạnh những lời khen ngợi về độ tình cảm hay nhan sắc ngày càng thăng hạng của Cindy Lư thì đông đảo netizen lại tranh cãi về vẻ ngoài của Đạt G.

Hình ảnh mới đây nhất của Đạt G và Cindy Lư xuất hiện tại một sự kiện tại TP.HCM. Nguồn: VietDaily life.

“Sao mà tàn tạ vậy anh ơi. Đi cùng bạn gái mà chênh lệch ngoại hình quá”, một netizen thẳng thắn.

Theo đó, trong những hình ảnh, clip được ghi lại, Đạt G có vẻ xuống sắc vì mái tóc bết, phối đồ lệch tông với bạn gái, đi sự kiện như... đi chợ.

Nhiều người khuyên Đạt G hoặc Cindy Lư nên để ý hơn đến thời trang của nửa kia để trông chỉn chu, phù hợp và góp phần thăng hạng nhan sắc hơn. Thậm chí, nhiều người còn thắc mắc nam ca sĩ có đang xảy ra chuyện gì không, song theo những khoảnh khắc được ghi lại tại sự kiện thì anh chàng vẫn cười nói, thoải mái giao lưu cùng mọi người.

Điểm cộng duy nhất của Đạt G trong màn xuất hiện này chính là sự ngọt ngào mà anh dành cho bạn gái. Cặp đôi nắm tay không rời, dành cho nhau những ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Đạt G nắm tay không rời Cindy Lư tại sự kiện. Nguồn: VietDaily life.

Một số bình luận của netizen: “Đạt G nhìn xuống cấp quá nha”, “Sao mặc được bộ đồ đó đi sự kiện vậy”, “Biết là bộ đồ đó cũng không rẻ, cũng lành lặn nhưng nhìn tổng thể nó cứ bị kỳ kỳ, luộm thuộm quá anh”, “Sao dạo này xuống sắc dữ vậy anh ơi”, “Bạn gái mặc xinh vậy mà anh mặc trông không hợp nổi luôn đó”...

Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ bắt gặp Đạt G xuất hiện với những trang phục đơn giản như áo phông, quần thun, song những lần trước khi có mặt tại các sự kiện, Đạt G khá chỉn chu. Anh có xu hướng diện áo sơ mi kết hợp cùng quần jeans, đầu tóc uốn xoăn hoặc tạo kiểu đơn giản trông khá bảnh.

Chính vì vậy, hình ảnh trong lần xuất hiện này của Đạt G đã khiến dân tình bị sốc!

Anh chàng thay đổi kiểu tóc mới trong thời gian gần đây. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Đạt G chỉn chu mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FBNV.

Trong những khoảnh khắc đời thường anh chàng cũng được nhận xét là có gu thời trang. Ảnh: FBNV.

Tính đến nay, Đạt G và Cindy Lư xác nhận yêu vào tháng 5/2021. Sau đó, cả hai có quãng thời gian tạm dừng tìm hiểu vì sự nghiệp riêng, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Đến tháng 11/2023, cặp đôi tái hợp. Kể từ đó đến nay, cả hai thoải mái hơn trong việc công khai những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc lên mạng xã hội hay tay trong tay dự sự kiện cùng nhau.

Cặp đôi cho biết họ cảm nhận tình cảm đã chín muồi nhưng chưa tính chuyện xa hơn vì muốn tập trung công việc và chăm sóc cho các con thật tốt. Đạt G nói nhờ tình yêu với bạn gái Cindy Lư mà anh trưởng thành, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của cả hai không chỉ là đôi lứa mà còn cả những đứa con của cô.

Nam ca sĩ vui vì được Cindy Lư trao niềm tin, khiến anh tự dặn mình phải sống đàng hoàng, chín chắn, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định. Song, mỗi ngày trôi qua, anh sống trong thoải mái, không phải gồng lên "để mặc một chiếc áo không vừa".

Về phía Cindy Lư, cô cũng từng dành nhiều lời cảm ơn đến Đạt G vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả 3 mẹ con. "Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa 'để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên'. Thank you, we love you", Cindy Lư bày tỏ.