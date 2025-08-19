1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

Điểm mặt nhiều cái tên quen thuộc trong “CLB nghìn tỷ”

Theo báo cáo thường niên năm 2024 của ĐH RMIT, doanh thu RMIT Việt Nam năm vừa qua đạt 223,5 triệu AUD (tương đương 3.831 tỷ đồng), giảm 1% so với năm 2023. Nếu làm một phép tính, bạn có thể dễ dàng nhận ra, mỗi ngày ngôi trường này đang bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng.

Con số 3.831 tỷ đồng của RMIT cũng tương đương doanh thu một đại học lớn là Bách khoa Hà Nội và 2 trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cần Thơ cộng lại.

Hiện nay, ngôi trường này đang đào tạo khoảng 12.000 sinh viên tại 2 cơ sở TP.HCM và Hà Nội, với mức học phí trung bình hơn 1 tỷ đồng cho toàn bộ chương trình học cử nhân. Các chương trình đào tạo chính của RMIT Việt Nam gồm kinh doanh, công nghệ thông tin, truyền thông, thiết kế, thời trang…

3 trường công lập đã công bố doanh thu nghìn tỷ năm 2024 là ĐH Bách khoa Hà Nội (1.502 tỷ đồng), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (1.224 tỷ đồng) và ĐH Cần Thơ (1.115 tỷ đồng).

Trong đó, chỉ có ĐH Cần Thơ nhận được ngân sách 112 tỷ đồng, còn lại các trường đều tự chủ tài chính. Tổng thu ĐH Cần Thơ từng giảm từ mức 1.119 tỷ đồng năm 2022 xuống 954 tỷ năm 2023 và trở lại CLB nghìn tỷ vào năm vừa qua.

2 trường tư thục là ĐH Công nghệ TP.HCM (1.380 tỷ đồng) và ĐH Nguyễn Tất Thành (1.669 tỷ đồng) có mức tăng doanh thu lần lượt đạt 120-190 tỷ đồng so với năm 2023.

Trên thực tế, ĐH Công nghệ TP.HCM bắt đầu đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng từ năm 2021, còn các trường ĐH Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành và ĐH Cần Thơ lần đầu ghi danh CLB nghìn tỷ vào năm 2022.

Quy mô đào tạo lớn, chỉ tiêu tuyển sinh và học phí tăng qua các năm cũng là yếu tố đưa những trường này giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về doanh thu. Mỗi năm, các ngôi trường này đều tăng trung bình 500 - 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh, học phí tăng từ 5-10% so với năm trước đó.

Về quy mô, ĐH Bách khoa Hà Nội đang đào tạo trên 41.000 người học cho bậc cử nhân và sau đại học, quy mô đào tạo tại ĐH Cần Thơ rơi vào khoảng 40.000 người học. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có trên 37.000 sinh viên, ĐH Nguyễn Tất Thành vượt ngưỡng 32.000 sinh viên và con số này ở ĐH Tôn Đức Thắng duy trì khoảng 26.000 người học.

Cơ cấu doanh thu vẫn phụ thuộc nhiều vào học phí

Nguồn thu các trường đến từ học phí, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nguồn hợp pháp khác (tài trợ từ doanh nghiệp, mạnh thường quân...).

Trong số đó, học phí đóng góp tỷ lệ lớn nhất trong doanh thu. Trong nhóm các trường nghìn tỷ trên, trường ĐH Nguyễn Tất Thành có nguồn thu từ học phí lên đến 99% và chỉ khoảng 1% đến từ nghiên cứu. Nguồn thu học phí năm 2024 của trường này tăng 161 tỷ đồng so với năm trước, trong khi nguồn thu từ khoa học công nghệ giảm khoảng 20 tỷ. Học phí ĐH Nguyễn Tất Thành hiện dao động 25 - 40 triệu đồng/năm với cam kết không tăng suốt toàn khoá.

Học phí chiếm 95% doanh thu năm 2024 của trường ĐH Công nghệ TP.HCM và con số này ở trường ĐH Tôn Đức Thắng là 92%. Học phí trung bình một năm tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM là 52-62 triệu đồng, trong khi trường ĐH Tôn Đức Thắng thu học phí 29-84 triệu đồng/năm.

ĐH Cần Thơ là ngôi trường có nguồn thu từ nghiên cứu chiếm tỷ lệ cao nhất (19%) trong “CLB nghìn tỷ”. Trong tổng thu 1.115 tỷ đồng của ngôi trường này, học phí chiếm khoảng 65%, còn lại là ngân sách nhà nước (11%) và nguồn khác (5%). Học phí ĐH Cần Thơ dao động 22-40 triệu đồng/năm.