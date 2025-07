Kim Bum và Kim Yong Ji là cặp đôi từng nên duyên màn ảnh thông qua bộ phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly ra mắt năm 2020. Suốt 5 năm qua, hai người liên tục bị cư dân mạng soi hint hẹn hò khi giữ mối quan hệ đặc biệt thân thiết, thường xuyên có mặt ở các sự kiện của đối phương. Đã thế, họ còn có những lần bị bắt gặp hẹn hò riêng, không phải ở sự kiện công cộng, điều này càng khiến cư dân mạng tin vào mối quan hệ "tình thật" suốt 5 năm qua.

Kim Yong Ji và Kim Bum

Mới đây nhất, những ngày cuối tháng 6, khán giả Hàn lại một lần tóm dính được khoảnh khắc Kim Bum và Kim Yong Ji hẹn hò riêng. Cụ thể, hai người bị bắt gặp cùng đi xem nhạc kịch. Dù đã giấu nhẹm buổi hẹn hò này, không đăng tải hình ảnh nào lên trang cá nhân nhưng cặp đôi vẫn bị khán giả "bắt tại trận". Hiện, những hình ảnh Kim Bum và Kim Yong Ji cùng đi xem nhạc kịch đang được cư dân mạng truyền nhau mạnh mẽ, rất viral trên MXH.

Kim Bum bị tóm dính đi hẹn hò riêng với một cô gái

Và cô gái đó chính là Kim Yong Ji

Trước khi khoảnh khắc hẹn hò riêng này bị lộ ra, không ít lần cặp đôi cũng khiến khán giả phải nghi ngờ bởi loạt lovestagram (lovestagram là từ dùng để nói về những cặp đôi thường chia sẻ những bức ảnh tương tự nhau trên tài khoản cá nhân). Kim Bum từng thẳng thắn thừa nhận gần đây mình đi ăn với Yong Ji khi nhận được câu hỏi về việc thích đi ăn một mình tại fanmeeting. Trước đó anh từng chia sẻ bản thân có thói quen ăn một mình, việc thay đổi thói quen này càng khiến khán giả thêm nghi ngờ.

Thực tế, ngay từ thời điểm đóng Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly, cặp đôi Kim - Kim này đã được khán giả gán ghép nhiệt tình. Dù chỉ là 2 diễn viên phụ nhưng năm đó, họ còn nổi bật và được yêu thích hơn cả cặp chính Lee Dong Wook - Jo Bo Ah vì chemistry quá đỉnh. Trong phim, hai người vào vai Lee Rang và Yu Ri, đều là những hồ ly ma mãnh. Mối quan hệ vừa hợp tác vừa lợi dụng, trêu đùa lẫn nhau của cặp đôi này khiến khán giả phát cuồng.

Cặp đôi hồ ly trên phim

Kim Yong Ji là một mỹ nhân đang lên của màn ảnh Hàn, nổi tiếng vì sở hữu vẻ đẹp lai Tây rất đặc biệt, vừa xinh như búp bê lại vừa giống hồ ly, cực kỳ phù hợp với vai Yu Ri. Những năm gần đây, cô liên tục góp mặt trong các dự án khủng như Mr. Sunshine, Quân Vương Bất Diệt, Somebody,... tuy nhiên chưa thực sự có vai chính cho riêng mình.

Kim Bum thì đã là gương mặt quá quen với khán giả châu Á qua 2 bộ phim quốc dân là Vườn Sao Băng và Gia Đình Là Số 1. Với ngoại hình điển trai bất biến sau mười mấy năm làm nghề, nụ cười tỏa nắng và phong cách lịch lãm, Kim Bum từng là nam thần thanh xuân trong lòng biết bao khán giả châu Á. Sau thành công đầu đời, anh tiếp tục gây ấn tượng qua các phim như Padam Padam, That Winter, The Wind Blows, Tale of the Nine Tailed,... cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong diễn xuất. Dù không quá bùng nổ về danh tiếng nhưng Kim Bum vẫn có một chỗ đứng nhất định trong nghề và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đặc biệt, nhan sắc trẻ đẹp vô đối là thứ vũ khí đắt giá khiến anh trụ vững trong làng giải trí.