Check khăn ướt xua muỗi Bobby Antimos: Món “must-have” trong túi mẹ bỉm mùa mưa ẩm này

Sau mưa bão, nhà có con nhỏ sợ nhất là MUỖI

Mưa dầm suốt mấy ngày liền, nước tù đọng khắp nơi và mẹ nào cũng hiểu: đây chính là “mùa vàng” của muỗi vằn. Tôi sống trong khu dân cư khá đông, trẻ con nô đùa ngoài sân chung, chỉ cần vài vũng nước là muỗi đã bay vù vù.

Nghe tin trong phường có vài ca sốt xuất huyết, chị đồng nghiệp ở cơ quan cũng kể mẹ chồng mới nhập viện vì sốt xuất huyết, vốn là người có xu hướng cả nghĩ rối loạn âu lo, mấy ngày nay tôi sốt ruột kinh khủng.

Với các bạn nhỏ thì việc chui rúc vào bụi cây hay lăn lê khắp đường là chuyện khó tránh khỏi.

Con tôi mới hơn 2 tuổi, da lại trắng, mềm, cứ phải gọi là "thơm ngon" vô cùng với các loại côn trùng chứ chả riêng gì muỗi. Chỉ cần một vết cắn thôi là sưng đỏ cả mảng, gãi chảy máu nhìn thương vô cùng.

Mà nhiều con muỗi nó độc đến mức đốt 1 cái xong là nó rộp lên, thành vết mụn nước có khi cả tuần không khỏi.

Đặc biệt sau đợt mưa ngập này, muỗi nhiều đến đáng sợ, sểnh ra là con bị đốt đầy người.

Thế nên, ngoài dọn nước, mắc màn, tôi còn tìm đủ cách chống muỗi an toàn cho con. Nào là miếng dán chống muỗi, xịt chống muỗi, vòng tay chống muỗi... nói chung là tôi thử đủ cả rồi.

Nhưng miếng dán ổn nhất khi nó chưa biết nhiều, tầm dưới 6 tháng, lớn hơn tí là nó bóc ra bỏ vào mồm ngay! Xịt thì mấy lần nó ngoáy loạn xạ 1 hồi tôi suýt thì xịt vào mắt con nên sợ luôn. Vòng tay thì nói thật là tôi chưa tìm được sản phẩm nào có hiệu quả

Có nhiều con muỗi độc đến mức đốt cả tuần không khỏi

Tôi lướt Tiktok thấy 1 mẹ review khăn ướt xua đuổi muỗi Antimos của nhà Bobby, ban đầu chỉ định mua thử – ai ngờ lại thành món “must-have” trong túi mẹ bỉm suốt cả mùa mưa.

Khăn ướt nhưng không phải là khăn ướt

Đầu tiên phải nói là khăn ướt này không dùng để lau tay được đâu các mẹ nhé. Nó có nhiều dưỡng hay sao đó mà khá là nhờn nên các mẹ phải xác định khăn ướt này không giống khăn ướt kia. Mua về không phải để lau vệ sinh cho mấy đứa nhỏ đâu.

Khăn Antimos có mùi sả chanh tự nhiên rất dịu, khác hẳn với mùi cồn hay hóa chất của một số sản phẩm đuổi muỗi khác, đặc biệt không có cảm giác hăng xộc vào mũi mà hơi có cảm giác giống như lúc các mẹ đi spa ý, cái mùi nó dịu dịu kiểu đó. Khi lau lên da, thì nó khá nhờn nhưng đợi khô thì sẽ không còn cảm giác đấy nữa.

Khăn ướt này không dùng để vệ sinh mà dùng để xua đuổi muỗi nên đặc thù sẽ khác hoàn toàn với khăn ướt bình thường. Tôi thường lau tay, chân và cổ bé mỗi khi đi ra ngoài hoặc chơi ở sân. Có những hôm chiều mát, muỗi bay lượn rõ rệt mà bé không bị đốt vết nào hiệu quả rõ ràng luôn.

Riêng cái khoản xua đuổi muỗi thì xin xác nhận ra rất hiệu quả! Mẹ nào hay cho con chơi tối hoặc nhà không mắc màn thì nên sắm nhé.

Khăn dày vừa phải, mềm, dai – rút ra không bị rách hay dính nhau. Lau được mọi ngóc ngách trên người tụi nhỏ. Tôi còn dùng để lau đầu cổ gáy , tay chân bé mỗi khi ra ngoài, vừa sạch vừa tạo lớp hương nhẹ giúp xua muỗi hiệu quả.

Ngoài ra thì khá tiện nhé các mẹ! Tôi để 1 gói trong balo của thằng con, có hôm cả lớp đi chơi Trung Thu ở hội chợ, các cô còn nhắn tin xin 1 ít để lau cho các bé khác trong lớp cơ mà.

Về thành phần thì lành tính và là sản phẩm của thương hiệu quốc dân Bobby nên nói chung là yên tâm đi các mẹ.

Ưu Điểm :

Hiệu quả đuổi muỗi thực tế: tôi test trong môi trường có muỗi rõ ràng, và con không bị đốt trong vòng 2-3 tiếng sau khi lau.

Thành phần tự nhiên, không kích ứng: con da nhạy cảm vẫn dùng được.

Hương sả chanh dễ chịu: mẹ bầu, trẻ nhỏ đều không khó chịu.

Tiện lợi: nhỏ gọn, mang theo được khắp nơi, dùng xong da không nhờn rít.

Giá cả hợp lý: khoảng 30–35k/gói (tùy nơi bán) – khá ổn cho sản phẩm đa năng vừa làm sạch vừa chống muỗi.

Nhược điểm

Mùi hương bay khá nhanh (khoảng 1-2 tiếng là có cảm giác nhạt dần). Tuy nhiên hiệu quả đuổi muỗi vẫn ổn nha các mẹ. Nếu bé chơi ngoài trời lâu, mẹ nên lau lại sau một lúc.

Khá nhờn khi mới lau nên có thể sẽ khiến mẹ và bé không ưng lắm khi mới sử dụng, chưa quen sản phẩm. Sau khoảng 1 phút sẽ hết cảm giác này, có lẽ do khăn khá nhiều dưỡng vì tôi dùng thấy mềm tay hơn hẳn.

Khăn dễ khô nếu không đậy nắp kỹ.

Thang điểm đánh giá (theo trải nghiệm thực tế)

Tiêu chí Điểm (thang 10) Ghi chú Hiệu quả đuổi muỗi 8.5 Tốt trong môi trường sinh hoạt thường ngày Độ an toàn cho bé 9.5 Không cồn, không paraben, dùng được cho da nhạy cảm Mùi hương 8 Dịu nhẹ, dễ chịu, nhưng bay nhanh Sự tiện lợi 9 Nhỏ gọn, dễ mang theo, không bết rít Giá thành 9 Hợp lý so với chất lượng

Tổng điểm: 8.8/10 – Rất đáng để các mẹ thử nhất là trong đợt mưa gió nhiều này.