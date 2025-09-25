Chuyến xê dịch "đu trend" đồi hoa sim Suối Bon Vân Hồ ở Mộc Châu của phượt thủ măng non 2 tuổi

Phương Anh, một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu với cậu con trai 2 tuổi có cái tên ở nhà khá hài hước - Pub. Cậu bé đang trong độ tuổi tò mò và ham khám phá thế giới. Hiểu được rằng đây là độ tuổi mà con cần được trải nghiệm nhiều để phát triển tốt nhất, mẹ bỉm này luôn sẵn sàng chinh chiến cùng con trai ở bất kỳ địa danh nào của đất nước.

Tất nhiên, việc đưa 1 em bé đi du lịch không thể nào nhàn hạ cho được, từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ cho đến việc giữ an toàn đều từng khiến mẹ bỉm này đắn đo. Sau nhiều lần "xê dịch" với kinh nghiệm đầy mình, lần này, đu "trend" ngắm hoa sim tím đang làm mưa làm gió trên Tiktok, vợ chồng cô quyết định cùng gia đưa bé lên Mộc Châu, đúng mùa hoa sim tím nở rộ.

Kinh nghiệm đi núi ngắm hoa cho các mẹ bỉm

Với một em bé nhỏ, việc chuẩn bị càng phải chu đáo. Đã có nhiều kinh nghiệm đưa con đi du lịch nên 1 chuyến đi trong ngày không làm khó được mẹ bỉm 9x này. Cả nhà quyết định vi vu vào ngày chủ nhật nên chiều thứ 7, cô cẩn thận liệt kê từng món. Dưới đây là gợi ý danh sách những món đồ CẦN và ĐỦ để các mẹ có thể tham khảo.

1. Quần áo khoảng 5 bộ vì con sẽ rất nghịch và chắc chắn sẽ phải thay nhiều.

2. Sữa thì các mẹ cứ lấy theo cữ mà bé nhà mình vẫn dùng nhưng nên lấy dư thêm 1 cữ để phòng hờ.

3. Nên chuẩn bị 1 cữ cháo vì khi đến nơi sẽ khi đến Đồi sim Suối Bon ở xã Vân Hồ khả năng rất cao là bé không có đồ phù hợp để ăn. Các mẹ có thể để vào hộp giữ nhiệt, vợ chồng Phương Anh thì có sẵn "đồ nghề" gồm bếp ga du lịch và nồi nấu cháo tại chỗ cho bé.

Các mẹ hãy quyết định đi trong ngày hoặc cắm trại qua đêm để chuẩn bị đồ cho chuyến đi phù hợp hơn.

4. Bỉm, giấy ướt, giấy khô, đồ chơi... và nên mang theo nón mũ có vành vì thời tiết có thể sẽ nắng.

Ngoài ra thì mẹ cũng nên mang theo của mình để thay vì khi chạy theo phục vụ các bạn nhỏ này mẹ không ướt thì cũng có thể sẽ bị bẩn quần áo.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, hành trình dài trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu bé vừa chơi vừa say mê ngắm cảnh qua cửa kính.

Lịch trình hợp lý cho các mẹ

Đường đi khá khó khăn nên chắc là các mẹ sẽ phải "sắm" cho mình 1 anh chồng có tay lái thật cứng, nếu không thì chắc sẽ vừa đi chơi vừa run.

Không khí trong lành, mát dịu khiến tâm trạng ai nấy đều phấn chấn. Cậu bé ban đầu còn ngơ ngác, nhưng chỉ ít phút sau đã chạy loanh quanh, nếu các mẹ có em bé nhiều năng lượng như em bé Pub nhà mẹ bỉm này thì hãy chuẩn bị 1 tinh thần thép, 1 cặp mắt cú vọ và sức khỏe để tha hồ mà chạy theo con.

Đến đây, các mẹ sẽ chia lịch chính ra làm 2.

Đầu tiên sẽ cắm trại trên đỉnh đồi, nếu chỉ đi trong ngày thì các mẹ chỉ cần mang theo những đồ cơ bản để cắm trại như bạt trải ngồi, đồ ăn nhẹ, đồ ăn vặt, nước uống...

Khu vực đỉnh đồi rất rộng rãi nên các bé có thể chạy chơi thoải mái, miễn là lúc nào cũng trong tầm mắt của người lớn. Tại đây bố mẹ có thể check in sống ảo vì quang cảnh núi rừng mênh mông xanh mướt thật sự rất nịnh ảnh.

Tiếp theo, sau khi đã nghỉ ngơi tại khu vực cắm trại thì là lúc vào màn chính đó là sang đồi sim tím ở ngay bên cạnh.

Đồi sim Suối Bon, thuộc xã Vân Hồ, cách trung tâm Mộc Châu khoảng 25 km, đang bước vào thời khắc rực rỡ nhất khi hoa sim bung nở tím biếc, kèm theo những biển mây bồng bềnh mỗi sáng sớm.

Suối Bon là một bản nhỏ yên bình, chỉ cách quốc lộ 6 chừng 3 km. Đường vào khá thuận lợi, du khách chỉ cần theo chỉ dẫn trên Google Maps là có thể tới nơi. Quãng đường đá dài khoảng 200 – 300 m cần đi chậm để đảm bảo an toàn, nhưng không quá khó khăn.

Thời điểm lý tưởng để săn ảnh là từ 6h đến 8h30 sáng hoặc 15h30 đến 18h chiều. Lúc này ánh nắng dịu, không gắt, sắc vàng nhẹ phủ lên triền đồi, vừa tạo nên khung hình lãng mạn vừa giúp du khách thoải mái hơn khi trải nghiệm.

Hoa sim ở Suối Bon vốn là loại cây cảnh, cánh lớn, màu tím đậm, khác biệt so với sim dại thường thấy ở miền núi phía Bắc với cánh nhỏ và sắc tím nhạt. Mùa hoa bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài khoảng một tháng, đủ để du khách có dịp ngắm nhìn và ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp.

Mỗi điểm đến ở Mộc Châu đều mang nét đặc sắc riêng, nhưng Suối Bon lại chinh phục lòng người bởi sắc tím mộng mơ của hoa sim – một màu sắc khác biệt so với những mùa mận trắng hay cải vàng vốn quen thuộc. Đến đây vào dịp này, bạn còn có thể kết hợp tham quan thác nước, vườn hồng, đồi chè và những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín.

Điểm nhấn của hành trình là lúc cả gia đình đứng giữa rừng hoa sim tím. Màu tím trải dài trên triền đồi, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa bình yên. Điểm đặc biệt là các bé rất thích khu vực đồi hoa sim này. Ban đầu, mẹ bỉm này nghĩ rằng bé khá nhỏ nên chưa chắc đã hưởng ứng lắm nhưng cuối cùng thì bạn Pub còn mải chơi hơn cả mẹ!

Quán cafe độc - lạ giữa Mộc Châu

Sau khi cắm trại ngắm hoa xong thì gia đình Phương Anh di chuyển về thị trấn Mộc Châu, nếu các mẹ đi theo lịch trình gợi ý ở trên thì lúc này sẽ đúng vào bữa trưa. Các mẹ có thể ăn trưa tại thị trấn, tại đây có 1 số cái tên khá nổi tiếng như: Nhà hàng Hoa Mộc Châu; Nhà hàng Cá Hồi Vườn Đào; Nhà Hàng A Páo Mộc Châu...

Ngõ Suối Cafe Mộc Châu

Sau khi dùng bữa trưa, các mẹ có thể chọn ghé 1 quán cafe độc lạ và gần như chỉ có 1 ở Mộc Châu - đó là Ngõ Suối Cafe có địa chỉ là Ngõ 111 Trần Huy Liệu - Mộc Châu.

Đúng như cái tên, quán cafe này có dòng suối mát và trong veo chảy qua. Theo chia sẻ của chủ quán thì suối chảy qua đấy chính là nguồn nước mà người dân Mộc Châu dùng sinh hoạt hằng ngày. Sau khi cải thiện lại khu vực quán, chủ quán đã trải sỏi để mang lại trải nghiệm thú vị hơn cho khách.

Quán được trang trí khá đơn giản nhưng lại rất có gu, 1 vài bàn và ghế dù được đặt ở vị nước nông. Nhìn chung nước chảy qua khu vực quán không sâu, các mẹ có thể cho con chơi thoải mái nhưng chắc chắn là vẫn cần trông coi con thật sát sao.

Nước suối tự nhiên nên nước có nhiệt độ khá thấp, các mẹ cần lưu ý để cân đối sức khỏe của con mình. Ngoài ra thì đây cũng chính là lý do các mẹ cần mang theo quần áo cho mình nữa vì trong quá trình chơi với các bạn nhỏ, khả năng các mẹ ướt theo con là rất cao.

Xê dịch chính là "thời gian chất lượng" dành cho con

Dĩ nhiên, đi cùng trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lúc bé mệt, quấy khóc vì gắt ngủ nhưng vẫn mải chơi thậm chí không chịu ăn uống, hoặc ăn xong nghịch quá nên trớ hết sạch. Nhưng thay vì căng thẳng, Phương Anh chọn cách kiên nhẫn dỗ dành và vui vẻ chấp nhận, cho con nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục hành trình. Cô cũng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch: thay vì ghé nhiều điểm tham quan, cả nhà dành thời gian ngồi trên bãi cỏ để con tự do vui đùa hoặc lựa chọn quán cafe như đã review ở trên. Với mẹ bỉm này, điều quan trọng nhất không phải là đi được bao nhiêu nơi, mà là con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Pub là 1 cậu bé tràn đầy năng lượng nên chẳng khác nào "thả hổ về rừng", cậu bé hồn nhiên chạy nhảy trên khắp nơi, có khi lại ngồi bệt xuống đất, nhặt vài chiếc lá khô rồi quan sát chăm chú, thậm chí nhảy tùm xuống suối, vừa lạnh vừa ướt sũng nhưng vẫn cười rất sảng khoái. Trẻ con vốn dĩ coi mọi thứ xung quanh là mới lạ và chính sự tò mò ấy khiến mẹ bỉm 9x này mong muốn cho con đi nhiều nơi hơn để khám phá thế giới rộng lớn.

Trẻ con cần được trải nghiệm, chứ không chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Khi được tiếp xúc với thiên nhiên, các bé trở nên hoạt bát, dạn dĩ hơn, học cách quan sát và cảm nhận màu sắc, hương thơm, âm thanh của núi rừng. Và hơn hết, những khoảnh khắc ấy giúp tình cảm mẹ con trở nên gắn bó, sâu sắc hơn bất kỳ món đồ chơi hay chương trình giải trí nào. Đây cũng chính cơ hội để cácmẹ tạo ra nhiều "thời gian chất lượng" bên con 1 cách tự nhiên, thoải mái nhất.