Dự đoán tuần mới từ 13/10 đến 19/10 cho 12 cung hoàng đạo nhí



Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tuần này, bé Bạch Dương như chiếc pháo hoa nhỏ — sáng rực rỡ và khó mà… ngồi yên! Bé sẽ có rất nhiều ý tưởng, thích khám phá, hỏi han không ngừng. Tuy nhiên, bố mẹ nên để ý vì sự hăng hái của bé có thể biến thành “bốc đồng” bất cứ lúc nào. Hãy hướng năng lượng ấy vào trò chơi vận động hoặc hoạt động sáng tạo nhé, bé sẽ phát huy cực tốt!

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tuần này, bé Kim Ngưu thích ở nhà, ăn món ngon và làm việc quen thuộc hơn là khám phá điều mới. Bé sẽ kiên trì, tập trung và dễ hoàn thành việc bố mẹ giao nếu được khuyến khích nhẹ nhàng. Cuối tuần, hãy cho bé tham gia nấu ăn hoặc cùng trồng cây nhỏ, bé sẽ vui lắm đó!

Song Tử (21/5 – 20/6)

Tuần này bé Song Tử nói nhiều gấp đôi mọi khi! Bé tò mò, thích kể chuyện, và dễ dàng kết bạn mới. Tuy nhiên, vì quá hào hứng nên đôi khi bé sẽ… nói trước nghĩ sau. Bố mẹ nên dạy bé lắng nghe người khác nhiều hơn một chút để cân bằng nhé.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Bé Cự Giải tuần này có phần nhạy cảm hơn thường lệ. Có thể bé sẽ cần được ôm, được an ủi và nghe lời khen từ bố mẹ nhiều hơn. Nếu con tỏ ra hơi “mít ướt”, bố mẹ đừng mắng nhé – chỉ là bé đang cần cảm giác an toàn thôi. Một buổi tối đọc truyện cùng nhau sẽ giúp bé lấy lại niềm vui đấy.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tuần này, bé Sư Tử muốn được chú ý hơn bao giờ hết! Bé sẽ thích được khen, được dẫn đầu trò chơi hoặc biểu diễn trước cả nhà. Bố mẹ nên cổ vũ để bé tự tin, nhưng cũng nhắc con biết chia sẻ spotlight với bạn bè nữa nhé. Cuối tuần, một buổi chụp ảnh hoặc đóng vai diễn nhỏ sẽ khiến bé “rực rỡ” cả tuần!

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Bé Xử Nữ tuần này có vẻ tỉ mỉ và hơi “nghiêm túc” hơn bình thường. Bé sẽ thích sắp xếp đồ đạc, vẽ tranh gọn gàng, và không thích bị làm phiền khi đang tập trung. Bố mẹ nên khen bé vì sự chăm chỉ đó, nhưng cũng đừng quên giúp bé thư giãn – không phải cái gì cũng cần “hoàn hảo” đâu nhé, Xử Nữ ơi!

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tuần này là thời điểm tuyệt vời để bé Thiên Bình học cách chia sẻ và hợp tác. Bé thích chơi với bạn, biết quan tâm và dễ thương vô cùng. Tuy nhiên, bé có thể hơi do dự khi phải lựa chọn — “ăn bánh hay kẹo đây nhỉ?” Hãy để bé học cách tự quyết định, dù chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng là một bước trưởng thành đấy.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bé Bọ Cạp tuần này có vẻ trầm hơn, thích làm mọi việc theo ý mình. Bé rất thông minh và quan sát giỏi, chỉ là đôi khi không thích thể hiện ra. Nếu bé im lặng, đừng lo – con đang “ghi nhớ” mọi thứ đấy! Bố mẹ nên kiên nhẫn và lắng nghe, bé sẽ mở lòng khi cảm thấy được tin tưởng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tuần này, bé Nhân Mã tràn đầy năng lượng phiêu lưu! Bé sẽ thích ra ngoài, chơi vận động hoặc đi đâu đó mới lạ. Bố mẹ nên dành thời gian cho bé khám phá thiên nhiên, công viên hoặc thử một hoạt động mới như đạp xe, vẽ tường… Bé học nhanh và cực kỳ hứng thú khi được tự do!

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Bé Ma Kết tuần này có vẻ chững chạc hơn bạn cùng tuổi. Bé biết sắp xếp công việc, làm việc nghiêm túc và thích cảm giác được khen “con giỏi quá”. Tuy nhiên, đôi khi bé hơi cứng nhắc. Bố mẹ nên cho con xen kẽ thời gian chơi tự do để cân bằng giữa “học” và “vui”.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tuần này, bé Bảo Bình có những ý tưởng rất sáng tạo – thậm chí hơi “khác người” một chút! Bé thích tự làm theo cách riêng, từ việc mặc quần áo đến cách chơi đồ chơi. Bố mẹ đừng lo, đó là dấu hiệu của trí tưởng tượng phong phú. Hãy khuyến khích bé thử nghiệm, chỉ cần đảm bảo an toàn là được.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Bé Song Ngư tuần này sống thật cảm xúc, dễ thương và biết quan tâm người khác. Tuy nhiên, bé cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc xung quanh – thấy ai buồn là con buồn theo. Bố mẹ nên tạo cho bé môi trường nhẹ nhàng, vui vẻ, và khuyến khích bé vẽ, nghe nhạc hay kể chuyện để thả lỏng tâm hồn.

Lời nhắn cho các bố mẹ

Tuần này, 12 “bé hoàng đạo nhí” đều có điểm sáng riêng – có bé bùng nổ năng lượng, có bé lại trầm tĩnh hơn một chút. Dù con thuộc cung nào, điều con cần nhất vẫn là sự kiên nhẫn và đồng hành của bố mẹ. Mỗi đứa trẻ đều là một vũ trụ nhỏ – chỉ cần được yêu đúng cách, con sẽ luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm