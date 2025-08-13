Review xe đẩy gấp gọn nhà Tobé của mẹ bỉm có 2 bạn nhỏ sinh đôi: Tính ứng dụng cao, dùng được từ trong nhà ra đến ngoài đường

Hành trình đưa 2 ‘cục vàng’ ra phố

Nhà chị Vy (An Khánh - Hà Nội) có tận 2 bé sinh đôi 8 tháng độ tuổi bắt đầu biết ngồi vững, tay chân lúc nào cũng muốn khám phá thế giới. Hiện tại, Hà Nội tháng 8, trời vừa đủ mát để rủ các bé con ra ngoài hít thở.

Chuyện cho con ra ngoài chơi có nhiều lợi ích như thế nào với cả mẹ lẫn bé thì tất nhiên là ai cũng biết rồi, nhưng thật ra, chỉ nghĩ đến việc đưa 2 đứa đi chơi thôi là chị Vy đã… muốn bỏ cuộc.

Hai bạn nhỏ đều là bé trai đang độ tuổi bắt đầu ngồi vững, tầm nhìn thế giới xung quang trở nên rộng mở hơn, đi kèm với đó đương nhiên là chúng cũng hiếu động, mỗi đứa một kiểu ngọ nguậy.

Muốn cho con ra ngoài thì xác định là như chuyển nhà! Đồ đạc đi kèm phải gọi là tá lả đủ thứ từ bình sữa, tã, khăn, đồ chơi…

Cũng giống như nhiều mẹ bỉm sinh đôi khác, chị Vy cũng đã sắm 1 chiếc xe đẩy đôi vì nghĩ rằng chả lẽ lại mua 2 cái xe đẩy hay là mua 1 cái cho 2 đứa ngồi chung? Mua 2 cái xe thì cồng kềnh nhưng mẹ bỉm này không lường trước được rằng đẩy 1 xe đôi thì không những cồng kềnh mà còn nặng như tập tạ nữa.

Mấy lần thử xách nhau ra phố, chị Vy và ông xã đuối ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào thang máy.

Rồi một hôm, sang nhà hàng xóm chơi, chị Vy cho con ngồi ké xe đẩy gấp gọn nhà Tobé . Và bất ngờ là cả 2 bạn nhỏ đều có vẻ khoái chí.

Cảm nhận sau 1 tháng sử dụng

Xe gấp gọn chỉ bằng 1 tay, nhét vừa cốp xe máy lẫn ô tô.

Thiết kế ghế ngồi thoải mái, đai an toàn chắc chắn, bé ngồi lâu vẫn vui.

Bánh xe xoay 360°, đẩy nhẹ tênh nên thoải mái 1 người đẩy được cả 2 xe

Ngày đầu đưa hai bé ra phố bằng “chân ái” này, chị Vy cảm giác cuộc đời mẹ bỉm sang trang:

Không còn cảnh vừa đẩy xe vừa mồ hôi như tắm. Hai bé ngồi ngoan, vừa hóng gió vừa cười khanh khách. Tha hồ rảnh tay… selfie sống ảo.

Đai an toàn và bánh xe 360°

Review dành cho các mẹ

Tobé Olwen Plus là mẫu xe đẩy gấp gọn thuộc phân khúc tầm trung của thương hiệu Tobé, hướng tới các gia đình cần một chiếc xe vừa tiện dụng khi di chuyển, vừa thoải mái và an toàn cho bé. Sản phẩm nổi bật ở khả năng gập nhanh bằng một tay, đảo chiều đẩy linh hoạt, cùng thiết kế chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo gọn nhẹ.

Ưu điểm

Gấp gọn một tay: Thao tác nhanh, tiện khi đi taxi, gửi xe, hoặc mang lên chung cư.

Khung xe chắc chắn, vừa nhẹ vừa bền, chịu tải tốt.

1 người lớn vẫn có thể đẩy được 2 xe 1 lúc.

Là chiếc xe đẩy nhỏ gọn nhất thị trường hiện nay, xe đẩy gấp gọn Olwen vô cùng hữu ích trong các chuyến du lịch, dã ngoại, về quê… của cả gia đình.

Khả năng tháo, lắp chỉ trong 15 giây, ba mẹ tiết kiệm thời gian, sức lực.

Ghế ngồi xoay đảo chiều và hệ thống bánh xe trước quay 360 độ, bánh sau có khóa an toàn giúp di chuyển linh hoạt trên mọi bề mặt.

Hệ thống phanh kép trong 1 giây khá an toàn.

Trọng lượng xe rất nhẹ chỉ 3.8kg.

Nhiều màu sắc cho các mẹ lựa chọn: Hồng, Be, Xanh Navy, Xám Ghi.

Nhược điểm

Gập gọn xong vẫn chiếm kha khá diện tích.

Đệm ghế không quá dày: Nếu bé dùng lâu, mẹ nên lót thêm để êm hơn.

Không phù hợp địa hình quá xấu, không có giảm xóc dễ gây khó chịu cho bé.

Đánh giá tổng quan

Nếu gia đình bạn hay đưa bé ra ngoài chơi, đi siêu thị, dạo phố và muốn một chiếc xe đa năng gấp gọn nhanh đảo chiều linh hoạt, thì Tobé Olwen Plus là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá.

Điểm mạnh: tính tiện dụng, nhẹ và dễ dàng gấp gọn.

Điểm cần lưu ý: Kích thước sau gập.

Giá của sản phẩm dao động từ 700.000 đến 900.000 VNĐ.

Điểm đề xuất: 8,5/10 – Phù hợp cho bé từ sơ sinh tới 3 tuổi, đặc biệt lý tưởng cho gia đình sống ở thành phố hoặc hay di chuyển bằng ô tô.