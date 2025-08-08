Mẹ bỉm review phòng sau sinh mới nhất của bệnh viện PSHN: Giá chỉ 3,5 triệu/ngày nhưng "xịn xò" đến bất ngờ

Khi lựa chọn bệnh viện để sinh con, tâm lý của phụ nữ thường rất nhạy cảm, kỹ lưỡng và thiên về cảm giác an toàn yên tâm tuyệt đối, vì đây là cột mốc quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời họ.

1. Sự an toàn và chất lượng y tế là ưu tiên hàng đầu

Phụ nữ luôn muốn bác sĩ có chuyên môn giỏi, xử lý tốt các tình huống rủi ro, có đội ngũ cấp cứu sơ sinh – sản khoa 24/7.

Muốn bệnh viện có khoa hồi sức sơ sinh (NICU) nếu sinh non hoặc bé có vấn đề sức khỏe.

Ưu tiên nơi có tiếng tăm, uy tín hoặc được giới thiệu từ các bà mẹ đã từng sinh.

2. Cơ sở vật chất hiện đại, phòng sinh sạch sẽ – riêng tư

Mẹ bầu rất quan tâm đến phòng sinh – phòng nghỉ sau sinh có đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, riêng tư, có toilet riêng, máy lạnh, wifi…

Nhiều người chọn bệnh viện vì có dịch vụ sinh gia đình, người thân được ở cạnh trong lúc sinh.

Nếu sinh mổ, họ muốn phòng mổ hiện đại, vết mổ đẹp, ít đau và hồi phục nhanh.

3. Dịch vụ chăm sóc nhẹ nhàng, tận tình

Sự tử tế của điều dưỡng – hộ sinh là yếu tố cảm xúc cực kỳ quan trọng. Mẹ bầu cần cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn kỹ lưỡng trong từng bước sinh nở, cho con bú, thay bỉm, vệ sinh cá nhân…

Mẹ muốn được giải thích rõ ràng mọi quyết định y tế với mình và con.

4. Chi phí minh bạch và phù hợp khả năng tài chính

Phụ nữ thường mong muốn biết rõ mức chi phí trọn gói, có bảng giá rõ ràng, tránh phát sinh quá nhiều sau sinh.

Họ sẽ cân nhắc giữa bệnh viện công – tư tùy vào mức độ tiết kiệm hoặc trải nghiệm.

5. Trải nghiệm sinh nở êm ái – giảm đau tốt

Rất nhiều mẹ bầu quan tâm đến việc có thể sinh thường không đau bằng gây tê ngoài màng cứng, hay dịch vụ đỡ đẻ nhẹ nhàng.

Họ muốn được chăm sóc tinh thần, không bị quát mắng, ép đẻ, bị chê trách khi đau hay yếu.

6. Chính sách nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sau sinh

Mong muốn được da kề da với con ngay sau sinh.

Hướng dẫn cách cho bé bú đúng cách, xử lý tắc tia sữa, chăm sóc bé sơ sinh.

Có người giúp hỗ trợ tắm bé, thay bỉm, vệ sinh cho mẹ.

7. Tâm lý: Yên tâm – ít rủi ro – có người thân bên cạnh

Đặc biệt những mẹ sinh con đầu lòng, thường rất sợ đau, lo lắng tai biến, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên luôn tìm bệnh viện mang lại cảm giác "bình an nhất".

Muốn người thân (chồng, mẹ, chị gái) được vào chăm sóc, đồng hành cùng mình trong lúc sinh và hậu sản.

Mới đây, trên kênh Tiktok có tên Cô Kim Review đã tận tình chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân mình khi lựa chọn sinh con ở khu mới nhất của bệnh viện PSHN - khu B3. Liệu rằng khu B3 này có thể đáp ứng được những mong muốn của các mẹ khi lựa chọn cơ sở y tế để sinh con hay không?

Theo sản phụ này chia sẻ thì khu B3 mới này sẽ có 3 hạng phòng bao gồm phòng 1 giường, phòng 2 giường và phòng 3 giường. Cô đã lựa chọn phòng 2 giường và chi phí là 3,5 triệu/giường/ngày.

Phòng 2 giường được thiết kế với tone màu nâu gỗ nên mang lại cảm giác ấm cúng và sạch sẽ thoải mái như ở nhà. Vì là khu mới nên nội thất cũng rất mới, sạch sẽ và gọn gàng.

Phòng sẽ có giường bệnh nhân cho mẹ, nôi cho em bé ghế sofa da có thể kéo ra thành giường ngủ cho người nhà. Ban ngày có thể kéo ghế gọn lại để tiện tiếp khách.

Ngày vệ sinh riêng trong phòng rất sạch sẽ. Các mẹ đi sinh chắc là lo ngại nhất cái khoản nhà vệ sinh này thì có thể hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn khu B3 mới của bệnh viện PSHN.

Ngoài ra thì khu vực rửa tay cũng được tách riêng và có cửa kính thông thoáng nhìn ra bên ngoài, ban ngày ánh nắng tràn ngập các mẹ vừa tiện cho con tắm nắng và cũng sẽ mang đến cảm giác thoải mái hơn cho mẹ vừa trải qua cuộc sinh đẻ vất vả.

Ngoài ra khòng còn có cả TV, tủ lạnh, lò vi sóng, máy tiệt trùng tích hợp đun nước... Nói chung những thiết bị cơ bản cần có đã đầy đủ, người nhà cũng bớt vất vả trong việc chăm sóc bà đẻ hơn.

Mỗi giường sẽ có 1 chiếc tủ riêng đựng đồ, tủ đẹp, to rộng và thiết kế khá thông minh, phù hợp với với các sản phụ trong những ngày đầu còn yếu sức. Ở tủ còn có bình nước và cốc nước uống đầy đủ cho các sản phụ.

Giường bệnh khá hiện đại vì sản phụ có thể tự điều chỉnh các tư thế cho đỡ đau, đây là điều mà các mẹ sinh mổ có thể sẽ rất cần đến.

Phòng sẽ được dọn dẹp mỗi ngày 2 lần, các y bác sĩ cũng sẽ ghé thăm khám sản phụ và em bé thường xuyên.

Cũng theo chia sẻ của mẹ bỉm này thì ngoài việc sạch sẽ rộng rãi, các bác sĩ y tá cũng rất nhẹ nhàng.

Điểm trừ duy nhất mà sản phụ này đề cập đến khi đi sinh ở khu B3 của bệnh viện PSHN đó là bộ đồ của sản phụ tuy là có đẹp mắt nhưng chất vải khá nóng và bí. Các bé sau sinh cơ thể nhạy cảm hơn nên đây có lẽ sẽ là điều khiến các mẹ không thoải mái.

Cuối cùng, sau khi xuất viện thì còn có quà tặng kèm.

Về các chuyên môn và cơ sở hạ tầng của bệnh viện PSHN thì không cần phải lo lắng. Và với mức giá 3,5 triệu/giường/ngày nhưng lại "xịn xò" cỡ này thì quả thật đây là 1 sự lựa chọn đáng để cân nhắc với nhiều thai phụ đang tìm hiểu về cơ sở y tế để sinh con.