Bí quyết mẹ bỉm "lười" mà khéo chăm con: Cách chọn đồ chơi theo từng giai đoạn giúp bé phát triển, còn mẹ vẫn "nhàn tênh"

Nuôi con nhỏ, ai cũng mong con ngoan, biết chơi độc lập để mẹ có thời gian làm việc khác. Nhưng làm thế nào để con có thể tự chơi mà vẫn học hỏi, phát triển toàn diện? Câu trả lời được nhiều mẹ bỉm tìm thấy qua những chia sẻ chân thực và hài hước của mẹ Thơ Lý (hay còn gọi là mẹ Đậu), người tự nhận mình là "mẹ hơi lười nhưng vẫn chịu khó chọn đồ chơi phù hợp cho con".

"Lúc nhỏ có một mẹ một con nên mình hay để một đống đồ chơi cho Đậu chơi, rồi đi làm việc nhà. Lâu lâu thì cười nói vài câu với con, chủ yếu là kiểm tra xem bé có đi vệ sinh không để thay tã thôi" - mẹ Đậu kể lại

Ấy vậy mà bé Đậu vẫn có thể tự chơi 30-45 phút, không chán, không mè nheo. Bí quyết của mẹ là chọn đúng đồ chơi theo từng giai đoạn phát triển của con, vừa giúp con phát triển giác quan, vừa rèn kỹ năng vận động, tư duy.

Chọn đồ chơi cho bé theo từng tháng tuổi

Giai đoạn từ 0 - 1 tháng tuổi:

- Sách, thẻ đen trắng: Trong 4 tuần đầu tiên, con chỉ có thể nhìn thấy vật ở khoảng cách 20-30cm. Nên các mẹ nhớ để sách/thẻ phù hợp với khoảng cách đó. Mình mua cả sách, thẻ có thể đứng được, hoặc dán vào tường để khi con nằm sấp sẽ tập ngóc đầu lên nhìn. Vừa giúp con cứng cáp hơn lại vừa kích thích thị giác cho con.

- Sách Ehon nữa chớ: đọc mấy bài Moi, mà con nó tập trung lắm.

- Con quay: dán tường, dán lên trán, dán xe ô tô.

Giai đoạn 2-3 tháng tuổi:

- Đồ treo có phát ra âm thanh, treo nôi phát nhạc

- Thảm nhạc: cho con nằm chơi đạp đượ gì thì đạp kkk, có âm thanh là con thích

- Kệ chữ A: treo bóng múi, treo khăn, treo đồ chơi nhiều màu cho con nhìn, để con bắt đầu tập khả năng chơi tự lập.

- Xúc xắc: Các mẹ nên lựa chọn loại nào có chất liệu an toàn với con nha. Tầm này con đang tập cầm nắm và đưa vào miệng khám phá nên các mẹ lưu ý. Xúc xắc giúp con vươn tay chạm vào, rèn luyện tay và mắt.

- Đồ chơi vải: Sách vải, bóng vải…những chất liệu mềm, an toàn khi con chạm, cầm nắm giúp con phát triển xúc giác và thị giác.

- Thẻ Flashcard: Thẻ này ngày mình sẽ cho con coi 2-3 hình để cho con cầm, xem, nhìn những hình ảnh trên đó, đặc biệt là những con vật, con rất thích.

Giai đoạn 4-6 tháng tuổi:

- Gặm nướu: Tầm này con bắt đầu ngứa lợi, cái gì cũng cho vào miệng. Nên mình mua gặm nướu về cho con, vừa giảm ngứa nướu lại vừa kích thích xúc giác miệng. Nên chọn loại có chất liệu an toàn và vệ sinh thường xuyên nha. Nhà mình cứ xịt khử khuẩn liên tục ấy.

- Sách vải nhiều màu: Con bắt đầu thích khám phá bằng đôi tay nên mình mua cho con sách vải nhỏ xinh để cầm nắm, sờ vào có tiếng sột soạt con rất thích.

-Bóng mềm có gai lồi: Con dễ cầm nắm, tăng phản xạ cho con, giúp phát triển xúc giác.

Giai đoạn 7-12 tháng tuổi:

- Giáo cụ: xếp hình, thả hình khối

- Bảng bận rộn: Có rất nhiều chi tiết cho con khám phá giúp tăng khả năng vận động tinh.

- Các hộp hình khối : để con tập phân biệt hình dạng và màu sắc giúp con tăng khả năng logic.

- Sách nhạc: Quyển này giúp con quen với các âm thanh trong cuộc sống, con vật,... Món này có thể cho con chơi tự lập cung được

- Chơi hạt Boom Boom: món này phải chơi cùng Ba Mẹ nhe mấy bà (có thể dùng hạt đậu to to á cho con bốc chơi), chơi môn này thì các Bé ăn BLW cũng rèn được kỹ năng về cơ tay á

- Hộp đập gỗ: Có cái búa để đập mấy trái bóng rớt xuống dưới hộp, tập kỹ năng tay hay lắm. Ngoài ra còn có ô để thả khối gỗ.

- Hộp bận rộn: Hộp này có nhiều chức năng, nhiều kiểu chơi con mê không chán, có cục khối lắc kêu tiếng ráp thành con sâu cũng thú vị lắm.

- Chơi các trò chơi cùng con: Xé Giấy, Ném đồ vật, soi gương...

- Đồ chơi: ngựa bập bênh, xe đẩy.

- Dụng cụ hỗ trợ cho con môi trường chơi tự lập và tập đứng tập đi trong giai đoạn tầm 6 tháng. Quây cũi/ giường và thảm: để tạo không gian riêng cho con chơi thoải mái, dễ vệ sinh.

Nhà mẹ Đậu không dùng xe tập đi, mà lúc 8 tháng mua xe đẩy gà cho con đẩy luôn, nếu mua xe tập đi thì mẹ Đậu cũng khuyên các mẹ không nên mua loại tròn.

Giai đoạn sau 1 tuổi:

- Đi công viên chơi: Vừa tiết kiệm cho ba mẹ, con thì được thoải mái chạy nhảy thoải mái

- Xếp hình / ráp hình hay trò xâu hạt: Món này rèn sự tập trung cao cho các bé.

- Thỉnh thoảng đưa con đi bơi, đi du lịch...

Một mẹ bỉm "lười" nhưng vẫn khéo chăm con

Theo mẹ Đậu chia sẻ, "mẹ lười" không có nghĩa là bỏ bê con, mà là biết chọn cách thông minh để con chơi và học một cách tự nhiên nhất. "Mặc dù người ta hay nói: trẻ em hay mau chán đồ chơi lắm, mà tui thì vẫn tham khảo ABC các kiểu rồi mua về cho con chơi, chủ yếu lúc nhỏ mua các món đồ chơi kích thích giác quan của con thôi, để con phát triển được trí tuệ và vận động tinh cho con. Nên mỗi một giai đoạn của con mình vẫn nghiên cứu và mua những món đồ chơi phù hợp".

Chia sẻ của mẹ Đậu có lẽ cũng giống trường hợp của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa ngày nay: vừa bận rộn, vừa muốn dành điều tốt nhất cho con.

Hóa ra, làm mẹ "lười" một chút cũng không sao, miễn là biết cách để con vừa chơi, vừa học, vừa khám phá thế giới quanh mình. Bởi đôi khi, nuôi con không cần quá cầu kỳ, chỉ cần mẹ hiểu con và chọn đúng cách đồng hành, cả hai đều sẽ thấy hành trình khôn lớn ấy nhẹ nhàng và đầy niềm vui.

