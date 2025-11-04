Thứ trắng xinh nhỏ nhắn của bé yêu mà bố mẹ cần bảo vệ ngay từ khi mới nhú lên

Nhiều bố mẹ thường nghĩ răng sữa rồi cũng sẽ thay, nên chưa quá chú trọng việc chăm sóc răng miệng cho con. Nhưng thực tế, răng sữa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ chỗ cho răng vĩnh viễn, giúp con nhai tốt, phát âm chuẩn và phát triển gương mặt hài hòa. Một khi răng sữa bị sâu, viêm hoặc rụng sớm, hậu quả có thể kéo dài đến tận khi con trưởng thành.

Từ khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện, bố mẹ đã cần bắt đầu bảo vệ răng miệng cho con. Dưới đây là những nguyên tắc và cách chăm sóc cụ thể mà bố mẹ nên thực hiện mỗi ngày:

1. Vệ sinh miệng từ sớm

Với trẻ dưới 1 tuổi, sau mỗi lần bú hoặc ăn dặm, bố mẹ nên dùng gạc mềm thấm nước ấm để lau nướu và lưỡi.

Khi răng đã mọc, hãy dùng bàn chải lông mềm, đầu nhỏ để chải nhẹ nhàng mặt răng và nướu.

2. Dạy con chải răng đúng cách

- Cho trẻ đánh răng 2 lần mỗi ngày (sáng và tối).

- Dùng kem đánh răng có chứa fluor theo độ tuổi:

Dưới 3 tuổi: lượng kem bằng hạt gạo.

Từ 3–6 tuổi: lượng kem bằng hạt đậu.

- Dạy con chải răng theo vòng tròn nhỏ, làm sạch cả mặt trong, ngoài và mặt nhai.

- Nhắc con không nuốt kem và súc miệng sạch sau khi đánh răng.

3. Hạn chế thực phẩm gây sâu răng

- Giảm đồ ngọt, bánh kẹo, nước ngọt có gas.

- Tránh cho con bú bình khi đã ngủ, vì sữa đọng lại trong miệng rất dễ gây sâu răng sữa.

- Tập cho trẻ uống nước lọc sau khi ăn, giúp làm sạch khoang miệng tự nhiên.

4. Bổ sung dinh dưỡng tốt cho răng

- Cho con ăn nhiều thực phẩm giàu canxi, vitamin D, photpho như sữa, phô mai, trứng, cá nhỏ, rau xanh.

- Khuyến khích con ăn trái cây giòn như táo, cà rốt để làm sạch mảng bám tự nhiên.

5. Khám răng định kỳ và trám phòng ngừa

- Cho con đi nha sĩ ít nhất 6 tháng/lần để kiểm tra tình trạng răng miệng.

- Nha sĩ có thể thực hiện trám bít hố rãnh ở răng hàm, cách này giúp phòng sâu răng hiệu quả cho trẻ nhỏ.

- Nếu thấy con hôi miệng, đau khi nhai hoặc răng đổi màu, cần đưa đi khám sớm để xử lý kịp thời.

6. Tạo thói quen vui vẻ khi chăm răng

Bố mẹ nên đánh răng cùng con, mở nhạc vui, kể chuyện về “siêu anh hùng bảo vệ răng” để con hứng thú hơn.

Khen ngợi, dán sticker thưởng khi con tự giác chăm sóc răng mỗi ngày.

Một hàm răng khỏe mạnh không chỉ giúp con ăn ngon, nói rõ, mà còn giúp con tự tin trong giao tiếp và học tập. Chăm sóc răng miệng là hành trình dài, nhưng chỉ cần bố mẹ kiên trì từ sớm, con sẽ có được nụ cười rạng rỡ và sức khỏe tốt suốt đời.