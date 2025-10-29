Cúm vào mùa cao điểm, bác sĩ nhi khoa cảnh báo: Trẻ sốt kèm những triệu chứng này cần được đưa đi viện ngay

Gần đây, dịch cúm đã bước vào giai đoạn bùng phát mạnh, số lượng bệnh nhi đến khám tại khoa nhi tăng rõ rệt.

Trước lo lắng của nhiều phụ huynh về việc trẻ bị sốt, bác sĩ Mã Lan Hồng, Trưởng khoa Hô hấp của bệnh viện, khuyên cha mẹ nên xử lý khoa học dựa trên biểu hiện bệnh của trẻ, tránh hoảng loạn hoặc lạm dụng việc đi viện.

Đặc điểm của sốt do cúm

Theo bác sĩ Mã Lan Hồng, nhiều phụ huynh hễ thấy con bị cảm và sốt liền sốt ruột muốn đưa ngay đến viện. Tuy nhiên, sốt do cúm khác với sốt do cảm thông thường, cha mẹ nên quan sát kỹ các đặc điểm sau:

Ở trẻ em, nhiệt độ cơ thể trên 37,3°C đã được coi là sốt.

Phân loại mức độ sốt ở trẻ:

Sốt nhẹ: 37,4 – 38,0°C

Sốt vừa: 38,1 – 39,0°C

Sốt cao: 39,1 – 41,0°C

Sốt rất cao: > 41,0°C

Trẻ bị cúm thường khởi phát sốt rất nhanh, nhiệt độ tăng vọt lên trên 38°C chỉ trong vài giờ, thậm chí đạt 39–40°C, kèm theo ớn lạnh hoặc run rẩy. Ngoài ra, còn có các triệu chứng: đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, ho khan hoặc ho có đờm, đau đầu, đau nhức toàn thân, mệt mỏi.

Một số trẻ có thể nôn ói hoặc tiêu chảy.

Đa số trường hợp có thể theo dõi tại nhà

Không phải cứ thấy con sốt là phải đưa đi viện ngay — điều này có thể khiến trẻ dễ nhiễm chéo trong bệnh viện.

Cha mẹ nên quan sát và xử lý tại nhà trước:

1. Theo dõi thân nhiệt và dùng thuốc đúng cách:

Đo thân nhiệt định kỳ.

Nếu sau biện pháp hạ sốt vật lý (lau người bằng nước ấm ở trán, nách, bẹn...) mà thân nhiệt vẫn trên 38,5°C hoặc trẻ mệt mỏi, quấy khóc, lừ đừ, có thể dùng thuốc hạ sốt:

Trẻ trên 2 tháng tuổi: dùng paracetamol (acetaminophen).

Trẻ trên 6 tháng tuổi: có thể dùng ibuprofen.

Sau khi dùng thuốc, tiếp tục theo dõi tinh thần và triệu chứng của trẻ.

Nếu sau 24 giờ mà không cải thiện, nên đưa trẻ đến viện để khám, làm xét nghiệm máu và kiểm tra nguyên nhân sốt.

2. Theo dõi tiến triển của sốt và các triệu chứng kèm theo:

Với trẻ khỏe mạnh bình thường, cơn sốt thường kéo dài 2–3 ngày, sau đó giảm dần (nhiệt độ thấp hơn, khoảng cách giữa các cơn sốt dài hơn).

Nếu sau 72 giờ điều trị mà trẻ vẫn sốt cao không dứt, hoặc các triệu chứng nặng hơn (ho dữ dội, thở khò khè, tiêu chảy nặng, nôn mửa, nổi ban...), cha mẹ cần đưa trẻ tái khám ngay.

Những trường hợp phải đưa trẻ đi viện ngay lập tức

Phụ huynh cần hết sức cảnh giác, nếu trẻ sốt kèm một trong các dấu hiệu sau, phải đến bệnh viện ngay, không được chần chừ:

Dấu hiệu thần kinh hoặc rối loạn ý thức: Dù đã hạ sốt nhưng trẻ vẫn lừ đừ, ngủ li bì, mê sảng, nói nhảm, nuốt khó, yếu tay chân, hoặc co giật liên tục.

Suy giảm miễn dịch: Trẻ có tiền sử bệnh lý miễn dịch bẩm sinh, từng nhiễm trùng nặng phải nhập viện nhiều lần, đang hóa trị, suy tủy xương, hoặc mắc hội chứng thận hư có biến chứng nhiễm trùng.

Sốt cao kéo dài: Dù đã dùng thuốc và hạ sốt vật lý, nhiệt độ vẫn không giảm.

Khó thở: Trẻ thở nhanh, thở rít, thở khò khè hoặc tím tái.

Trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi: Bất cứ khi nào sốt, đều phải đưa đi viện ngay.

