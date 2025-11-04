Mẹ Hưng Yên 6h30 sáng dậy làm cơm hộp cho con mang tới trường: Nhìn thôi đã thấy đúng chuẩn "cơm nhà mẹ nấu"

Giữa nhịp sống bận rộn ngày nay, khi nhiều gia đình chọn cho con ăn bán trú tại trường hoặc đặt cơm sẵn cho tiện, vẫn còn đâu đó những người mẹ kiên trì tự tay nấu từng bữa ăn cho con, dù sáng nào cũng xoay như chong chóng để kịp giờ làm, giờ học.

Chị Hoà Trần (sống tại Hưng Yên) là một trong những bà mẹ như thế. Mỗi sáng, đúng 6h30 , chị thức dậy, chuẩn bị nguyên liệu, vừa nấu vừa sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Chỉ trong 30 phút , hộp cơm cho con lớp 4 đã hoàn thành đủ cơm, canh và món mặn , nhìn vừa đẹp mắt, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho một ngày dài ở trường.

Chị Hoà và con trai

"Hộp cơm nhà em đơn giản lắm, có trứng, có thịt, có cá thôi, nhưng em biết rõ con thích gì và con ăn gì mỗi ngày!", chị Hoà chia sẻ.

Mỗi hộp cơm là sự yêu thương, kiên nhẫn, và cả niềm vui giản dị khi nhìn con ăn ngon. Hộp cơm được giữ nhiệt tốt , nên dù mang đi từ sáng, đến trưa cơm và thức ăn vẫn ấm nóng vừa ăn , thơm mùi "cơm nhà" quen thuộc.

Những hộp cơm ngon mắt

Cơm canh chuẩn vị nhà

Thực đơn của chị không cầu kỳ, nhưng đầy đủ và tinh tế. Có hôm là thịt rim trứng cút , có hôm cá chiên giòn ăn cùng canh rau ngót hay bí đỏ nấu tôm, thêm chút cơm trắng dẻo thơm. Mỗi bữa đều có màu sắc hài hòa: xanh của rau, vàng của trứng, đỏ hồng của tôm thịt. Nhìn là thấy muốn ăn ngay!

Các mẹ trong nhóm ai cũng xuýt xoa khi thấy hộp cơm của chị:

"Đơn giản mà ấm lòng ghê".

"Đúng kiểu cơm mẹ nấu, không cầu kỳ nhất nhưng đầy đủ dinh dưỡng".

"Nhìn là biết con sẽ thích lắm, vừa ngon vừa sạch, lại hợp khẩu vị".

Chắc chắn ngày nào em bé cũng háo hức hôm nay được ăn món gì

Hội chị em nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi lại menu để áp dụng thôi

Trong thời đại nhiều phụ huynh bận rộn, việc duy trì thói quen nấu cơm sáng cho con thật sự là một nỗ lực đáng trân trọng. Bởi mỗi hộp cơm mẹ nấu không chỉ là bữa ăn , mà còn là lời nhắn nhủ yêu thương : "Mẹ luôn ở đây, đồng hành cùng con mỗi ngày".

Một hộp cơm nhỏ xinh nhưng đủ đầy dưỡng chất giúp con có năng lượng học tập suốt cả ngày, tập trung tốt hơn, vui vẻ hơn, và hơn hết là cảm nhận được tình yêu của mẹ.

"Không phải hộp cơm hoàn hảo, nhưng là hộp cơm an tâm nhất, các mom nhỉ!", chị Hoà nói.

Cơm mẹ là nhất

Có lẽ, niềm vui của người mẹ không gì lớn lao hơn việc thấy con ăn sạch hộp cơm mình làm . Chỉ cần vậy thôi, mọi vất vả buổi sáng sớm dậy nấu nướng cũng tan biến.

"Lần đầu đăng bài còn lỗi lên lỗi xuống! Mong các mom chỉ giáo em thêm ạ", chị Hoà khiêm tốn chia sẻ. Nhưng với sự chân thành và tình yêu thương trong từng hộp cơm ấy, chắc chắn chị đã khiến không ít bà mẹ khác phải mỉm cười và thầm nghĩ: "Ngày mai, mình cũng sẽ thử dậy sớm 30 phút, nấu cho con một hộp cơm yêu thương như thế".