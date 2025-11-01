"Biếng ăn sinh lý" là gì mà khiến hội các mẹ sợ hãi đến thế?

Nếu một ngày, bé cưng bỗng dưng từ chối món cháo yêu thích, ngậm mãi không nuốt hoặc ăn chỉ được vài muỗng rồi quay đi, mẹ đừng vội hoảng hốt. Rất có thể, con không “ốm bệnh” mà chỉ đang trải qua giai đoạn biếng ăn sinh lý – một hiện tượng phát triển hoàn toàn tự nhiên ở trẻ nhỏ.

Biếng ăn sinh lý là gì?

Biếng ăn sinh lý thường xảy ra ở các cột mốc phát triển như 6 tháng, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi – khi cơ thể, răng, hệ tiêu hóa hoặc thần kinh của bé đang thay đổi mạnh mẽ. Lúc này, não bộ ưu tiên cho việc học kỹ năng mới như lật, bò, đi, nói…, nên bé tạm thời giảm hứng thú với việc ăn uống. Ngoài ra, nội tiết tố tăng trưởng dao động khiến cảm giác đói cũng giảm đi đôi chút.

Dấu hiệu giúp mẹ phân biệt biếng ăn sinh lý và biếng ăn bệnh lý

Để mẹ yên tâm hơn, dưới đây là một vài điểm nhận biết giúp mẹ “đọc vị” con dễ dàng hơn:

1. Biếng ăn sinh lý

Bé vẫn vui vẻ, linh hoạt, chơi đùa bình thường dù ăn ít.

Bé vẫn bú, vẫn uống nước hoặc chấp nhận một vài món mình thích.

Tình trạng biếng ăn chỉ kéo dài 1–2 tuần, sau đó tự cải thiện.

Bé không sụt cân đột ngột, vẫn tăng trưởng trong giới hạn cho phép.

2. Biếng ăn bệnh lý

Bé mệt mỏi, lừ đừ, quấy khóc, có thể kèm sốt, tiêu chảy, ho, sổ mũi.

Bé từ chối mọi loại thức ăn, kể cả món ưa thích.

Biếng ăn kéo dài trên 2 tuần và sụt cân rõ rệt.

Có thể xuất hiện các dấu hiệu thiếu vi chất như da xanh, tóc thưa, móng giòn…

Nếu bé có các biểu hiện bệnh lý, mẹ nên cho con đi khám dinh dưỡng hoặc nhi khoa để được tư vấn chính xác.

Làm gì khi con biếng ăn sinh lý?

Tôn trọng cảm xúc của bé, đừng ép ăn hay dọa nạt.

Tạo không khí vui vẻ khi ăn, để con thấy bữa ăn là niềm vui chứ không phải cuộc chiến.

Chia nhỏ bữa ăn, xen kẽ bữa phụ nhẹ.

Cho con vận động nhẹ trước khi ăn để kích thích tiêu hóa.

Trang trí món ăn bắt mắt, cho con được tự chọn món hoặc tự xúc theo khả năng.

Đừng quên bổ sung vi chất cần thiết

Khi bé có dấu hiệu biếng ăn, dù là sinh lý hay bệnh lý, mẹ vẫn nên chú ý bổ sung vi chất dinh dưỡng như kẽm, selen, lysine, vitamin nhóm B, vitamin D và canxi. Những vi chất này giúp:

Tăng cường vị giác, giúp bé cảm thấy ngon miệng hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa, tăng hấp thu dưỡng chất.

Tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ ốm vặt gây biếng ăn kéo dài.

Mẹ có thể bổ sung qua thực phẩm tự nhiên như thịt bò, trứng, cá hồi, rau xanh đậm, sữa chua hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ nhi/dinh dưỡng nếu cần thêm chế phẩm hỗ trợ.

Kết

Biếng ăn sinh lý chỉ là một “đoạn nghỉ” trong hành trình lớn khôn của trẻ. Khi qua giai đoạn này, bé sẽ ăn uống ngon miệng trở lại và thậm chí còn “bứt phá” hơn trước.

Vì thế, mẹ hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng và tin tưởng rằng:

Con không ăn hôm nay, không sao cả. Khi con cần, con sẽ tự tìm đến thức ăn.”

Một chút hiểu con, một chút thấu lòng – đó là cách để mẹ cùng bé đi qua giai đoạn biếng ăn một cách bình an nhất.